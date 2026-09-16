Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te contamos cómo está el tiempo hoy, la temperatura actual, las alertas meteorológicas y el pronóstico extendido para que planifiques tu día.
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Miércoles, 16 de septiembre
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
Hace 17 minutos
Clima en Capital Federal: madrugada fría, despejada y con sensación térmica de 5°C
La madrugada en Capital Federal arranca con cielo despejado y una temperatura de 7°C, según el registro oficial de las 04:00. Con viento moderado, la sensación térmica cae hasta los 5°C, así que si salís a esta hora conviene abrigarse en serio.
La humedad se ubica en el 73% y el punto de rocío en 2°C, valores que no alcanzan para que se forme niebla: el reporte confirma que no hay niebla sobre la ciudad. La visibilidad es excelente, de 45 km, y la nubosidad es del 0%, con lo cual el cielo se mantiene limpio de punta a punta.
El viento medio sopla a 12 km/h y las ráfagas pueden trepar hasta los 27 km/h. La presión atmosférica marca 1024 hPa, un valor alto que sostiene esta calma fría sobre el AMBA.
¿Lluvia? Nada por ahora: la probabilidad de precipitaciones es del 0%. La cota de nieve se ubica en 2900 m, muy lejos del nivel de la ciudad. Un arranque de jornada frío, seco y con el cielo totalmente abierto en Capital Federal.
Hace 1 hora
Capital Federal: madrugada fría, despejada y con sensación térmica de 5°C
A las 04:00, el clima en Capital Federal se presenta con cielo despejado y una temperatura de 7°C. La sensación térmica es más baja: 5 °C, por lo que la madrugada se siente fría en la ciudad.
El reporte oficial indica humedad del 73%, punto de rocío de 2 °C y 0% de probabilidad de lluvia. La nubosidad es del 0% y la visibilidad alcanza 45 km, con sin niebla. Ideal para quienes salen temprano, aunque conviene abrigarse.
El viento medio sopla a 12 km/h y las ráfagas llegan a 27 km/h. La presión atmosférica es de 1024 hPa y la cota de nieve se ubica en 2900 m. Seguí el pronóstico del tiempo minuto a minuto en este liveblog.
Hace 1 hora
Clima en Capital Federal: madrugada despejada y fría con 8° a las 03:00
A las 03:00, el clima en Capital Federal se presenta con cielo despejado y una temperatura actual de 8°C. La sensación térmica es de 6°C, según los datos oficiales del registro horario.
La humedad alcanza el 71%, el punto de rocío se ubica en 3°C y la nubosidad es del 0%. No hay niebla y la probabilidad de lluvia es del 0%, por lo que la madrugada sigue sin precipitaciones.
El viento sopla a 13 km/h de intensidad media, con ráfagas de hasta 29 km/h. La visibilidad es amplia: 45 km. La presión atmosférica marca 1024 hPa y la cota de nieve se sitúa en 2900 m.
Con este panorama, el pronóstico del tiempo para Capital Federal muestra una madrugada fría y con cielo completamente despejado. Conviene abrigarse si se sale antes del amanecer, ya que la sensación térmica se mantiene por debajo de la temperatura real.
Hace 1 hora
Clima en Capital Federal: frío, cielo despejado y ráfagas de 29 km/h a las 03:00
La Capital Federal registra una madrugada con cielo despejado y una temperatura de 8 °C a las 03:00. La sensación térmica es de 6 °C, por lo que el frío se siente con más fuerza pese a la ausencia de nubes.
El pronóstico del tiempo para este momento indica 0% de probabilidad de lluvia y 0% de nubosidad. La humedad es del 71%, el punto de rocío marca 3 °C y la visibilidad alcanza los 45 km, sin niebla.
El viento presenta una velocidad media de 13 km/h y ráfagas de hasta 29 km/h. La presión atmosférica es de 1024 hPa y la cota de nieve se ubica en 2900 m.
Con estas condiciones, la madrugada en la ciudad se presenta fría y completamente despejada. Seguí el minuto a minuto del clima en Capital Federal en El Destape.
Hace 1 hora
Frío, cielo despejado y 8° en Capital: así arranca la madrugada porteña
La Capital Federal arranca la madrugada de este miércoles con el cielo totalmente despejado y una temperatura de 8°, de acuerdo al registro oficial tomado a las 03:00. La sensación térmica, sin embargo, se ubica por debajo y marca 6 °C, por lo que quien salga a la calle a esta hora sentirá el frío con más intensidad de la que sugiere el termómetro.
El viento sopla con una velocidad media de 13 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 29 km/h, un dato a tener en cuenta para quienes circulen temprano por la ciudad. La humedad se mantiene en el 71% y el punto de rocío se sitúa en 3 °C.
Con una nubosidad del 0%, la visibilidad es muy buena y llega a los 45 km. No hay presencia de niebla y la probabilidad de lluvia es del 0%, por lo que no hace falta sacar el paraguas: la jornada se perfila estable en cuanto al tiempo.
