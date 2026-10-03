Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te contamos cómo está el tiempo hoy, la temperatura actual, las alertas meteorológicas y el pronóstico extendido para que planifiques tu día.
Clima en Capital Federal hoy: pronóstico del tiempo en vivo y datos oficiales
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
Hace 10 minutos
Clima en Capital Federal: cielo cubierto y 14°C a las 04:00
A las 04:00, el clima en Capital Federal se presenta con cielo cubierto y una temperatura de 14°C. La sensación térmica también es de 14°C, mientras la humedad alcanza el 76% y el punto de rocío se ubica en 10°C.
La nubosidad es del 100% y la probabilidad de lluvia se mantiene en 20%. No hay niebla reportada y la visibilidad llega a 45 km. El aire sigue húmedo y fresco en la ciudad.
El viento medio sopla a 15 km/h, con ráfagas de hasta 35 km/h. La presión atmosférica es de 1009 hPa y la cota de nieve se mantiene en 3300 m. Seguí el minuto a minuto del pronóstico del tiempo en Capital Federal para saber cómo evoluciona la mañana.
Hace 25 minutos
Clima en Capital Federal: cielo cubierto y 14°C a las 04:00
A las 04:00, el clima en Capital Federal se presenta con cielo cubierto y una temperatura de 14°C. La sensación térmica es de 14°C, por lo que el arranque de la madrugada se mantiene parejo y sin grandes amplitudes.
La humedad alcanza el 76% y el punto de rocío se ubica en 10°C. La probabilidad de lluvia es del 20%, con una nubosidad del 100%. No se registra niebla y la visibilidad es de 45 km, un dato clave para quienes circulan temprano por la ciudad.
El viento medio sopla a 15 km/h, mientras que las ráfagas pueden llegar a 35 km/h. La presión atmosférica es de 1009 hPa y la cota de nieve se mantiene en 3300 m. Seguí el pronóstico del tiempo minuto a minuto en este liveblog.
Hace 1 hora
Clima en Capital Federal: cielo cubierto y 14° con ráfagas de hasta 35 km/h
A las 04:00, el clima en Capital Federal se presenta con cielo cubierto y una temperatura de 14°. La sensación térmica también es de 14 °C, según los datos oficiales de la hora.
La humedad alcanza el 76%, mientras que la probabilidad de lluvia es del 20%. El punto de rocío se ubica en 10 °C y la nubosidad llega al 100%, por lo que el cielo permanece totalmente cubierto.
El viento medio sopla a 15 km/h y las ráfagas pueden alcanzar los 35 km/h. La visibilidad es de 45 km, no se registra niebla y la presión atmosférica es de 1009 hPa. La cota de nieve se mantiene en 3300 m.
Con estos valores, el pronóstico del tiempo marca un panorama con cielo cubierto y ráfagas moderadas. Seguí el minuto a minuto del clima en Capital Federal para conocer las próximas actualizaciones.
Hace 1 hora
Madrugada cubierta en Capital Federal: 14°, humedad alta y ráfagas de 35 km/h
A las 03:00, el clima en Capital Federal se presenta con cielo cubierto y una temperatura de 14 °C. La sensación térmica también es de 14 °C, por lo que la madrugada arranca estable.
La humedad llega al 75%, con un punto de rocío de 9 °C y nubosidad del 100%. La probabilidad de lluvia es del 20% y no se reporta niebla; la visibilidad se mantiene en 45 km.
El viento medio sopla a 17 km/h, aunque las ráfagas pueden trepar hasta los 35 km/h. La presión atmosférica es de 1010 hPa y la cota de nieve se ubica en 3400 m.
Por ahora, el pronóstico del tiempo no anticipa lluvias significativas en el inicio de la jornada. Seguí el liveblog de El Destape para más actualizaciones del clima en Buenos Aires.
Hace 1 hora
Clima en Capital Federal: cielo cubierto y 14°C a las 03:00
A las 03:00, el clima en Capital Federal se presenta con cielo cubierto y una temperatura de 14°C. La sensación térmica también marca 14 °C, mientras que la humedad alcanza el 75%.
El pronóstico del tiempo para este bloque indica probabilidad de lluvia del 20% y nubosidad del 100%. El punto de rocío se ubica en 9 °C y la visibilidad es de 45 km, sin niebla registrada.
El viento medio sopla a 17 km/h, con ráfagas de hasta 35 km/h. La presión atmosférica es de 1010 hPa y la cota de nieve se mantiene en 3400 m.
Con este panorama, la madrugada en la Ciudad se mantiene cubierta y con 14°C. Seguí la actualización del clima en Buenos Aires minuto a minuto en el liveblog de El Destape.
Hace 1 hora
Capital Federal a las 03:00: cielo cubierto, 14°C y viento con rachas de 35 km/h
A las 03:00, el clima en Capital Federal se presenta con cielo cubierto y una temperatura de 14°C. La sensación térmica es de 14 °C, por lo que la madrugada arranca templada y pareja, sin grandes cambios entre lo que marca el termómetro y lo que siente el cuerpo.
La humedad alcanza el 75% y el punto de rocío se ubica en 9 °C. Con una nubosidad del 100%, el cielo permanece completamente cubierto. La probabilidad de lluvia es del 20%, así que por ahora no hay señales de precipitaciones importantes en la ciudad.
