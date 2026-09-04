Visita del papa León XIV a la Argentina: qué se sabe de la misa central en Córdoba

El papa León XIV visitará Argentina entre el 8 al 11 de noviembre y una de sus grandes paradas será en la provincia de Córdoba donde se espera que realice una misa multitudinaria. Se considera que podría ser una parada para que fieles de otras provincias se acerquen.

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El papa León en Córdoba: qué se sabe hasta ahora

Según trascendió, el papa León XIV haría una misa central en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea) de Córdoba capital. Las especulaciones giran en torno a que el conclave podría realizarse en un sector cercano a la pista central de la base, ya que el lugar fue inspeccionado por la misión del Vaticano.

La unidad militar tiene una superficie total de 220 hectáreas y la capacidad para recibir a unas 600.000 personas. Se trata, justamente, del mismo predio en el que el papa Juan Pablo II ofició una misa durante su visita al país en abril de 1987.

El papa León XIV oficiaría la misa central en Córdoba en el predio de la la Fábrica Argentina de Aviones

Sin embargo, el sitio oficial y las fechas en las que se realizará la misa en Córdoba se conocerán recién a mediados de septiembre, cuando la Santa Sede confirme con detalles el cronograma del sumo pontífice en el país.

Cómo será la visita completa del Papa a la Argentina

Si bien no se conoce el orden definitivo de los lugares que recorrerá el Papa, ni tampoco las locaciones donde realizará las misas, sí está confirmado que llegará al país el domingo 8 de noviembre y se quedará hasta el miércoles 11. Además de que visitará Buenos Aires y Córdoba. Por ahora, las versiones indican que su recorrido contará con las siguientes actividades:

En la Ciudad de Buenos Aires

Monumento a los Españoles (barrio de Palermo): el Papa realizaría la misa central y encuentro con los jóvenes allí.

(barrio de Palermo): el Papa realizaría la misa central y encuentro con los jóvenes allí. Palacio San Martín (barrio de Retiro): encuentro ecuménico e interreligioso, con la participación del Papa.

(barrio de Retiro): encuentro ecuménico e interreligioso, con la participación del Papa. Plaza San Martín (barrio de Retiro): el Pontífice rendirá homenaje al Libertador José de San Martín.

(barrio de Retiro): el Pontífice rendirá homenaje al Libertador José de San Martín. Cárcel de Devoto (barrio de Villa Devoto): visita pastoral de León XIV.

Provincia de Buenos Aires

Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole (Claypole, partido de Almirante Brown): recorrida por la obra asistencial

(Claypole, partido de Almirante Brown): recorrida por la obra asistencial Basílica de Luján: se celebrará una misa multitudinaria el 11 de noviembre.

Córdoba