Por qué hablan de una "ruptura del pacto de silencio" en el juicio por Loan: las nuevas declaraciones que encienden las alarmas

El juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña podría tener una audiencia clave en los próximos días. El excomisario Walter Maciel, uno de los siete principales imputados en la causa, manifestó su intención de volver a declarar ante el Tribunal Federal de Corrientes.

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La posibilidad generó expectativa entre los familiares del niño, que mantienen la esperanza de que alguno de los acusados aporte información que permita reconstruir qué ocurrió después del 13 de junio del 2024, cuando Loan fue visto por última vez en el paraje El Algarrobal, cerca de la localidad de 9 de Julio.

Maciel además planteó distintas cuestiones vinculadas con su situación procesal y con la conformación de su equipo de abogados. Ante las autoridades judiciales aseguró que pretende colaborar con el proceso: “Soy imputado y perjudicado, pero voy a colaborar en todo, yo quiero aportar a la causa, no voy a entorpecer ni demorar el proceso”.

El Tribunal presidido por el juez Fermín Ceroleni, dejó en claro que el juicio no será suspendido por los pedidos del excomisario y que de manera inminente deberá definir quién será el abogado que lo acompañará como coadyuvante. Su eventual declaración quedó planteada para el 10 de septiembre.

Qué busca esclarecer la Justicia sobre el rol de Maciel

La expectativa alrededor de la nueva declaración de Maciel está relacionada con los distintos testimonios que se escucharon durante las últimas audiencias. El excomisario fue mencionado en varias oportunidades por testigos que describieron sus intervenciones durante las primeras horas de la búsqueda de Loan y en los procedimientos posteriores.

Ahora, una de las preguntas centrales es qué explicación puede dar Maciel sobre esas actuaciones. La Justicia busca determinar si las irregularidades que aparecen en la investigación estuvieron relacionadas con su propia inoperancia e ineficiencia o si pudo existir una situación de mayor profundidad.

Para la familia, su palabra podría ser determinante. Maciel tuvo contacto con varios de los principales acusados y estuvo al frente de la comisaría de 9 de Julio cuando desapareció el niño. Por eso, sus explicaciones podrían generar una ruptura y reconstruir una parte todavía oscura del caso, a la que el entorno de Loan denomina “pacto de silencio” de los imputados.

La expectativa está puesta especialmente en si el excomisario responderá preguntas y en qué información estará dispuesto a aportar al Tribunal.

La familia de Loan volvió a apuntar contra Laudelina

La familia de Loan volvió a expresar su angustia por la falta de respuestas y poco antes de comenzar la última audiencia, José Peña volvió a apuntar contra su hermana Laudelina.

Según expresó ante los medios, considera que ella sabe qué ocurrió con Loan y cuestionó que todavía no haya aportado información relevante. Para la familia, ello profundiza el dolor y la incertidumbre.

El juicio continúa así con una expectativa renovada: la posibilidad de que Maciel se convierta en el primer imputado principal en volver a declarar podría marcar un nuevo capítulo, especialmente si decide brindar detalles sobre las primeras horas de la investigación.