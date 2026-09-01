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Visita del pontífice a la Argentina

Revelan la recorrida del Papa que incomodará a Javier Milei

El sumo pontífice además tendrá una visita a la cárcel de Dévoto y una misa que será masiva en el Monumento a los Españoles. 

01 de septiembre, 2026 | 11.48
Revelan la recorrida del Papa que incomodará a Javier Milei

El arzobispo de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, adelantó dónde, cuándo y cómo serán las actividades del Papa León XIV cuando visite la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre. La agenda del pontífice incluye una visita a la cárcel de Devoto, una misa que será masiva en el Monumento a los Españoles, en el barrio porteño de Palermo y la recorrida por el centro de discapacitados Cottolengo de Claypole, que puede incomodar a Javier Milei debido a los recortes económicos al sector. 

En diálogo con Radio Mitre, detalló que León XIV visitará al Palacio San Martín en un encuentro ecuménico interreligioso y un homenaje a San Martín en Retiro. Este cronograma papal se da en el marco de la segunda misión de avanzada del Vaticano, a cargo del coordinador de los viajes papales de la Santa Sede, monseñor José Nahúm Jairo Salas Castañeda.

NOTICIA EN DESARROLLO 

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