Alerta del Servicio Meteorológico para la madrugada de este martes: se esperan fuertes tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió este lunes un alerta amarillo por tormentas fuertes para la madrugada de este martes. La Ciudad será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas por intensas precipitaciones en cortos periodos, ocasional caída de granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas intensas.

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Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 milímetros, pudiendo ser superados de manera puntual.

La lluvia después de un lunes inestable

El lunes comenzó con una marcada inestabilidad en el centro y norte de la Argentina luego de sensaciones térmicas de 45 grados. En tanto, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) amaneció con una jornada nubosa y con una humedad marcada. Mientras tanto, un frente cálido se extiende sobre el sur del Litoral y separa una masa de aire calurosa y húmeda, instalada más al norte, de condiciones distintas sobre el centro del país.

Además, avanza un frente frío sobre el centro y norte argentino con tormentas y un descenso generalizado de las temperaturas.

A este escenario también se suma una intensa corriente en chorro en niveles bajos que se extienden desde Cuyo hacia el centro de la provincia de Buenos Aires, lo que favorecerá un importante transporte de humedad desde el norte. Asimismo, un sistema de baja presión se desarrollará sobre el norte argentino, lo que reforzará la convergencia y creará condiciones favorables para la formación de tormentas.