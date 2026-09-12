Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Sábado, 12 de septiembre

La madrugada en Capital Federal arranca con el cielo cubierto y una temperatura de 11°C, según el registro oficial de las 04:00. La sensación térmica también es de 11 °C, por lo que el frío se siente parejo pese al alto porcentaje de humedad.

El pronóstico del tiempo indica una humedad del 84%, punto de rocío de 8°C y nubosidad del 100%. La probabilidad de lluvia es baja, del 10%, así que por ahora no hay señales de precipitaciones en la Ciudad.

El viento sopla a 16 km/h con ráfagas de hasta 37 km/h. La visibilidad es buena: 35 km, sin niebla registrada. La presión atmosférica se mantiene en 1024 hPa y la cota de nieve está en 1800 m.

Para las próximas horas, seguí atento al liveblog de clima en Capital Federal para conocer cómo evoluciona el pronóstico del tiempo y si cambian las condiciones del cielo.