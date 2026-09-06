Se termina el buen tiempo en el AMBA: llegan los días más templados

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se aleja del frío extremo y se prepara para varios días con temperaturas más agradables y tiempo seco.

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Luego de una madrugada marcada por heladas y registros de hasta seis grados inferiores a los del sábado, en el AMBA comenzará desde este lunes un ascenso térmico que se extenderá durante buena parte de la semana.

Sin embargo, el buen tiempo tendrá un límite: hacia el viernes, los modelos meteorológicos anticipan condiciones de mayor inestabilidad y la posibilidad de nuevas lluvias.

Cambia el tiempo en el AMBA: ¿se vienen las lluvias?

A partir del lunes 7 de septiembre comenzará un ascenso térmico sostenido, aunque durante las primeras horas de la semana la temperaturas se mantendrán por debajo de los valores habituales para esta época del año.

Se espera una mínima de cinco grados y una máxima de 12, con viento del norte entre leve y moderado y algunas ráfagas. El martes, en tanto, la presencia del sol y algunas nubes permitirá una recuperación más marcada, con temperaturas que oscilarán entre siete y 15 grados.

Pero el camio será más evidente aún desde el miércoles, con nueve de mínima y 18 de máxima, mientras el jueves los valores se ubicarán entre 11 y 19. El aumento térmico también se verá acompañado por varios períodos de tiempo estable y seco.

Tras un otoño y buena parte del invierno caracterizados por una presencia frecuente de humedad en el AMBA, la primera mitad de esta semana ofrecerá condiciones más favorables para realizar actividades al aire libre y para ventilar viviendas, aulas y espacios de trabajo.

La renovación del aire en ambientes cerrados también resulta importante porque contribuye a reducir la concentración de partículas respiratorias y, por lo tanto, puede disminuir el riesgo de transmisión de algunas infecciones. En este contexto, se deben aprovechar las jornadas de tiempo seco para favorecer la circulación de aire en distintos espacios.

No obstante, el tiempo estable mostrará algunas señales de cambio a partir del miércoles con el avance de un débil frente frío sobre la provincia de Buenos Aires, lo que provocará un aumento transitorio de la nubosidad. Por lo tanto, no se descarta la posibilidad de algunas lloviznas hacia la noche.

Una posible ciclogénesis

La mayor atención estará puesta en el cierre de la semana. Una vaguada podría favorecer el desarrollo de una ciclogénesis sobre el noreste de la Argentina durante el viernes, un escenario que daría lugar a un nuevo período de inestabilidad y al regreso de las precipitaciones a distintas zonas del país.

Por el momento, todavía existe un margen importante de incertidumbre. Los principales modelos meteorológicos continuarán ajustando su ubicación, intensidad y trayectoria. Por ese motivo, aún resulta prematuro establecer qué efectos concretos podría tener sobre el AMBA o si las lluvias alcanzarían con intensidad a la región, informó el sitio Meteored.