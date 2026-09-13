Alerta por salto térmico: de nieve y heladas a temperaturas de 25 grados en 48 horas

En las próximas horas la Argentina vivirá un salto térmico, dejando atrás las heladas para dar lugar a temperaturas primaverales típicas de esta época del año. Este fin de semana la nieve pintó de blanco varias ciudades, entre ellas Mendoza, Córdoba, San Luis, San Juan y La Rioja. Además, otros parajes amanecieron con un paisaje típico de invierno a pocos días de que comience una nueva estación.

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Durante la jornada de hoy se registraron heladas generalizadas en casi la mitad del país, afectando principalmente a la Patagonia con mínimas de entre -4 y -10 °grados. En tanto, en la región pampeana y Cuyo rondaron entre -2 y -5 grados, con hasta - 9 en Uspallata y casi -8 en Malargüe; el NOA llega hasta los -3. El NEA tiene una madrugada más templada, con mínimas entre 6 y 11 grados.

Hacia la tarde, la Patagonia, la Costa Atlántica y el oeste no superarán los 11 grados, mientras el NEA sigue cerca de los 20. Según el sitio Meteored, en el extremo sur un frente frío dejará nieve y lluvias en Santa Cruz y Tierra del Fuego. Para el lunes se espera una pausa, aunque la mañana será fría en el centro y el sur, las térmicas se recuperarán hacia la tarde por el ingreso del viento norte, pero en ña Patagonia sur y central continuarán las lluvias y la nieve.

¿Cuándo se producirá el salto térmico?

A partir del martes, el sol y el viento norte harán que las temperaturas se ubiquen por encima de los 20 grados en el sector norte de la Patagonia, el oeste bonaerense, Córdoba, Cuyo, Santa Fe y más al norte.

En cambio, el sudeste de la provincia de Buenos Aires continuará con un ambiente frío, con precipitaciones débiles y un viento atlántico que pausará el aumento de las temperaturas.

Desde la mitad de la semana, las temperaturas continuarán en ascenso, especialmente las mínimas que recuperarán los valores habituales para esta época del año dando lugar a un ambiente más cálido.

¿Hay posibilidad de lluvias?

De acuerdo al medio citado, por las altas presiones habrá tiempo estable, soleada y sin nuevos frente fríos cernos ni precipitaciones relevantes. Las tardes serán cálidas hacia el final de la semana.

Las condiciones de estabilidad mantendrán el déficit de precipitaciones en el centro y el este de la Argentina, con mayor presencia en Entre Ríos y el sur de Corrientes, mientras la Patagonia sumará excedentes.