Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Viernes, 11 de septiembre

A las 04:00, el clima en Capital Federal marca 12 °C con el cielo parcialmente nuboso. La sensación térmica acompaña al termómetro y también se ubica en 12 °C, mientras que la humedad alcanza el 77%.

La probabilidad de lluvia es del 0%, por lo que no hay amenaza de precipitaciones por ahora. La visibilidad llega a los 45 km y el viento medio sopla a 6 km/h, con ráfagas de hasta 11 km/h. El punto de rocío se mantiene en 8 °C y la presión atmosférica en 1013 hPa.

El cielo aparece cubierto en un 91% por nubes según los datos del Servicio Meteorológico Nacional para este horario, y no se registra niebla en la ciudad. La cota de nieve, en tanto, se sitúa en 2600 m.