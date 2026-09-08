Alerta meteorológica en Buenos Aires: confirman la fecha en que llega una sudestada con frío y viento

Está prevista la llegada de una sudestada, lo que traerá días fríos antes del inicio de la primavera 2026.

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) atraviesa una jornada templada este martes, luego del frío polar de los últimos días. Sin embargo, la estabilidad no durará demasiado porque está prevista la llegada de una sudestada, lo que traerá días fríos antes del inicio de la primavera 2026.

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El ascenso de temperaturas comenzó a sentirse este martes en gran parte del país, en sobre el AMBA que inició la jornada con temperaturas de entre 6 y 10 grados producto de la combinación de vientos del norte y el paso de un manto de nubosidad durante la madrugada.

Este miércoles se sentirán unos ligeros cambios en materia de tiempo sobre la Ciudad y los alrededores. Habrá un aumento progresivo de la nubosidad, por lo que habrá un cielo parcialmente nublado, y una rotación de vientos del norte al este, especialmente desde la tarde.

También llegarán las condiciones de ligera inestabilidad entre el atardecer y la noche, que podrían dar lugar al avance de algunos nubarrones más desarrollados sobre la Ciudad y el conurbano bonaerense. La probabilidad de lluvias es inferior al 20%.

El impacto de la sudestada

Las condiciones de tiempo volverán a estabilizarse durante la madrugada del jueves o primeras horas de la mañana en Buenos Aires. La jornada transcurrirá con cielo algo o parcialmente nublado, con vientos leves del este. En cuanto a las temperaturas, no cambiarán demasiado y tal vez puedan llegar a los 20 o 21 grados, volviendo primaveral el ambiente.

Sin embargo, las condiciones volverán a cambiar a partir del viernes con la llegada de una Sudestada, acompañada de una circulación de vientos que se irá intensificando en respuesta a las altas presiones en la Patagonia, pero con bajas presiones sobre el norte del Litoral.

Según el sitio Meteored, será una jornada mayormente nublada a cubierta, pero ser irán intensificando los vientos del sudeste, con ráfagas que podrían superar los 35 o 40 kilómetros por hora, especialmente en zonas ribereñas, condición que se mantendrá durante el sábado.

De todas maneras, durante la sudestada el viento no será tan intenso y las precipitaciones no serán relevantes, ya que para la segunda mitad del viernes, como a lo largo del sábado, se prevé una baja probabilidad de lluvias aisladas, que no acumularían más de 5 o 10 milímetros.

Por otro lado, de la circulación de aire húmedo en la región derivarán dos aspectos a tener en cuenta. El primero es la probable crecida importante del Río de la Plata, que alcanzaría sus pleamares principales durante la noche del sábado y fundamentalmente cerca del amanecer del domingo.

Se trata de una situación para seguir de cerca en las próximas actualizaciones y estar atentos a los probables avisos o alertas que emite el Servicio de Hidrografía Naval para el próximo fin de semana, especialmente para aquellas personas que residen en zonas bajas linderas al Río de la Plata o que desarrollen actividades náuticas.

Chau primavera: el ingreso de aire húmedo que provocará un desplome térmico de 10 grados

Un segundo aspecto a tener en cuenta es el nuevo y marcado descenso térmico que afectará a gran parte del país. En el caso del AMBA, se espera un ingreso de aire mucho más húmedo que ocasionará un desplome de temperaturas máximas de 11 a 12 grados para el fin de semana.