El viento medio sopla a 17 km/h, aunque las ráfagas pueden llegar a 35 km/h. La visibilidad es buena: se extiende a 45 km. No se reporta niebla. La presión atmosférica es de 1010 hPa y la cota de nieve se mantiene en 3400 m.
Por el momento, el panorama en Capital Federal es de una madrugada cubierta, con 14°C y viento moderado. Te mantenemos informado con las próximas actualizaciones del pronóstico del tiempo para saber si cambia la probabilidad de lluvia o si las ráfagas ganan fuerza.
Hace 2 horas
Clima en Capital Federal: noche cubierta, 14°C y viento con ráfagas de 35 km/h
A las 03:00, el clima en Capital Federal se mantiene con cielo cubierto y una temperatura actual de 14°C. La sensación térmica también es de 14°C, por lo que la madrugada se presenta pareja en cuanto a sensación y temperatura real.
La humedad llega al 75% y el punto de rocío se ubica en 9°C. La nubosidad es total, del 100%, mientras que la visibilidad se mantiene en 45 km. No hay niebla.
El viento sopla con una velocidad media de 17 km/h y ráfagas de hasta 35 km/h. La presión atmosférica es de 1010 hPa y la probabilidad de lluvia se mantiene en 20%.
En tanto, la cota de nieve se sitúa en 3400 m. Este es el panorama oficial del tiempo en Capital Federal para esta hora, con datos actualizados para seguir en vivo la evolución del clima.
Hace 7 horas
Alerta de la Defensoría de Niños y Adolescentes en la previa a la llegada de El Niño
El organismo emitió un documento para la protección integral de niños y adolescentes frente a eventos climáticos extremos y situaciones de riesgo ambiental.
Hace 22 horas
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
15:43 | 01/10/2026
El clima en la peregrinación a Luján 2026: el pronóstico del tiempo
Este primer fin de semana de octubre se organiza la Peregrinación Juvenil a la Basílica Nuestra Señora de Luján. Te contamos los detalles sobre el clima y una posible tormenta.
Peregrinación Juvenil a Luján. (Crédito de foto: Basílica Nuestra Señora de Luján)
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Jueves, 1 de octubre
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
16:32 | 30/09/2026
Anticipan cómo estará el tiempo durante la Peregrinación a Luján 2026
Miles de files caminarán este fin de semana desde el Santuario de San Cayetano, en Liniers, a la Basílica de Luján en medio de un clima que no descarta la fuerte presencia de precipitaciones en gran parte del trayecto.
06:46 | 30/09/2026
Clima en Buenos Aires hoy: amanecer frío, húmedo y sin lluvia
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
20:58 | 29/09/2026
Súper Niño 2026-2027: cómo prepararse y qué precauciones tomar
El fenómeno El Niño ya está presente y el Gobierno Nacional reforzó las recomendaciones ante el riesgo de lluvias superiores a lo normal durante la primavera y el verano. Qué hacer frente a tormentas, inundaciones, vientos fuertes y cortes de luz.
Lluvias.
16:36 | 29/09/2026
Alerta amarilla del SMN: las zonas que esperan hasta 60 mm de lluvia y granizo
Por el cambio de escenario atmosférico, la inestabilidad se profundizará sobre el norte y centro del país. Se esperan lluvias abundantes mientras rigen alertas del Servicio Meteorológico Nacional.
13:48 | 29/09/2026
China advirtió que este año se registrará el "Super El Niño" más intenso de la historia
El Centro Nacional del Clima estimó que las temperaturas del océano Pacífico alcanzarán un récord absoluto hacia noviembre. Anticipan sequías y precipitaciones extremas a escala planetaria con un impacto que se extenderá hasta el próximo año.
FOTO DE ARCHIVO: Un perro camina sobre el suelo agrietado de la laguna desecada de Guarne, en el parque Arví, en medio de las condiciones de sequía vinculadas al fenómeno de El Niño, en Medellín
12:21 | 29/09/2026
Impactantes imágenes de la caída de granizo en Córdoba
El SMN mantiene una alerta amarilla por tormentas en gran parte de Córdoba y advierte por abundante caída de agua, ráfagas y posible granizo.
06:58 | 29/09/2026
Clima en Buenos Aires hoy: lluvias y nubosidad variable
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
19:08 | 28/09/2026
Alerta del Servicio Meteorológico para esta madrugada: se esperan fuertes tormentas
La Ciudad de Buenos Aires se verá afectada por tormentas de variada intensidad, algunas muy fuertes. No se descarta granizo, relámpagos y ráfagas de viento intensas.
15:28 | 28/09/2026
Avanzan intensas tormentas y un marcado descenso de temperatura en el país
La jornada comenzó con fuertes precipitaciones en el centro y norte de la Argentina. Mientras que el AMBA presenta una jornada nublada y con una humedad marcada. En este contexto, avanza un nuevo frente frío.
13:28 | 28/09/2026
Súper Niño 2026-27: cuándo podría alcanzar su máxima intensidad
El fenómeno de El Niño continúa fortaleciéndose y los modelos anticipan una etapa de intensidad muy fuerte. Cuándo podría alcanzar su pico, cuánto podría durar y qué advierten los especialistas sobre el evento que se desarrolla en el Pacífico.
Fenómeno "El Niño".