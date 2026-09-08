Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te contamos cómo está el tiempo hoy, la temperatura actual, las alertas meteorológicas y el pronóstico extendido para que planifiques tu día.
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Martes, 8 de septiembre
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
Hace 6 minutos
Cielo despejado y 8° en Capital Federal: así arranca el martes sin lluvia
El cielo despejado es el protagonista del clima en Capital Federal a las 05:00. En el parte de esta madrugada, el Servicio Meteorológico Nacional marcó una temperatura de 8 grados, con una sensación térmica de 7 grados y una humedad del 78%. No se registra niebla y la visibilidad alcanza los 45 kilómetros.
La probabilidad de lluvia es del 0% y la nubosidad, del 2%. El viento medio es de 8 km/h, con ráfagas de 15 km/h, mientras que la presión atmosférica se ubica en 1021 hPa. El punto de rocío quedó en 4 grados y la cota de nieve, en 1.800 metros.
Para quienes arrancan el día con el pronóstico del tiempo como guía, la conclusión es clara: el martes comienza fresco, despejado y estable, sin amenaza de precipitaciones y con condiciones ideales para moverse por la Ciudad.
Hace 22 minutos
Cielo despejado y 8°C: así arranca la madrugada en Capital Federal
El Servicio Meteorológico Nacional reporta que la Capital Federal transita la madrugada con cielo despejado y una temperatura de 8°C. A las 04:00, la sensación térmica es de 7°C y la humedad alcanza el 77%.
El pronóstico del tiempo para esta hora indica 0% de probabilidad de lluvia, sin niebla y con una visibilidad de 45 kilómetros. Los vientos medios son de 8 km/h y pueden registrar ráfagas de hasta 16 km/h.
Con una presión atmosférica de 1021 hPa, 4% de nubosidad y cota de nieve en 1800 metros, las condiciones se mantienen estables y despejadas durante el inicio del día.
Hace 1 hora
Amanecer fresco y sin lluvia: el clima en Capital Federal este martes
En la madrugada de este martes en Capital Federal, el termómetro marca 8° con cielo despejado. La sensación térmica es de 7° y la humedad trepa al 77%, según el Servicio Meteorológico Nacional.
La probabilidad de lluvia es de 0%, así que no hace falta llevar paraguas. La visibilidad es de 45 kilómetros, la nubosidad apenas llega al 4% y el viento se mantiene en 8 km/h con ráfagas de 16 km/h. El punto de rocío se ubica en 4°C.
No se registra niebla y la presión atmosférica es de 1021 hPa. Para quienes planeen salir a la montaña, la cota de nieve está en 1800 metros. Un amanecer fresco y estable para arrancar el día.
Hace 1 hora
Madrugada fría y cielo despejado en Capital Federal: el termómetro marca 8°
En plena madrugada del martes, el clima en Capital Federal se presenta con cielo despejado y una temperatura de 8 grados a las 04:00. La sensación térmica es de 7 grados y la humedad llega al 77%, según el Servicio Meteorológico Nacional.
La probabilidad de lluvia es del 0%, con una nubosidad del 4%. El viento medio alcanza los 8 km/h y las ráfagas, los 16 km/h.
Para las primeras horas de este martes 8 de septiembre, la visibilidad es de 45 kilómetros, la presión atmosférica marca 1021 hPa y el punto de rocío llega a 4 grados. No se registra niebla y la cota de nieve se ubica en 1800 metros.
Hace 1 hora
Un martes con cielo despejado y 8°: la Ciudad amanece sin lluvia
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, el clima en Capital Federal de este martes arranca con cielo despejado y una temperatura de 8° a las 04:00. La sensación térmica es de 7 °C y la humedad llega al 77%.
El viento medio es de 8 km/h, con ráfagas de 16 km/h, y la presión atmosférica se mantiene en 1021 hPa. La visibilidad es de 45 km; el punto de rocío, de 4 °C, y la cota de nieve, de 1800 metros.
Con un 0% de probabilidad de lluvia y solo 4% de nubosidad, no se esperan precipitaciones ni niebla. Un cielo despejado para seguir en vivo el pronóstico del tiempo.
Hace 1 hora
Madrugada con 8° y nubes y claros: así está el clima en Capital Federal
Actualización de las 03:00: la Ciudad de Buenos Aires tiene una madrugada fresca y el Servicio Meteorológico Nacional registra 8° de temperatura en Capital Federal, con nubes y claros y sensación térmica de 7°C.
