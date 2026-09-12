Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te contamos cómo está el tiempo hoy, la temperatura actual, las alertas meteorológicas y el pronóstico extendido para que planifiques tu día.
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Sábado, 12 de septiembre
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
Hace 12 minutos
Clima en Capital Federal: madrugada cubierta, 11° y ráfagas de 37 km/h
La madrugada en Capital Federal arranca con el cielo cubierto y una temperatura de 11°C, según el registro oficial de las 04:00. La sensación térmica también es de 11 °C, por lo que el frío se siente parejo pese al alto porcentaje de humedad.
El pronóstico del tiempo indica una humedad del 84%, punto de rocío de 8°C y nubosidad del 100%. La probabilidad de lluvia es baja, del 10%, así que por ahora no hay señales de precipitaciones en la Ciudad.
El viento sopla a 16 km/h con ráfagas de hasta 37 km/h. La visibilidad es buena: 35 km, sin niebla registrada. La presión atmosférica se mantiene en 1024 hPa y la cota de nieve está en 1800 m.
Para las próximas horas, seguí atento al liveblog de clima en Capital Federal para conocer cómo evoluciona el pronóstico del tiempo y si cambian las condiciones del cielo.
Hace 27 minutos
Clima en Capital Federal: madrugada cubierta, 11 °C y ráfagas de 37 km/h
La madrugada porteña se presenta con el cielo cubierto en toda la ciudad. Según el registro oficial de las 03:00, el clima en Capital Federal marca una temperatura de 11 °C y una sensación térmica de 11 °C. La nubosidad llega al 100%, así que no hay margen para ver el cielo despejado en Buenos Aires.
La humedad del 86% es otro de los datos salientes de esta hora, con un punto de rocío de 9 °C. Aun con ese combo, el registro oficial confirma que no hay niebla y que la visibilidad se mantiene en 18 km, un valor más que razonable para circular por las calles y avenidas de la Ciudad.
El viento se mantiene con una intensidad media de 17 km/h, aunque las ráfagas alcanzan los 37 km/h: conviene abrigarse si hay que salir en plena madrugada. La presión atmosférica, por su parte, se sostiene en 1023 hPa, un valor estable que no anticipa sobresaltos.
¿Hay chances de lluvia? La probabilidad de lluvia es del 10%, es decir, muy baja. La cota de nieve, en tanto, se ubica en 1900 metros. Por ahora, el clima en Capital Federal se resume en una madrugada cubierta, húmeda y con viento moderado.
Hace 1 hora
Clima en Capital Federal: cielo cubierto y 11° a las 03:00
La madrugada en Capital Federal se presenta con el cielo cubierto y una temperatura de 11 °C, según el registro oficial de las 03:00. La sensación térmica también es de 11 °C, mientras que la humedad alcanza el 86% y el punto de rocío se ubica en 9 °C.
El viento sopla a 17 km/h de intensidad media, con ráfagas de hasta 37 km/h. La nubosidad es del 100%, la visibilidad llega a 18 km y la presión atmosférica es de 1023 hPa. La probabilidad de lluvia es baja, del 10%, y no se registra niebla.
La cota de nieve se mantiene en 1900 m. Este es el panorama del clima en Capital Federal en esta actualización del liveblog, con todos los datos del pronóstico del tiempo minuto a minuto.
Hace 1 hora
Clima en Capital Federal: cielo cubierto y 11° a las 03:00
A las 03:00, el clima en Capital Federal se mantiene con cielo cubierto y una temperatura de 11°. La sensación térmica también es de 11 °C, según el registro oficial.
La humedad es del 86%, con un punto de rocío de 9 °C y una nubosidad del 100%. La probabilidad de lluvia es del 10%, no se reporta niebla y la visibilidad alcanza los 18 km.
El viento medio se registra a 17 km/h, con ráfagas de hasta 37 km/h. La presión atmosférica es de 1023 hPa y la cota de nieve se ubica en 1900 m. Seguí el pronóstico en vivo para conocer cómo evoluciona el tiempo en la Ciudad.