La presión atmosférica se mantiene alta, en 1024 hPa, un factor que refuerza la estabilidad del cielo despejado sobre Capital Federal. Además, la cota de nieve se ubica en 2900 m. Seguí el minuto a minuto del clima en este liveblog con las actualizaciones oficiales hora a hora.
Hace 2 horas
Clima en Capital Federal: madrugada fría y cielo totalmente despejado a las 03:00
A las 03:00, el clima en Capital Federal se mantiene con cielo despejado y una temperatura de 8°C. La sensación térmica es de 6°C, por lo que la madrugada se siente fría en la ciudad.
El registro oficial indica humedad del 71%, punto de rocío de 3°C y nubosidad del 0%. La probabilidad de lluvia es del 0% y no hay niebla: la visibilidad alcanza los 45 km.
El viento sopla con una intensidad media de 13 km/h y ráfagas de hasta 29 km/h. La presión atmosférica es de 1024 hPa y la cota de nieve se ubica en 2900 metros.
Con estas condiciones, el panorama en Capital Federal se presenta estable y bien despejado. Seguí el minuto a minuto del pronóstico del tiempo en este liveblog.
Hace 12 horas
El frío vuelve con un marcado descenso térmico antes de que arranque la primavera
Aunque este martes presente condiciones primaverales, en las próximas horas habrá un desmejoramiento sorpresivo a pocos días de iniciar la primavera. ¿Qué dice el pronóstico del tiempo para la última semana oficial del invierno?
Hace 14 horas
Alerta por el "Súper Niño": proyectan una crecida del Paraná superior a la histórica
La evolución de "El Niño" durante 2026 mantiene bajo vigilancia al Litoral argentino por la posibilidad de precipitaciones superiores a las habituales y su eventual impacto sobre los principales cursos de agua de la región.
Hace 22 horas
Clima en Capital Federal hoy: cielo despejado y sin previsión de lluvia
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
18:04 | 14/09/2026
La última bomba del invierno que sorprenderá a Buenos Aires
Durante gran parte de la semana, el AMBA atravesará temperaturas agradables típicas de la primavera que aún no comienza. Sin embargo, la estación más fría del año se despedirá con un cambio brusco en las condiciones climáticas.
11:42 | 14/09/2026
“Súper Niño”: qué se sabe y cómo afectará a la Argentina
El Niño se fortalece y los organismos meteorológicos anticipan un episodio fuerte o muy fuerte hacia fin de 2026. Qué significa realmente el llamado “Súper Niño”, qué impacto puede tener en las lluvias y temperaturas de Argentina y qué dicen los especialistas.
El Niño.
08:48 | 14/09/2026
Clima hoy en AMBA: alerta por las bajas temperaturas en el inicio de semana
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
16:20 | 13/09/2026
Alerta por salto térmico: de nieve y heladas a temperaturas de 25 grados en 48 horas
Luego de un fin de semana marcado por heladas generalizadas, las distintas regiones de la Argentina atravesarán un cambio en las condiciones climáticas antes del inicio de la primavera. ¿Qué dice el pronóstico del tiempo?
14:29 | 13/09/2026
Qué pasa en las provincias y en el AMBA con la ola polar
El Servicio Meteorológico Nacional mantiene alertas amarillas por bajas temperaturas extremas en gran parte del centro y norte del país. El fenómeno incluye heladas generales y nevadas en la cordillera, marcando un inicio de semana muy frío en la región.
Argentina atraviesa una ola de frío generalizada.
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Domingo, 13 de septiembre
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
13:34 | 12/09/2026
Alerta amarilla por frío, lluvias y nieve para este fin de semana
Cómo va a estar el tiempo este fin de semana: alerta amarilla del Servicio Meteorológico Nacional para Buenos Aires y otras cinco provincias.
Alerta amarilla por frío, lluvias y nieve: cómo estará el tiempo este fin de semana en Buenos Aires y otras cinco provincias.
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Sábado, 12 de septiembre
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
18:07 | 11/09/2026
Se adelantan las lluvias del fin de semana
El fin de semana viene con frío, viento fuerte y lluvia. Recién el domingo se espera una mejora de las condiciones.
Se adelantan las lluvias del fin de semana: a qué hora llueve en Buenos Aires. Foto: Magnific
06:42 | 11/09/2026
Clima en Buenos Aires hoy: parcialmente nublado y baja probabilidad de lluvia
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
20:48 | 10/09/2026
Se viene una sudestada con ráfagas de 50 kilómetros por hora que traerá de vuelta el frío
Las temperaturas bajarán en las próximas horas para dar paso a un frente frío que se instalará por varios días en la zona del AMBA y del Río de La Plata. A la población se le recomienda seguir las indicaciones de los organismos oficiales.