Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Miércoles, 16 de septiembre

La madrugada en Capital Federal arranca con cielo despejado y una temperatura de 7°C, según el registro oficial de las 04:00. Con viento moderado, la sensación térmica cae hasta los 5°C, así que si salís a esta hora conviene abrigarse en serio.

La humedad se ubica en el 73% y el punto de rocío en 2°C, valores que no alcanzan para que se forme niebla: el reporte confirma que no hay niebla sobre la ciudad. La visibilidad es excelente, de 45 km, y la nubosidad es del 0%, con lo cual el cielo se mantiene limpio de punta a punta.

El viento medio sopla a 12 km/h y las ráfagas pueden trepar hasta los 27 km/h. La presión atmosférica marca 1024 hPa, un valor alto que sostiene esta calma fría sobre el AMBA.

¿Lluvia? Nada por ahora: la probabilidad de precipitaciones es del 0%. La cota de nieve se ubica en 2900 m, muy lejos del nivel de la ciudad. Un arranque de jornada frío, seco y con el cielo totalmente abierto en Capital Federal.