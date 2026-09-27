Alerta meteorológica por tormentas: cómo continúa el clima este domingo y en la semana el AMBA

El clima se presenta inestable este domingo 27 de septiembre en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarilla por tormentas fuertes para la mañana y la tarde, con posibilidad de lluvias intensas, actividad eléctrica y ráfagas.

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Según el organismo, la Ciudad será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas de ellas localmente fuertes. Los fenómenos podrían estar acompañados por intensas precipitaciones en cortos períodos, ocasional caída de granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas intensas. Además, se estiman valores de precipitación acumulada de entre 20 y 50 milímetros, aunque estos registros podrían ser superados de manera puntual.

La inestabilidad no se limitará a este domingo y se anticipan lluvias y tormentas también para el comienzo de la semana, mientras que las condiciones tenderían a mejorar a partir del miércoles. Hacia el final de la semana, las temperaturas mínimas descenderán y podrían registrarse nuevos chaparrones durante el sábado.

Alerta amarilla: qué se espera para este domingo 27 de septiembre

Durante este domingo, las tormentas podrían presentarse con distinta intensidad y algunas podrían ser localmente fuertes. El SMN advierte especialmente por la posibilidad de precipitaciones intensas en períodos cortos, acompañadas por actividad eléctrica frecuente. También existe la posibilidad de ocasional caída de granizo y ráfagas intensas de viento. Los acumulados previstos se ubican entre 20 y 50 milímetros, aunque el organismo señala que podrían superarse de manera puntual. La temperatura mínima será de alrededor de 14 °C y la máxima llegará a los 19 °C, en una jornada en la que las condiciones meteorológicas serán variables.

Cómo seguirá el tiempo el lunes y martes

La inestabilidad continuará durante el lunes 28 de septiembre. El día comenzará con cielo mayormente nublado, y aunque durante buena parte del día las condiciones serán estables, la probabilidad de lluvias aisladas aumentará hacia la noche. La temperatura se ubicará entre los 14 °C y los 19 °C, con viento del este de entre 13 y 22 km/h.

El martes 29 volverá a aumentar la inestabilidad. El pronóstico anticipa tormentas durante la madrugada y la mañana, con una probabilidad de precipitaciones de entre el 40% y el 70%. Durante la tarde y la noche podrían registrarse chaparrones. La mínima será de 14 °C y la máxima alcanzará los 19 °C. El viento soplará del sur, con velocidades de entre 13 y 22 km/h y ráfagas que podrían llegar a los 42-50 km/h.

Miércoles y jueves mejora el tiempo en Buenos Aires

Después de varios días de inestabilidad, las condiciones meteorológicas tenderán a mejorar desde el miércoles 30 de septiembre. Para ese día no se esperan precipitaciones. El cielo estará algo nublado durante la madrugada y la mañana y parcialmente nublado durante la tarde y la noche. La temperatura mínima descenderá hasta los 11 °C, mientras que la máxima será de 18 °C. El jueves 1 de octubre continuará con condiciones estables. Se espera cielo parcialmente nublado durante toda la jornada y no se prevén lluvias en la Ciudad. Las temperaturas se mantendrán entre los 11 °C de mínima y los 18 °C de máxima.

Viernes 2, la mañana más fría de la semana

El viernes será una de las jornadas más frescas del período, especialmente durante las primeras horas del día. El pronóstico anticipa una mínima de 10 °C y una máxima de 18 °C, con cielo algo nublado durante toda la jornada y sin lluvias previstas. El viento soplará del sudeste durante la primera parte del día y luego rotará al sur, con velocidades de entre 7 y 12 km/h.

Sábado 3 con chaparrones y una mejora por la tarde

El sábado volverá a presentar cierta inestabilidad durante la primera parte del día. Se esperan chaparrones durante la madrugada y la mañana, con una probabilidad de precipitaciones de entre el 10% y el 40%. Las condiciones tenderían a mejorar hacia la tarde y la noche, cuando se espera cielo algo nublado y una baja probabilidad de lluvias. La temperatura mínima será de 12 °C y la máxima llegará a los 17 °C. Durante la mañana, también se esperan vientos del sudeste de entre 23 y 31 km/h.