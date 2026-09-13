Alerta amarilla en Argentina: qué pasa en las provincias y en el AMBA con la ola polar

El tramo final del fin de semana está marcado por una irrupción de aire helado que afecta a gran parte del territorio nacional. De acuerdo con los datos brindados por el Servicio Meteorológico Nacional, varias provincias del centro y del norte argentino permanecen bajo alerta de nivel amarillo debido a registros térmicos que se ubican sensiblemente por debajo de las marcas habituales para la época.

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La masa de aire frío desencadenó heladas generalizadas en áreas rurales y suburbanas, acompañadas por precipitaciones en forma de nieve a lo largo de la franja cordillerana. El descenso térmico se siente con especial fuerza en la provincia de Buenos Aires, el sector sudeste de Entre Ríos, el norte pampeano y diversos departamentos del sur y el oeste de Córdoba. El fenómeno también alcanza de lleno a San Luis, Mendoza, el noroeste neuquino, San Juan, La Rioja, Catamarca, Tucumán, el sur salteño y la zona oriental de Jujuy.

De cara a los próximos días, el escenario meteorológico continuará dominado por el ambiente frío a fresco de forma generalizada. Durante la primera mitad de la semana se prevé que las mañanas sigan registrando valores muy bajos, con heladas matinales que afectarán a la región pampeana y al Cuyo, mientras que los techos térmicos por la tarde apenas lograrán ascender levemente con la ayuda del sol.

Hacia mediados de la semana se espera una rotación gradual del viento hacia el sector norte, lo que ofrecerá un modesto alivio y un paulatino ascenso de las temperaturas máximas en las provincias del centro y norte. Asimismo, las condiciones invernales y la nubosidad variable seguirán marcando el pulso del tiempo, manteniendo las jornadas templadas a resguardo y un marcado contraste térmico entre el amanecer y las primeras horas de la tarde.

Frío.

Cómo está el clima en el AMBA este domingo 13 de septiembre

Las condiciones meteorológicas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires presentan un panorama despejado y estable hacia el mediodía, con cielo predominantemente soleado, un 10 % de cobertura nubosa y una temperatura de 9 °C, acompañada por una sensación térmica equivalente.

El reporte oficial del Servicio Meteorológico Nacional indica un ambiente seco marcado por una humedad del 48 %, un punto de rocío de 1 °C y una presión atmosférica de 1034 hPa que descarta variaciones abruptas en las próximas horas. Con una visibilidad que alcanza los 55 kilómetros y nulas probabilidades de precipitaciones, la jornada continuará sin fluctuaciones significativas durante la tarde, imponiendo la necesidad de abrigo moderado frente a vientos de 6 km/h y ráfagas puntuales que podrían registrar los 23 km/h.