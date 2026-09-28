El lunes 28 comenzó con una marcada inestabilidad en el centro y norte de la Argentina luego de sensaciones térmicas de 45 grados. En tanto, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) amaneció con una jornada nubosa y con una humedad marcada.

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Mientras tanto, un frente cálido se extiende sobre el sur del Litoral y separa una masa de aire calurosa y húmeda, instalada más al norte, de condiciones distintas sobre el centro del país. Además, avanza un frente frío sobre el centro y norte argentino con tormentas y un descenso generalizado de las temperaturas.

A este escenario también se suma una intensa corriente en chorro en niveles bajos que se extienden desde Cuyo hacia el centro de la provincia de Buenos Aires, lo que favorecerá un importante transporte de humedad desde el norte. Asimismo, un sistema de baja presión se desarrollará sobre el norte argentino, lo que reforzará la convergencia y creará condiciones favorables para la formación de tormentas.

Las regiones afectadas por el avance de las tormentas

Este domingo sectores de Corrientes, Chaco y el norte de Santa Fe registraron una sensación térmica por encima de los 40 grados, mientras que también se registró un ambiente muy caluroso y húmedo en el este de Formosa y buena parte de Misiones.

Las precipitaciones se distribuyen por el Litoral y el noroeste antes de que avance con fuerza el frente frío. Las tormentas más organizadas se mantendrán principalmente sobre el sur de Brasil, pero en nuestro país también se registrarán varios sectores con actividad. Santa Fe, especialmente el centro y sur provincial, Entre Ríos, el norte de Buenos Aires y sectores de La Pampa podrán registrar chaparrones y tormentas dispersas, algunas podrían ser localmente intensas.

En tanto, la baja presión ubicada sobre el norte argentino favorecerá otro núcleo de inestabilidad, por lo que podrían desarrollarse tormentas en sectores de Santiago del Estero, Tucumán y Salta. La actividad podría tener una presencia más aislada en Formosa.

El calor se queda y para otros vuelve el frío

La provincia de Corrientes podría alcanzar unos 36 grados y la ciudad de Posadas alrededor de 34, con valores similares en el norte de Misiones. En tanto, Salta podría llegar a los 31 grados antes o entre las tormentas, mientras que Santiago del Estero tendrá temperaturas más moderadas, en torno a los 25 grados, en un contexto de chaparrones y tormentas.

El martes 29 un centro de baja presión se desplazará rápidamente hacia el sudeste, alcanzando el noreste de Uruguay y luego el sur de Brasil y el Atlántico. Después, el frente avanzará hacia el norte como un frente frío y provocará un descenso de temperaturas en gran parte del centro y norte argentino respecto de los elevados registros de los últimos días.

Según el sitio Meteored, a medida que avance el frente frío, las tormentas se irán desplazando. De todas maneras, persistirá la chance de chaparrones y tormentas sobre sectores de Salta, Formosa, Corrientes y Misiones, aunque las mejoras llegarán de manera progresiva.

Por último, para el miércoles 30 se espera un dorsal de altas presiones que favorecerán las condiciones más estables sobre gran parte del centro y norte del país. También podrían quedar algunos chaparrones post-frontales aislados sobre el centro y norte de Santa Fe. Y en el norte de Misiones y Formosa todavía podrían registrarse tormentas localmente intensas.