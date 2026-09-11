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Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Viernes, 11 de septiembre
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
Hace 6 minutos
Clima en Capital Federal: 12° y cielo parcialmente nuboso en plena madrugada
A las 04:00, el clima en Capital Federal marca 12 °C con el cielo parcialmente nuboso. La sensación térmica acompaña al termómetro y también se ubica en 12 °C, mientras que la humedad alcanza el 77%.
La probabilidad de lluvia es del 0%, por lo que no hay amenaza de precipitaciones por ahora. La visibilidad llega a los 45 km y el viento medio sopla a 6 km/h, con ráfagas de hasta 11 km/h. El punto de rocío se mantiene en 8 °C y la presión atmosférica en 1013 hPa.
El cielo aparece cubierto en un 91% por nubes según los datos del Servicio Meteorológico Nacional para este horario, y no se registra niebla en la ciudad. La cota de nieve, en tanto, se sitúa en 2600 m.
Hace 21 minutos
Clima en Capital Federal: madrugada con 12 grados, cielo parcialmente nuboso y sin lluvia
La Capital Federal arranca la madrugada con el termómetro clavado en 12 °C a las 04:00 y una sensación térmica que acompaña sin sorpresas: 12 °C. El cielo parcialmente nuboso manda en el paisaje porteño, con una humedad del 77% que se siente en cada esquina.
El pronóstico del tiempo no trae sobresaltos por agua: la probabilidad de lluvia es del 0%. La nubosidad alcanza el 91%, aunque la visibilidad sigue siendo inmejorable, con 45 km de alcance. El viento sopla suave, con una media de 6 km/h y ráfagas que apenas trepan a 11 km/h.
En tanto, la presión atmosférica se mantiene en 1013 hPa y el punto de rocío marca 8 °C. No hay niebla en la ciudad y la cota de nieve se ubica en 2600 metros, un dato que sigue de cerca el clima en la cordillera.
Con este combo de 12 grados, aire húmedo y cielo cubierto en más de un 90%, la recomendación pasa por salir abrigado en las primeras horas. Seguí toda la actualización del clima en Capital Federal minuto a minuto en nuestro liveblog.
Hace 1 hora
Nubes y claros en Capital Federal: la madrugada arranca con 12 °C y aire calmo
El clima en Capital Federal se mantiene estable en la madrugada de este viernes: a las 03:00 el termómetro marca 12 °C bajo un cielo de nubes y claros, con una sensación térmica idéntica de 12 °C. La ciudad arranca el día sin sobresaltos y con condiciones parejas de punta a punta.
La humedad se ubica en el 77% y el punto de rocío en 9 °C, valores que explican una nubosidad del 51% sin presencia de niebla. La visibilidad es excelente y llega a 45 km, un dato clave para quienes ya circulan por autopistas y avenidas porteñas.
El viento sopla débil, con una intensidad media de 5 km/h y ráfagas de hasta 12 km/h. La presión atmosférica se sostiene en 1013 hPa y la probabilidad de lluvia es del 0%: no se esperan precipitaciones en el corto plazo, según los datos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional.
La cota de nieve, en tanto, se sitúa en 2700 metros, muy lejos del área metropolitana. Con este panorama, el pronóstico del tiempo anticipa una madrugada fresca y tranquila: conviene salir abrigado, pero el paraguas no será necesario.
Hace 1 hora
Clima en Capital Federal: madrugada con 12°C, nubes y claros y cero lluvia
La madrugada en Capital Federal se mantiene estable y sin sobresaltos. Según el registro oficial de las 03:00, el termómetro marca 12°C y la sensación térmica es idéntica: 12 °C, así que el frío se siente tal cual lo que indican los números.
El cielo se reparte entre nubes y claros, con una nubosidad del 51% que deja pasar buenos ratos de oscuridad plena. La probabilidad de lluvia es del 0%, por lo que el paraguas puede quedarse tranquilamente en casa en este arranque de la jornada.
La humedad alcanza el 77% y el punto de rocío se ubica en 9 °C, valores que no derivaron en niebla: el informe oficial confirma que no hay bancos de neblina sobre la ciudad. La visibilidad, además, es excelente y llega a 45 km, una marca más que generosa para moverse por la ciudad a cualquier hora.
El viento sopla débil, con una velocidad media de 5 km/h, y las ráfagas apenas trepan a 12 km/h. La presión atmosférica se sostiene en 1013 hPa, mientras que la cota de nieve se ubica en 2700 m, muy por encima de la región.
Con este panorama, la madrugada en Capital Federal transcurre con 12°C de temperatura, cielo parcialmente nublado y aire calmo: condiciones ideales para quienes salen temprano o todavía andan despiertos. Seguí el minuto a minuto del pronóstico del tiempo en este liveblog para no perderte ninguna actualización.
