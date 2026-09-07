Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te contamos cómo está el tiempo hoy, la temperatura actual, las alertas meteorológicas y el pronóstico extendido para que planifiques tu día.
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Lunes, 7 de septiembre
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
Hace 11 minutos
El frío no afloja: 5°, nubes y claros y sin lluvia en Capital Federal
Actualización de las 03:00 | El clima en Capital Federal se presenta fresco, con una temperatura de 5°C y nubes y claros en el cielo. La sensación térmica es de 6°C, según el Servicio Meteorológico Nacional.
El pronóstico del tiempo para esta franja de la madrugada no anticipa lluvias: la probabilidad es del 0%. La humedad alcanza el 78%, la nubosidad es del 38% y la visibilidad llega a 45 kilómetros, sin registro de niebla en la Ciudad.
El viento se mantiene débil, con una velocidad media de 4 km/h y ráfagas de hasta 11 km/h. La presión atmosférica es de 1029 hPa; el punto de rocío, de 2°C; y la cota de nieve se ubica en 1800 metros.
Hace 25 minutos
Así arranca el lunes en Capital Federal: 5°, nubes y claros y sin lluvia
A las 03:00, el clima en Capital Federal registra 5° de temperatura y el cielo con nubes y claros. Según el último parte del Servicio Meteorológico Nacional, la probabilidad de lluvia es del 0%.
La sensación térmica es de 6 °C, la humedad alcanza el 78% y el viento medio es de 4 km/h con ráfagas de hasta 11 km/h. La presión atmosférica, en tanto, se mantiene en 1029 hPa.
La visibilidad es de 45 km, la nubosidad llega al 38% y no se registra niebla. El punto de rocío se ubica en 2 °C y la cota de nieve, en 1800 metros.
Así continúa el minuto a minuto del clima en la Ciudad: seguí el pronóstico del tiempo en vivo en El Destape.
Hace 1 hora
Abrigate: en Capital Federal la madrugada registra 5° con nubes y claros
La Capital Federal atraviesa una madrugada fría: a las 3, el termómetro marca 5° y el cielo se presenta con nubes y claros. La sensación térmica es de 6 °C, la humedad llega al 78% y el punto de rocío se ubica en 2°C.
Según el Servicio Meteorológico Nacional, la probabilidad de lluvia es del 0% para esta hora. La nubosidad alcanza el 38%, la visibilidad es de 45 km y no hay niebla. La cota de nieve se mantiene en 1800 metros.
El viento sopla leve, con una media de 4 km/h y ráfagas de 11 km/h. La presión atmosférica es de 1029 hPa. Una noche estable, sin lluvia y con frío en la Ciudad: si vas a salir, no te olvides de abrigarte.
Hace 12 horas
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