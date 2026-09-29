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Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Martes, 29 de septiembre

En VIVO - Actualizado hace 9 minutos

Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.

Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Martes, 29 de septiembre

Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te contamos cómo está el tiempo hoy, la temperatura actual, las alertas meteorológicas y el pronóstico extendido para que planifiques tu día.

Hace 13 minutos

Clima en Capital Federal: lluvia débil y 16° en la madrugada

La madrugada en Capital Federal se presenta con lluvia débil y una temperatura estable de 16 °C, según el registro oficial de las 03:00. La sensación térmica acompaña al termómetro y se ubica también en 16 °C, mientras que la humedad trepa hasta el 97% y deja el ambiente prácticamente saturado.

El cielo permanece totalmente cubierto, con una nubosidad del 100%, y la probabilidad de lluvia alcanza el 80%, por lo que no se esperan mejores inmediatas en lo que resta de la madrugada. La visibilidad se encuentra reducida a 4 km, un dato clave para quienes circulen por la ciudad en estas horas.

El punto de rocío marca 16 °C, en sintonía con la temperatura registrada, y la presión atmosférica se sostiene en 1007 hPa. El viento sopla con una intensidad media de 7 km/h y ráfagas que trepan hasta los 15 km/h. No hay presencia de niebla y la cota de nieve se ubica en 3800 metros.

Hace 8 horas

Alerta del Servicio Meteorológico para esta madrugada: se esperan fuertes tormentas

La Ciudad de Buenos Aires se verá afectada por tormentas de variada intensidad, algunas muy fuertes. No se descarta granizo, relámpagos y ráfagas de viento intensas. 

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Hace 12 horas

Avanzan intensas tormentas y un marcado descenso de temperatura en el país

La jornada comenzó con fuertes precipitaciones en el centro y norte de la Argentina. Mientras que el AMBA presenta una jornada nublada y con una humedad marcada. En este contexto, avanza un nuevo frente frío.

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Hace 14 horas

Súper Niño 2026-27: cuándo podría alcanzar su máxima intensidad

El fenómeno de El Niño continúa fortaleciéndose y los modelos anticipan una etapa de intensidad muy fuerte. Cuándo podría alcanzar su pico, cuánto podría durar y qué advierten los especialistas sobre el evento que se desarrolla en el Pacífico.

Fenómeno "El Niño".

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Hace 14 horas

Clima en AMBA: cómo continúan las lluvias este lunes

Cómo está el tiempo hoy, la temperatura actual, las alertas meteorológicas y el pronóstico extendido para hoy. Seguí el minuto a minuto.

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16:24 | 27/09/2026

Advierten por abundantes lluvias y aumento de temperaturas: todas las zonas afectadas

La primera semana de octubre traerá precipitaciones superiores a las habituales en varias regiones del país. Entre lunes y martes se esperan los principales acumulados.

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12:33 | 27/09/2026

Alerta meteorológica por tormentas: cómo sigue el clima hoy

El SMN emitió un alerta amarilla para la Ciudad de Buenos Aires por tormentas fuertes durante la mañana y la tarde. Cómo seguirá el tiempo en el AMBA durante los próximos días.

Alerta meteorológica por tormentas: cómo continúa el clima este domingo y en la semana el AMBA.

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09:08 | 27/09/2026

Clima en el AMBA: la semana arranca con lluvias y seguirá con temperaturas altas

Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.

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Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Sábado, 26 de septiembre

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07:51 | 25/09/2026

Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo

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20:56 | 24/09/2026

Alertan por un fin de semana pasado por agua, pero con temperaturas de 25 grados

Luego de varias mañanas de frío invernal, el viento norte impulsará un ascenso térmico que llegará a superar máximas de 25 grados. Pero la estabilidad durará poco en el marco del fenómeno de El Niño.

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17:38 | 24/09/2026

Alerta por El Niño: el Río Paraná ya registró la crecida más alta de los últimos 12 meses

La crecida se extiende por toda la ribera de Corrientes en un contexto marcado por la inminente llegada del fenómeno meteorológico. Itatí es el caso más llamativo, con 5,15 metros, aunque todavía se encuentra por debajo de la cota de alerta. Las autoridades siguen de cerca la evolución del río.

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13:00 | 24/09/2026

Fenómeno El Niño: Santa Fe declaró la emergencia hídrica hasta 2027

La declaración se realizó mediante un decreto respaldado por la Ley provincial N° 14.477, sancionada por la Legislatura durante agosto. La norma establece un esquema especial para que el Estado provincial pueda responder con mayor rapidez ante una eventual crisis hídrica.

 

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11:44 | 24/09/2026

Emergencia en Mendoza por viento Zonda: suspensión de clases, techos volados e incendios

El viento intenso generó caída de árboles, ramas, postes y techos y provocó incendios en distintos puntos de la provincia. El SMN mantiene una alerta naranja.

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07:01 | 24/09/2026

Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo

Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.

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