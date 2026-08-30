El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) cierra el fin de semana con una tarde soleada y templada este domingo, con una sensación térmica de 17 grados. Las condiciones se mantendrán estables hacia el final del día con 0% de probabilidad de lluvias, y apenas un 5% de nubosidad y una visibilidad de 45 kilómetros.

Sin embargo, en los próximos días las condiciones cambiarán producto del ingreso de una masa de aire frío de origen polar que marcará el regreso de una nueva semana invernal.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene avisos activos que abarcan desde tormentas fuertes en el norte del Litoral hasta viento Zonda en la precordillera del noreste.

Pronóstico del tiempo para el inicio de septiembre: vuelve el frío polar

Entre el lunes y el miércoles seguirán los cielos despejados y apenas nublados, con un viento suave en gran parte del país. El jueves 3 de septiembre ingresará una masa de aire polar por la Patagonia y avanzará hacia el norte.

El viernes 4 de septiembre el frío ya cubrirá buena parte del centro argentinos y llegará a regiones como el Litoral, por lo que habrá un descenso térmico marcado de sur a norte.

Según informó el sitio Meteored, sobre Cuyo, la región pampeana y el sur del Litoral el riesgo de heladas agronómicas aumentará, con el viento del sur se sumará una sensación térmica más baja de la que marcará el termómetro.

El próximo fin de semana podría tener aún temperaturas más bajas de la prevista, ya que el modelo ECMWF aún puede ajustar la intensidad y el alcance del frío de los próximos días.

Ante esta situación, habrá que esperar más para guardar las camperas y frazadas pesadas, ya que el frío polar regresa una vez más.

¿Cuándo empieza la primavera 2026 en Argentina?

Según el Servicio de Hidrografía Naval de Argentina, el equinoccio de primavera 2026 será el martes 23 de septiembre a las 21:05, hora local. Por lo tanto, habrá que esperar unas semanas más para darle la bienvenida a una de las últimas estaciones del año.

Los equinoccios son muy importantes porque que marcan el cambio de estaciones y sirven como puntos de referencia en la consulta del calendario solar.

¿Qué es el equinoccio?

El equinoccio es apenas un instante en el que el Sol cruza el ecuador celeste y reparte sus rayos con la misma intensidad en los dos hemisferios, anunciando la llegada de la primavera en el hemisferio sur y del otoño en el hemisferio norte. Asimismo, el equinoccio solo ocurre dos veces al año: en marzo y en septiembre

Además, tanto el equinoccio como el solsticio marcan el comienzo de las estaciones astronómicas, cuyas fechas no coinciden año tras año. Esto se debe a que "el año trópico, intervalo de tiempo entre dos pasos sucesivos del Sol por el equinoccio vernal, igual a 365.2422 días solares medios, no es divisible con el año del calendario gregoriano, de 365.2425 días solares medios", explica el sitio del Servicio de Hidrografía Naval de Argentina.

La misma web aclara que sólo después de un ciclo de 400 años las estaciones vuelven a comenzar en los mismos días, aproximadamente.