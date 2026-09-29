Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Martes, 29 de septiembre

La madrugada en Capital Federal se presenta con lluvia débil y una temperatura estable de 16 °C, según el registro oficial de las 03:00. La sensación térmica acompaña al termómetro y se ubica también en 16 °C, mientras que la humedad trepa hasta el 97% y deja el ambiente prácticamente saturado.

El cielo permanece totalmente cubierto, con una nubosidad del 100%, y la probabilidad de lluvia alcanza el 80%, por lo que no se esperan mejores inmediatas en lo que resta de la madrugada. La visibilidad se encuentra reducida a 4 km, un dato clave para quienes circulen por la ciudad en estas horas.

El punto de rocío marca 16 °C, en sintonía con la temperatura registrada, y la presión atmosférica se sostiene en 1007 hPa. El viento sopla con una intensidad media de 7 km/h y ráfagas que trepan hasta los 15 km/h. No hay presencia de niebla y la cota de nieve se ubica en 3800 metros.