“Súper Niño”: qué se sabe del fenómeno climático y cómo afectará a la Argentina

El fenómeno El Niño ya está instalado y todo indica que continuará fortaleciéndose durante los próximos meses. La Organización Meteorológica Mundial (OMM) señaló que existe un 100% de probabilidad de que la fase cálida del fenómeno continúe, mientras que los modelos anticipan su mayor intensidad hacia los últimos meses de 2026.

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En Argentina, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) también confirmó la presencia de El Niño y, en su informe de septiembre, proyectó un 100% de probabilidad de que se mantenga durante el trimestre septiembre-octubre-noviembre, con una intensidad prevista entre fuerte y muy fuerte. El escenario vuelve a poner en primer plano una pregunta: ¿qué consecuencias puede tener para el clima argentino?

Qué es El Niño y por qué se habla de un “Súper Niño”

El Niño es una de las fases del fenómeno conocido como El Niño-Oscilación del Sur (ENOS), un fenómeno natural que surge de la interacción entre el océano y la atmósfera. Se caracteriza por un calentamiento anómalo de las aguas superficiales del Pacífico ecuatorial central y oriental, que modifica la circulación atmosférica y puede alterar los patrones climáticos a miles de kilómetros de distancia.

Sin embargo, hay una precisión importante: “Súper Niño” no es una categoría meteorológica oficial. Los especialistas clasifican los episodios de El Niño como débiles, moderados, fuertes o muy fuertes. En este caso, los pronósticos apuntan a un episodio que podría alcanzar una intensidad muy fuerte, pero no existe una categoría científica denominada “Súper Niño”.

La expresión comenzó a circular con fuerza en redes sociales y medios para describir la magnitud esperada del fenómeno. Pero utilizarla no significa que haya aparecido un nuevo fenómeno climático: se trata de una manera informal de referirse a un El Niño particularmente intenso.

Cómo puede afectar El Niño a la Argentina

El impacto de El Niño no es uniforme en todo el país. El fenómeno modifica la circulación atmosférica y puede favorecer diferentes condiciones según la región y la época del año. Por eso, los especialistas advierten que no se puede atribuir automáticamente cada lluvia, tormenta o día nublado a El Niño.

Para el trimestre septiembre-octubre-noviembre, el SMN prevé mayores probabilidades de precipitaciones superiores a lo normal en sectores del norte del Litoral, oeste de Cuyo, La Pampa, sudoeste de Buenos Aires y noreste de la Patagonia. El pronóstico no implica que vaya a llover por encima del promedio todos los días ni que todo el territorio nacional vaya a experimentar las mismas condiciones.

El Niño.

Uno de los efectos que ya fue observado durante el invierno fue una mayor cantidad de días nublados en la franja central del país. De acuerdo con especialistas consultados por Chequeado, los cambios en la circulación asociados con El Niño favorecen el ingreso de humedad y el desplazamiento de sistemas de baja presión hacia el centro de Argentina.

¿El Niño es lo mismo que el cambio climático?

El Niño y el cambio climático no son el mismo fenómeno. El primero es un ciclo natural del sistema océano-atmósfera y no es provocado por el calentamiento global. Sin embargo, ambos pueden interactuar: El Niño se desarrolla en la actualidad en un planeta con temperaturas más elevadas y una atmósfera que contiene más humedad.

Los especialistas indican que ese contexto puede favorecer que algunos episodios de precipitaciones sean más extremos. Por eso, aunque no pueda afirmarse que el cambio climático “cause” El Niño, sí existe preocupación por cómo el calentamiento global puede potenciar algunos de sus impactos.

Qué puede pasar durante los próximos meses

Los pronósticos internacionales coinciden en que El Niño seguirá fortaleciéndose y podría alcanzar su máxima intensidad hacia fines de 2026.

En Argentina, el escenario requiere seguimiento especialmente por la posibilidad de precipitaciones superiores a las normales en determinadas regiones, pero no habilita a anticipar que habrá inundaciones generalizadas ni que cada tormenta será consecuencia del fenómeno.

La clave está en entender que El Niño no es una tormenta ni un evento puntual, sino una alteración de gran escala que modifica los patrones de circulación atmosférica durante varios meses. Su influencia se observa en tendencias climáticas y no permite explicar por sí sola cada episodio meteorológico.