Una sudestada provocará un fuerte descenso de la temperatura en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) durante el fin de semana. El fenómeno traerá ráfagas de hasta 50 km/h, pleamar alta en el Río de la Plata y mínimas de hasta 5 °C que marcarán el regreso del invierno.

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Según advirtió el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la irrupción del viento del sudeste no solo traerá un marcado descenso térmico, sino que provocará la crecida del Río de la Plata. Esta situación pondrá en alerta a las zonas bajas del Delta y el conurbano bonaerense por la pleamar del sábado, afectando el transporte fluvial y la prevención en barrios ribereños.

Los navegantes tendrán el viernes un margen para salir sin sobresaltos si zarpan temprano, ya que en el Río de La Plata interior y en el Delta, el viento del este al sudeste se mantiene entre 10 y 25 kilómetros por hora, con el cielo cada vez más cargado de nubes.

Sin embargo, hacia la noche es probable que se registren lloviznas aisladas y el viento comience a soplar más firme, anunciando las condiciones que se vienen para el fin de semana. La sudestada ya estará instalada el sábado, jornada que será de las más duras. El viento del sudeste sopla sostenido, con ráfagas que podrían tocar los 40 a 50 kilómetros por hora en el sector exterior del estuario. De a poco, se levantará un oleaje corto y picado que no perdona a las embarcaciones chicas.

¿Cómo estará el tiempo y el Río de la Plata durante el fin de semana?

La zona del delta ofrecerá más resguardos, pero habrá que tener cuidado con el agua. La sudestada empujará el río hacia adentro y subirá el nivel; por ende, la pleamar estará más alta durante el sábado. En cuanto a las temperaturas, estas rondarán apenas los 12 a 13 grados.

Habrá que esperar al domingo para sentir un poco de alivio. Si bien la mañana será bastante fría de entrada, con mínimas de 4 a 7 grados, el viento comenzará a rotar al sur y perderá fuerza de a poco. Tampoco se esperan lluvias durante la jornada, pero en el Río de La Plata exterior todavía puede quedar un resabio del viento del día anterior, por lo que es conveniente esperar a la tarde para las salidas más largas.

En cambio, el interior y el Delta lucirán más navegables desde el mediodía, con el agua asentándose y el cielo abriendo entre nubes.

¿Hasta cuándo durará la ola de frío en la Ciudad y el AMBA?

La evolución de la sudestada favorecerá el avance de una nueva masa de aire frío, por lo que las temperaturas descenderán notablemente sobre el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). En la región, el sábado 12 seguirá ventoso e inestable durante la primera parte del día.

De acuerdo al pronóstico, en la Ciudad de Buenos Aires los registros se ubicarían entre 8 y 13 grados. El ambiente se tornará más frío en comparación con las jornadas previas y se profundizará el domingo con una mínima de 6 y una máxima de 12.

Para el lunes 14 se esperan valores de entre 5 y 14; además, el ambiente frío se extenderá hasta el próximo jueves.