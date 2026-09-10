Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Jueves, 10 de septiembre

La madrugada en Capital Federal se presenta con nubes y claros y una temperatura de 12°C, según el registro oficial de las 03:00. La sensación térmica también es de 12 °C, mientras que la humedad alcanza el 83% y el punto de rocío se ubica en 9 °C.

La probabilidad de lluvia es del 0% y no hay niebla. El cielo muestra una nubosidad del 50%, con una visibilidad de 40 km. El viento medio sopla a 8 km/h, con ráfagas de hasta 16 km/h. La presión atmosférica es de 1017 hPa y la cota de nieve se mantiene en 2200 m.