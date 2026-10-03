Clima en Capital Federal hoy: pronóstico del tiempo en vivo y datos oficiales

A las 04:00, el clima en Capital Federal se presenta con cielo cubierto y una temperatura de 14°C. La sensación térmica también es de 14°C, mientras la humedad alcanza el 76% y el punto de rocío se ubica en 10°C.

La nubosidad es del 100% y la probabilidad de lluvia se mantiene en 20%. No hay niebla reportada y la visibilidad llega a 45 km. El aire sigue húmedo y fresco en la ciudad.

El viento medio sopla a 15 km/h, con ráfagas de hasta 35 km/h. La presión atmosférica es de 1009 hPa y la cota de nieve se mantiene en 3300 m. Seguí el minuto a minuto del pronóstico del tiempo en Capital Federal para saber cómo evoluciona la mañana.