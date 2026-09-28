Súper Niño 2026-27: cuándo podría alcanzar su máxima intensidad, según un informe

El fenómeno de El Niño 2026-27 continúa intensificándose y las próximas semanas serán claves para determinar hasta dónde llegará su intensidad. Un informe del International Research Institute for Climate and Society (IRI) señala que los 22 modelos analizados coinciden en que el evento seguirá fortaleciéndose durante los próximos meses.

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La señal que más llamó la atención de los especialistas aparece en el Pacífico ecuatorial: a mediados de septiembre, la temperatura superficial del mar en la región utilizada para monitorear El Niño registró una anomalía de +3°, mientras que el promedio mensual de agosto había alcanzado +2,52°. Ese dato no significa que la temperatura global haya aumentado tres grados, sino que el agua de esa zona del océano está muy por encima de su promedio histórico.

Cuándo podría alcanzar su pico el Súper Niño 2026-27

Según los registros históricos citados por el IRI, los episodios de El Niño y La Niña suelen desarrollarse entre abril y junio y alcanzar su máxima intensidad entre octubre y febrero. Por eso, el comienzo de octubre abre justamente la ventana en la que el fenómeno podría llegar a su punto máximo. Sin embargo, todavía no existe una fecha exacta para determinar cuándo se producirá el pico.

El informe muestra una señal particularmente consistente: los 22 modelos consultados proyectan un El Niño “muy fuerte” durante los períodos trimestrales que abarcan desde septiembre-noviembre de 2026 hasta diciembre de 2026-febrero de 2027. Una mayoría de las proyecciones contempla, además, valores que podrían alcanzar o superar los +3° durante la etapa de mayor intensidad.

La previsión coincide con los análisis de organismos meteorológicos internacionales. La Organización Meteorológica Mundial (OMM) señaló en septiembre que El Niño seguirá fortaleciéndose durante los próximos meses y que se espera que alcance una intensidad muy fuerte antes de llegar a su apogeo hacia fines de 2026.

Por qué preocupa la temperatura del Pacífico

El índice Niño 3.4 es uno de los principales indicadores utilizados para seguir la evolución de El Niño. Mide la diferencia entre la temperatura de la superficie del mar y su promedio habitual en una zona determinada del Pacífico ecuatorial central. De acuerdo con el informe, el registro semanal centrado en el 16 de septiembre llegó a +3°, luego de que el promedio mensual de agosto se ubicara en +2,52°.

Pero la temperatura de la superficie no es el único elemento que observan los especialistas. Debajo del océano existe un reservorio de agua excepcionalmente cálida en el Pacífico ecuatorial central y oriental. Ese calor acumulado puede contribuir a que las temperaturas superficiales continúen aumentando si se mantienen las condiciones atmosféricas actuales.

Fenómeno "El Niño".

El pronóstico oficial de la NOAA también muestra una señal de fortalecimiento. En su informe difundido del 10 de septiembre, el organismo estimó una probabilidad superior al 90% de que se produjera un evento muy fuerte durante el otoño e invierno del hemisferio norte 2026-27. Para el trimestre octubre-diciembre, la NOAA calculó además un 75% de probabilidad de un evento histórico según su indicador RONI.

Hasta cuándo podría durar El Niño

El escenario proyectado no termina con el posible pico. Los modelos asignan una probabilidad del 100% de continuidad de El Niño hasta febrero-abril de 2027. Esa probabilidad baja posteriormente al 90% para abril-junio y al 61% para mayo-julio de 2027.

Históricamente, los episodios de El Niño suelen extenderse entre nueve y doce meses, aunque algunos pueden prolongarse durante períodos mayores. Para 2026-27, los pronósticos disponibles plantean un evento particularmente intenso durante la primavera y el verano del hemisferio sur.

Qué puede provocar un El Niño muy fuerte

El Niño es un fenómeno climático natural asociado a un calentamiento anómalo de las aguas del Pacífico ecuatorial y a cambios en la circulación atmosférica. Sus efectos no son iguales en todas las regiones: puede modificar los patrones habituales de temperatura y precipitaciones y aumentar la probabilidad de determinados eventos extremos.

La OMM advierte que un episodio muy fuerte puede alterar los patrones de lluvias y temperaturas a escala global, con posibles impactos vinculados con inundaciones, sequías y calor extremo. El organismo, sin embargo, aclara que los efectos concretos dependen de la región y de la evolución del fenómeno.

En Argentina, el seguimiento resulta especialmente relevante porque El Niño puede modificar los patrones de precipitaciones y generar impactos diferentes según la región. Por eso, más allá de la fecha exacta en la que se produzca el pico, octubre de 2026 marca el comienzo de un período clave para observar cómo evoluciona el fenómeno y qué efectos puede generar durante el verano 2026-27.