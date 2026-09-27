Las lluvias llegaron este domingo al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y se extenderán hacia otras regiones durante los próximos días. Entre el lunes 28 de septiembre y el 5 octubre, las precipitaciones superarán los valores normales de en casi todo el centro y norte de Argentina, desde el NEA y el Litoral hasta la región Pampeana.

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Según le tendencia mensual del Centro Europeo (ECMWF), para octubre está previsto un reparto desigual de las lluvias, pero con excedentes en el NEA y un leve déficit en el centro de la Argentina. Por ende, la primera semana del nuevo mes podría traer lluvias superiores a las normales en gran parte del centro y norte.

Además, el eje de la humedad se ubicará sobre el sur de Brasil, Uruguay y el noreste argentino, corredor que suele activarse durante la primavera en años donde está presente El Niño. Estas condiciones ya motivaron las alertas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Las zonas más afectadas por la intensidad de las lluvias

De acuerdo a Meteored, el núcleo más intensos de precipitaciones se ubicará sobre Río Grande del Sur y el norte de Uruguay, que se extenderá hacia el este de Corrientes y noreste de Entre Ríos.

Mientras que hacia el Oeste, los acumulados disminuirán de manera progresiva. En Santa Fe, Córdoba y La Pampa serán moderados, y en Cuyo serán escasos.

Hasta el viernes 2 de octubre, los acumulados podrían alcanzar los valores cercanos a 170 mm en Uruguayana, frente a Paso de los Libres, y del orden de 70 mm en Salto, frente a Concordia.

Pero en Rosario rondaría los 65 mm y en Tucumán superaría los 50 mm. Por otro lado, Pergamino registraría apenas 10 mm, Córdoba 15 mm y la Ciudad de Buenos Aires acumularía unos 20 mm.

Aumentan las temperaturas

En cuanto a la temperatura, el inicio de la semana no mostrará desvíos significativos sobre gran parte del país. En la región Pampeana, el Litoral y el centro-norte, las temperaturas medias se ubicarán dentro de un margen de -0,5 grados a +0,5 respecto de lo normal.

Las anomalías negativas más pronunciadas se registrarán sobre la costa de Chubut, en torno de -1,5 grados a -3, y sobre Santa Cruz y la Costa de Río Negro, con desvíos de -1 grados a -2. El sur de La Pampa y el sur bonaerense quedarían levemente por debajo de lo habitual, mientras que Misiones y el norte de Corrientes presentaría un leve sesgo cálido.