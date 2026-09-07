Se viene un fenómeno que traerá inestabilidad, lluvias y ráfagas de hasta 50 km/h: todas las zonas afectadas

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) inició la semana bajo los efectos de la masa de aire frío polar que impactó con fuerza el fin de semana, con heladas y sensaciones térmicas bajo cero. Esta situación no durará mucho, ya que el panorama cambiará a partir de mitad de semana.

{{{htmlAmp}}}

Las mínimas y máximas irán en ascenso, impulsadas por el viento de componente norte que favorecerá un progresivo ascenso de las marcas y permitirá que los registros vuelvan a ubicarse cerca de los valores habituales para septiembre.

Sin embargo, la mejora será transitoria dado que hacia el viernes cambiará el escenario nuevamente producto del desarrollo de una sudestada. Este fenómeno provocará un aumento del viento, lluvias aisladas, una posible crecida del Río de la Plata y el ingreso de otra masa de aire frío.

Las zonas afectadas por la sudestada

Las condiciones más adversas se concentrarán entre el viernes 11 y el sábado 12 producto de la sudestada, acompañado por un marcado incremento del viento y condiciones mucho más inestables.

Según el sitio Meteored, el viernes empezará a notarse progresivamente el deterioro de las condiciones. El cielo pasará de mayormente nublado a cubierto, incrementará la intensidad del viento y podrían darse lluvias aisladas, con acumulados estimados de hasta 10 mm desde la tarde.

También se esperan ráfagas que podrían alcanzar entre 35 y 50 kilómetros por hora, sobre todo durante los momentos de mayor intensidad del fenómeno hacia la tarde y noche. Además, las temperaturas estarán acotadas a máximas en torno a los 16 y 17 grados.

Al persistir el viento del sudeste también podría generarse una crecida importante del Río de la Plata. Por esta razón, la evolución del nivel del agua será uno de los factores a seguir hacia el final de la semana, sobre todo en los sectores ribereños y las zonas habitualmente vulnerables a las inundaciones.

¿Vuelve el frío?

Además del viento, las lluvias y la eventual crecida del río, la evolución de la sudestada favorecerá el avance de una nueva masa de aire frío. Producto de esto, las temperaturas volverán a descender de manera pronunciada durante el fin de semana.

El sábado 12 seguirá ventoso e inestable durante la primera parte del día. Según el pronóstico, en la Ciudad de Buenos Aires los registros se ubicarían entre 8 y 13 grados. El ambiente será más frío en comparación a las jornadas anteriores y se profundizará el domingo con una mínima de 6 y una máxima de 12.

Para el lunes 14 se esperan valores de entre 5 y 14, por lo que el ambiente frío se quedará gran parte de la jornada.