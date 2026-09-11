Se adelantan las lluvias del fin de semana: a qué hora llueve en Buenos Aires

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó que las lluvias van a llegar antes de lo que se esperaba este fin de semana en Buenos Aires. Después de una jornada con cielo mayormente nublado, el organismo prevé que los primeros chaparrones caigan sobre el AMBA esta misma noche de viernes 11 de septiembre.

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El frente que se aproxima trae consigo un marcado descenso de la temperatura y ráfagas de viento fuertes. Este viernes, la jornada arrancó con una mínima de 12°C y trepó hasta los 18°C durante la tarde, con vientos del sudeste de entre 23 y 31 km/h. Recién con la caída del sol se espera la llegada de chaparrones aislados y un descenso hasta los 15°C, con una probabilidad de lluvia de entre 10% y 40%.

Las lluvias llegarán antes a Buenos Aires este fin de semana. Foto: Captura de pantalla SMN

El mal tiempo se va a extender durante buena parte del sábado, aunque los chaparrones le darán lugar a las lloviznas más persistentes a lo largo de toda la jornada. Además del frío, con una máxima que apenas llegaría a los 12°C y una mínima de 9°C, habrá ráfagas de viento que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h durante la mañana y la tarde, lo que va a hacer sentir una sensación térmica todavía más baja que la marcada por el termómetro.

Recién el domingo se espera que mejore el panorama. Sin lluvias pronosticadas hasta el momento, la jornada va a arrancar igualmente fría, con una mínima de 6°C, aunque la máxima se recuperará hasta los 14°C por la tarde, con un cielo que irá aclarando a medida que avance el día.

Se espera un fuerte temporal entre octubre y diciembre: qué es el Super Niño

Según informaron desde el SMN, las lluvias de este fin de semana vienen de la mano de un fenómeno que viene siendo monitoreado de cerca por los especialistas y que se conoce como Super Niño. Se trata de la versión más intensa de El Niño, el fenómeno climático natural que se repite cada dos a siete años y que consiste en un calentamiento anómalo de las aguas del océano Pacífico ecuatorial. Cuando eso pasa, los vientos alisios que normalmente empujan el agua cálida hacia el oeste se debilitan, y el calor se corre hacia el este, alterando el clima en una zona enorme del planeta.

En Argentina, El Niño suele traer más humedad y más chances de lluvia en el centro y el este del país, aunque el resultado final varía según la temporada y cómo se combine con otros sistemas meteorológicos. Por ahora, los últimos informes ubican en un 81% la probabilidad de que el fenómeno llegue a ser "muy fuerte" entre octubre y diciembre, lo que podría implicar lluvias por encima de lo normal, tormentas más intensas y crecidas de ríos en varias regiones del país, sobre todo en el Litoral.

De hecho, algunos especialistas ya hablan de la posibilidad de que sea uno de los eventos más fuertes de los últimos 50 años, con una duración que podría extenderse incluso más allá del verano, hasta comienzos del otoño de 2027.