Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Lunes, 7 de septiembre

Actualización de las 03:00 | El clima en Capital Federal se presenta fresco, con una temperatura de 5°C y nubes y claros en el cielo. La sensación térmica es de 6°C, según el Servicio Meteorológico Nacional.

El pronóstico del tiempo para esta franja de la madrugada no anticipa lluvias: la probabilidad es del 0%. La humedad alcanza el 78%, la nubosidad es del 38% y la visibilidad llega a 45 kilómetros, sin registro de niebla en la Ciudad.

El viento se mantiene débil, con una velocidad media de 4 km/h y ráfagas de hasta 11 km/h. La presión atmosférica es de 1029 hPa; el punto de rocío, de 2°C; y la cota de nieve se ubica en 1800 metros.