Hace 1 hora
Clima en Capital Federal: nubes y claros con 12°C en la madrugada
A las 03:00, el clima en Capital Federal se presenta con nubes y claros y una temperatura de 12°C. La sensación térmica también es de 12 °C, por lo que la madrugada arranca fresca en la ciudad.
La humedad alcanza el 77%, el punto de rocío se ubica en 9 °C y la nubosidad llega al 51%. La probabilidad de lluvia es del 0%, no hay niebla y la visibilidad es amplia: 45 km.
El viento medio sopla a 5 km/h, con ráfagas de hasta 12 km/h. La presión atmosférica marca 1013 hPa y la cota de nieve se sitúa en 2700 m. Con visibilidad de 45 km, el panorama es apto para circular temprano por Capital Federal.
Hace 1 hora
Arranca la madrugada en Capital Federal con 12° y nubes y claros
La Capital Federal atraviesa una madrugada calma y con nubes y claros. A las 03:00, el registro oficial marcó 12 °C de temperatura y una sensación térmica de 12 °C, es decir, sin ese plus de frío que suele aparecer cuando el viento aprieta de verdad.
La humedad del 77% y un punto de rocío de 9 °C explican por qué el aire se siente algo cargado, aunque lejos de la neblina: el informe oficial confirma que no hay niebla y que la visibilidad alcanza los 45 km. El cielo, por su parte, aparece cubierto a medias, con una nubosidad del 51%.
El viento sopla con una velocidad media de 5 km/h y ráfagas de hasta 12 km/h, una intensidad que no mueve el amperímetro. La presión atmosférica de 1013 hPa se mantiene estable y la probabilidad de lluvia es del 0%, así que el paraguas puede quedarse donde está.
Otro dato que suele mirar la gente de montaña: la cota de nieve se ubica en los 2700 metros. En Capital Federal, en tanto, todo indica una madrugada estable, con 12 °C y nubes y claros como condición dominante.
Hace 8 horas
Se viene una sudestada con ráfagas de 50 kilómetros por hora que traerá de vuelta el frío
Las temperaturas bajarán en las próximas horas para dar paso a un frente frío que se instalará por varios días en la zona del AMBA y del Río de La Plata. A la población se le recomienda seguir las indicaciones de los organismos oficiales.
Hace 22 horas
Clima en Buenos Aires hoy: cielo despejado y no se prevén lluvias
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
06:31 | 09/09/2026
Clima en Buenos Aires hoy: tiempo inestable y templado
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
16:01 | 08/09/2026
Se viene una sudestada en Buenos Aires: volverán las bajas temperaturas este fin de semana
Las temperaturas primaverales de esta semana no durarán demasiado en el AMBA. Para el fin de semana se espera un tiempo inestable en zonas cercanas al Río de La Plata.
06:39 | 08/09/2026
Clima en Buenos Aires hoy: mañana fría, cielo despejado y jornada soleada
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
18:35 | 07/09/2026
Se viene un fenómeno de varios días que traerá inestabilidad, lluvias y ráfagas
La semana comenzó con temperaturas bajas que comenzarán a crecer con el correr de los días. Sin embargo, la estabilidad durará poco por el acercamiento de una sudestada que también favorecerá el regreso del frío.
12:38 | 07/09/2026
Hasta cuándo es el fenómeno climático de "El Niño", según la ONU
La Organización Meteorológica Mundial advirtió que El Niño seguirá fortaleciéndose durante los próximos meses y alcanzará una intensidad muy fuerte. Todos los detalles a tener en cuenta.
El Niño.
08:52 | 07/09/2026
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este lunes
Cómo está el tiempo hoy, la temperatura actual, las alertas meteorológicas y el pronóstico extendido para hoy. Seguí el minuto a minuto.
16:07 | 06/09/2026
Se termina el buen tiempo en el AMBA: llegan los días más templados
Las bajas temperaturas de esta fin de semana quedarán atrás con la llegada de la nubosidad. El tiempo templado y seco es ideal para ventilar espacios.
12:32 | 05/09/2026
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Sábado, 5 de septiembre
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06:41 | 04/09/2026
Clima en Buenos Aires hoy: amanecer despejado y frío en el AMBA
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11:54 | 03/09/2026
"El evento de El Niño se está volviendo gigantesco": la dura advertencia de la ONU
La Organización Meteorológica Mundial advirtió que el fenómeno climático se intensificará durante los próximos meses y alcanzará su mayor intensidad hacia fin de año.
06:28 | 03/09/2026
Clima en Buenos Aires hoy: cómo sigue el pronóstico del tiempo en AMBA
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19:58 | 02/09/2026
Tormentas en Buenos Aires: a qué hora empieza a llover y dónde rigen las alertas amarillas
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó que habrá fuertes vientos y nevadas en varias provincias. Se esperan fuertes precipitaciones para la madrugada de este miércoles.