La humedad es del 76% y la presión atmosférica llega a 1022 hPa. La probabilidad de lluvia es del 0%, mientras que el viento sopla a 9 km/h con ráfagas de hasta 17 km/h.
La visibilidad es de 45 kilómetros, el punto de rocío se ubica en 4°C y la nubosidad alcanza apenas el 11%. No hay niebla y la cota de nieve está en 1800 metros. Así sigue, minuto a minuto, el pronóstico del tiempo en la Ciudad.
Hace 2 horas
La madrugada porteña registra 8°, nubes y claros y sensación térmica de 7°
El clima en Capital Federal transita la madrugada de este martes con una temperatura de 8° y condiciones de nubes y claros. Según el registro de las 03:00, la sensación térmica es de 7°, la humedad llega al 76% y la probabilidad de lluvia se mantiene en 0%.
El pronóstico del tiempo que difunde el Servicio Meteorológico Nacional indica una nubosidad de 11%, una visibilidad de 45 kilómetros y vientos medios de 9 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 17 km/h. No se registra niebla y la presión atmosférica es de 1022 hPa.
Con un punto de rocío de 4°C y una cota de nieve de 1800 metros, la Capital Federal mantiene condiciones estables para esta madrugada. Seguí acá todos los detalles del clima en vivo.
Hace 2 horas
Madrugada fresca en Capital Federal: 8°C con nubes y claros y viento leve
Actualización de las 03:00: la Capital Federal tiene una temperatura de 8°C y el cielo se mantiene con nubes y claros. La sensación térmica es de 7°C, con una humedad del 76%, lo que confirma una madrugada fresca pero sin lluvias a la vista.
La probabilidad de lluvia es del 0% y la nubosidad es baja, del 11%. La visibilidad alcanza los 45 kilómetros y no se registra niebla. El viento sopla a 9 km/h con ráfagas de 17 km/h, en una jornada que se presenta estable en la Ciudad.
Con una presión atmosférica de 1022 hPa y una cota de nieve en 1800 metros, el clima en Capital Federal invita a tener en cuenta el abrigo durante las primeras horas del martes. Seguiremos informando.
Hace 2 horas
Nubes y claros a las 3: la Ciudad arranca el martes con 8 grados
La Ciudad de Buenos Aires transita la madrugada con un clima en Capital Federal que combina nubes y claros y una temperatura de 8°C. Según el registro oficial de las 03:00, la sensación térmica baja un grado y se ubica en 7°C.
El Servicio Meteorológico Nacional indica que la probabilidad de lluvia es del 0% y que la humedad llega al 76%. El viento sopla a 9 km/h de promedio, con ráfagas de 17 km/h, mientras que la presión atmosférica alcanza los 1022 hPa.
Con una visibilidad de 45 km, el cielo porteño mantiene apenas un 11% de nubosidad y una cota de nieve a 1800 metros. Una madrugada estable, sin niebla, ideal para seguir el pronóstico del tiempo en vivo desde cualquier punto de la Ciudad.
Hace 11 horas
Se viene un fenómeno de varios días que traerá inestabilidad, lluvias y ráfagas
La semana comenzó con temperaturas bajas que comenzarán a crecer con el correr de los días. Sin embargo, la estabilidad durará poco por el acercamiento de una sudestada que también favorecerá el regreso del frío.
Hace 16 horas
Hasta cuándo es el fenómeno climático de "El Niño", según la ONU
La Organización Meteorológica Mundial advirtió que El Niño seguirá fortaleciéndose durante los próximos meses y alcanzará una intensidad muy fuerte. Todos los detalles a tener en cuenta.
El Niño.
Hace 20 horas
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este lunes
Cómo está el tiempo hoy, la temperatura actual, las alertas meteorológicas y el pronóstico extendido para hoy. Seguí el minuto a minuto.
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Se termina el buen tiempo en el AMBA: llegan los días más templados
Las bajas temperaturas de esta fin de semana quedarán atrás con la llegada de la nubosidad. El tiempo templado y seco es ideal para ventilar espacios.
12:32 | 05/09/2026
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Sábado, 5 de septiembre
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
06:41 | 04/09/2026
Clima en Buenos Aires hoy: amanecer despejado y frío en el AMBA
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
11:54 | 03/09/2026
"El evento de El Niño se está volviendo gigantesco": la dura advertencia de la ONU
La Organización Meteorológica Mundial advirtió que el fenómeno climático se intensificará durante los próximos meses y alcanzará su mayor intensidad hacia fin de año.
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Clima en Buenos Aires hoy: cómo sigue el pronóstico del tiempo en AMBA
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
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