Hace 1 hora
Clima en Capital Federal: cielo cubierto, 11° y ráfagas de 37 km/h
El Servicio Meteorológico Nacional mantiene el registro oficial de las 03:00: la madrugada en Capital Federal se presenta con cielo cubierto y una temperatura de 11°. La sensación térmica también es de 11 °C, por lo que el arranque del día se mantiene fresco y sin grandes cambios.
El pronóstico del tiempo indica humedad del 86%, nubosidad del 100% y una probabilidad de lluvia del 10%. El punto de rocío se ubica en 9 °C, mientras que la visibilidad llega a 18 km y no se registra niebla en la ciudad.
El viento sopla con una intensidad media de 17 km/h y ráfagas de hasta 37 km/h. La presión atmosférica es de 1023 hPa y la cota de nieve se mantiene en 1900 m. Un panorama estable, pero con el cielo totalmente tapado en Buenos Aires.
Hace 10 horas
Se adelantan las lluvias del fin de semana
El fin de semana viene con frío, viento fuerte y lluvia. Recién el domingo se espera una mejora de las condiciones.
Se adelantan las lluvias del fin de semana: a qué hora llueve en Buenos Aires. Foto: Magnific
Hace 21 horas
Clima en Buenos Aires hoy: parcialmente nublado y baja probabilidad de lluvia
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
20:48 | 10/09/2026
Se viene una sudestada con ráfagas de 50 kilómetros por hora que traerá de vuelta el frío
Las temperaturas bajarán en las próximas horas para dar paso a un frente frío que se instalará por varios días en la zona del AMBA y del Río de La Plata. A la población se le recomienda seguir las indicaciones de los organismos oficiales.
06:44 | 10/09/2026
Clima en Buenos Aires hoy: cielo despejado y no se prevén lluvias
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
06:31 | 09/09/2026
Clima en Buenos Aires hoy: tiempo inestable y templado
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
16:01 | 08/09/2026
Se viene una sudestada en Buenos Aires: volverán las bajas temperaturas este fin de semana
Las temperaturas primaverales de esta semana no durarán demasiado en el AMBA. Para el fin de semana se espera un tiempo inestable en zonas cercanas al Río de La Plata.
06:39 | 08/09/2026
Clima en Buenos Aires hoy: mañana fría, cielo despejado y jornada soleada
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
18:35 | 07/09/2026
Se viene un fenómeno de varios días que traerá inestabilidad, lluvias y ráfagas
La semana comenzó con temperaturas bajas que comenzarán a crecer con el correr de los días. Sin embargo, la estabilidad durará poco por el acercamiento de una sudestada que también favorecerá el regreso del frío.
12:38 | 07/09/2026
Hasta cuándo es el fenómeno climático de "El Niño", según la ONU
La Organización Meteorológica Mundial advirtió que El Niño seguirá fortaleciéndose durante los próximos meses y alcanzará una intensidad muy fuerte. Todos los detalles a tener en cuenta.
El Niño.
08:52 | 07/09/2026
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este lunes
Cómo está el tiempo hoy, la temperatura actual, las alertas meteorológicas y el pronóstico extendido para hoy. Seguí el minuto a minuto.
16:07 | 06/09/2026
Se termina el buen tiempo en el AMBA: llegan los días más templados
Las bajas temperaturas de esta fin de semana quedarán atrás con la llegada de la nubosidad. El tiempo templado y seco es ideal para ventilar espacios.
12:32 | 05/09/2026
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Sábado, 5 de septiembre
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
06:41 | 04/09/2026
Clima en Buenos Aires hoy: amanecer despejado y frío en el AMBA
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
11:54 | 03/09/2026
"El evento de El Niño se está volviendo gigantesco": la dura advertencia de la ONU
La Organización Meteorológica Mundial advirtió que el fenómeno climático se intensificará durante los próximos meses y alcanzará su mayor intensidad hacia fin de año.