Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Martes, 8 de septiembre

El cielo despejado es el protagonista del clima en Capital Federal a las 05:00. En el parte de esta madrugada, el Servicio Meteorológico Nacional marcó una temperatura de 8 grados, con una sensación térmica de 7 grados y una humedad del 78%. No se registra niebla y la visibilidad alcanza los 45 kilómetros.

La probabilidad de lluvia es del 0% y la nubosidad, del 2%. El viento medio es de 8 km/h, con ráfagas de 15 km/h, mientras que la presión atmosférica se ubica en 1021 hPa. El punto de rocío quedó en 4 grados y la cota de nieve, en 1.800 metros.

Para quienes arrancan el día con el pronóstico del tiempo como guía, la conclusión es clara: el martes comienza fresco, despejado y estable, sin amenaza de precipitaciones y con condiciones ideales para moverse por la Ciudad.