Anticipan cómo estará el tiempo durante la Peregrinación a Luján 2026: tormentas, ráfagas y nieblas

La Peregrinación Juvenil a Luján 2026 se realizará este fin de semana en medio de un clima desafiante para los miles de fieles católicos que caminarán desde el Santuario de San Cayetano, en Liniers, hasta la basílica ubica en el noroeste de la provincia de Buenos Aires.

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“Madre, en tu brazo nos reconocemos hermanos”, es el lema de la 52 edición del recorrido tradicional que tendrá lugar el sábado 3 y el domingo 4 de octubre. Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana de este sábado, según el modelo meteorológico ECMWF, hay una alta probabilidad de lluvias y tormentas de intensidad variada, algunas podrían ser localmente fuertes.

Hasta el momento, la probabilidad está en torno a los 90% y se reduce a medida que se acerca a la media mañana. Ante esta situación, los peregrinos se preparan para afrontar las condiciones meteorológicas con pilotos para refugiarse del agua, cubre zapatillas o calzado impermeable y los elementos necesarios para prevenir descompensaciones en el camino.

Si bien el recorrido arranca el sábado por la mañana cerca de las 10, su finalización dependerá de cada peregrino y su velocidad para caminar. La llegada masiva suele darse durante la madrugada del domingo, pero se deberá tener en cuenta el pronóstico y los cambios que pueda haber en las condiciones durante todo el recorrido.

Pronóstico del tiempo para la peregrinación a Luján

Según el sitio Meteored, si las condiciones se mantiene con el paso de los días, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) evaluará si es necesario emitir una alerta por tormentas durante la madrugada.

Los fieles comenzarán la peregrinación en medio del tiempo inestable, que por ahora predomina mayormente durante la madrugada. Hacia la tarde decaerá la probabilidad de lluvia, pero no será nula. Además, el contenido de humedad en el aire destacará a lo largo de toda la peregrinación.

Para el mediodía del sábado se espera un cielo nubosos, un ambiente húmedo con una temperatura entre los 17-19 grados, con algunas ráfagas que podrían superar los 30 kilómetros por hora del norte y noreste, manteniéndose un 60-70% de probabilidad de lluvias. Hasta la tarde, los peregrinos transitarán un ambiente templado y húmedo.

Durante la tarde, la probabilidad de lluvias decae entre un 50-40%, con una humedad relativa al 90% al atardecer, que será a las 19:01. Hacia le noche, la temperatura bajará a 15 grados, el viento será débil y la humedad relativa irá en aumento.

A partir de la medianoche la temperatura descenderá en torno a los 11 grados, que en combinación a la humedad relativa de +90 %, por lo que los peregrinos nocturnos se enfrentará a un ambiente más frío e incómodo de lo que marcan los termómetros.

En zonas periurbanas de Luján las mínimas rondarán los 10 grados durante la madrugada y sin lluvias, pero con presencia de un ambiente fresco con neblinas y densos bancos de niebla.

Pronóstico para el domingo 4 de octubre

Las primeras horas del domingo presentarán un entorno dominado por la neblina y densos bancos de niebla. Además, se estima que podría haber reducciones muy importantes de la visibilidad, incluso por debajo de los 200 metros.

Dentro de la Basílica de Luján se celebrarán misas en distintos horarios, para recibir a los peregrinos tanto el sábado como el domingo. Otras suelen estar planificadas en la Plaza General Belgrano, frente al Santuario, por la gran convocatoria que provoca este evento, te recomendamos chequear bien esta información en los canales oficiales.

El amanecer en Luján será en torno a los 10-11 grados y la máxima podría llegar a 23, dando paso a un día primaveral marcado por la estabilidad.