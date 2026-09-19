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Cambio de pronóstico en el AMBA: adelantan las tormentas y el inicio de la primavera con frío y fuertes ráfagas

El pronóstico cambió en las últimas horas y la tormenta del domingo llega antes de lo previsto. Cómo estará el tiempo estos días en el AMBA.  

19 de septiembre, 2026 | 15.25
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El pronóstico para los próximos días en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) cambió de manera imprevista y ahora se espera un escenario mucho más inestable de lo previsto. Las tormentas del domingo 20 de septiembre de 2026 se adelantaron y llegarían durante la tarde, mientras que el lunes 21, Día de la Primavera, estará marcado por fuertes ráfagas de viento y una baja de la temperatura.

Además, se espera un frente frío que dejará mañanas muy frías durante el martes y el miércoles, aunque el frío será pasajero y las temperaturas volverán a subir rápidamente. Uno de los principales cambios está en el horario previsto para las tormentas del domingo. En principio, el evento estaba previsto hacia el atardecer o durante la noche, pero ahora se anticipa su llegada para mediados de la tarde. 

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Las tormentas se adelantan al domingo por la tarde

El domingo 20 comenzará con temperaturas agradables y cielo mayormente nublado, pero las condiciones cambiarán durante la segunda parte del día. La inestabilidad aumentará desde la tarde y las tormentas podrían llegar antes de lo que se esperaba inicialmente. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé para la tarde una probabilidad de precipitaciones de entre 40% y 70%, con una temperatura que podría alcanzar los 25°C. Durante la noche continuarían las tormentas, con temperaturas alrededor de los 18°C.

Se espera que las tormentas se produzcan luego de un mayor período de calentamiento de la superficie. Ese aporte de energía puede favorecer el desarrollo de fenómenos más intensos y de mayor extensión. Además de las precipitaciones, se esperan ráfagas de viento. Según el pronóstico disponible, durante la tarde y la noche podrían registrarse ráfagas de entre 51 y 59 km/h.

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El lunes de primavera tendrá ráfagas de hasta 70 km/h

El otro cambio importante aparece justamente el lunes 21 de septiembre, cuando comienza la primavera. El ingreso de un frente frío modificará las condiciones durante algunas horas y dejará ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h en el AMBA, mientras que en sectores de la Costa Atlántica podrían superar los 90 km/h. Además, el lunes podrían registrarse algunos chaparrones aislados durante la mañana, en un contexto de cielo variable y marcado descenso térmico. El cambio estará provocado por el ingreso de un frente frío, que avanzará sobre la región después del episodio de inestabilidad del domingo. 

Martes y miércoles, con mañanas de apenas 6 o 7 grados

El martes 22 será una de las jornadas más frías de este cambio de tiempo. Durante la mañana, las temperaturas podrían ubicarse alrededor de los 6 o 7°C, mientras que durante la tarde la máxima apenas alcanzaría los 14 o 15°C. El miércoles también comenzará frío, con valores cercanos a los 6/7°C durante las primeras horas, aunque el panorama comenzará a cambiar progresivamente. La buena noticia es que no se trataría de una irrupción fría prolongada. Después de estas jornadas, las temperaturas volverán a ascender rápidamente y el ambiente recuperará condiciones más propias de la primavera.

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