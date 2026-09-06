Los fieles de la Virgen de Luján se preparan cada año para realizar la clásica peregrinación hacia la basílica de la santa patrona de la Argentina. Este año será especial porque se realizará en la previa de la llegada del papa León XIV a nuestro país, prevista para noviembre de este año.

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Este año, la 52° edición de la caminata a Luján se llevará a cabo el fin de semana del sábado 3 y domingo 4 de octubre. Conocida como la Caminata Juvenil de Luján, reúne a miles de personas que caminan -generalmente- desde Liniers hasta la basílica, muchos de ellos asisten para cumplir con sus promesas o hacer peticiones.

La expresión de fe del pueblo argentino se dará bajo la consigna "Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos", la cual invita a la comunión, el reencuentro y la fraternidad tan necesaria en estos tiempos.

La organización

La partida oficial de la imagen de la Virgen será a las 10 desde el Santuario de San Cayetano en Liniers, que se encuentra en Cuzco 150. Pero también se puede partir desde otros puntos del trayecto.

La caminata tradicional consiste en 60 kilómetros desde el inicio hasta el destino en el santuario. Dada la exigencia física de la peregrinación, se suelen preparar varios puestos a lo largo del camino, tanto sanitarios como de apoyo, para asistir a los fieles de manera gratuita.

En los próximos días se dará a conocer más información sobre el recorrido, los horarios y los puntos de asistencia para los peregrinos.

Recomendaciones para la peregrinar a Luján

Las principales recomendaciones para emprender la caminata son:

Preparación física y mental: se recomienda a los peregrinos realizar caminatas previas para acostumbrar al cuerpo. Además, es recomendable caminar junto a otra persona de confianza, en grupo familiar, de amigos o parroquia, y evitar realizarla en solitario.

se recomienda a los peregrinos realizar caminatas previas para acostumbrar al cuerpo. Además, es recomendable caminar junto a otra persona de confianza, en grupo familiar, de amigos o parroquia, y evitar realizarla en solitario. La peregrinación es libre y gratuita: no es necesario hacerla desde Liniers. Los peregrinos pueden empezar desde cualquier punto del recorrido y no es necesario realizar una inscripción oficial.

no es necesario hacerla desde Liniers. Los peregrinos pueden empezar desde cualquier punto del recorrido y no es necesario realizar una inscripción oficial. Indumentario adecuada: se sugiere usar ropa liviana y suelta, preferentemente de algodón. Se debe evitar usar calzado nuevo y elegir unas zapatillas usadas y medias de algodón (llevar de repuesto). Se recomienda no usar sandalias y medias de nylon.