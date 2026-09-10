Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te contamos cómo está el tiempo hoy, la temperatura actual, las alertas meteorológicas y el pronóstico extendido para que planifiques tu día.
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Jueves, 10 de septiembre
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
Hace 13 minutos
Clima en Capital Federal: nubes y claros con 12° en la madrugada
La madrugada en Capital Federal se presenta con nubes y claros y una temperatura de 12°C, según el registro oficial de las 03:00. La sensación térmica también es de 12 °C, mientras que la humedad alcanza el 83% y el punto de rocío se ubica en 9 °C.
La probabilidad de lluvia es del 0% y no hay niebla. El cielo muestra una nubosidad del 50%, con una visibilidad de 40 km. El viento medio sopla a 8 km/h, con ráfagas de hasta 16 km/h. La presión atmosférica es de 1017 hPa y la cota de nieve se mantiene en 2200 m.
Hace 21 horas
Clima en Buenos Aires hoy: tiempo inestable y templado
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
16:01 | 08/09/2026
Se viene una sudestada en Buenos Aires: volverán las bajas temperaturas este fin de semana
Las temperaturas primaverales de esta semana no durarán demasiado en el AMBA. Para el fin de semana se espera un tiempo inestable en zonas cercanas al Río de La Plata.
06:39 | 08/09/2026
Clima en Buenos Aires hoy: mañana fría, cielo despejado y jornada soleada
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
18:35 | 07/09/2026
Se viene un fenómeno de varios días que traerá inestabilidad, lluvias y ráfagas
La semana comenzó con temperaturas bajas que comenzarán a crecer con el correr de los días. Sin embargo, la estabilidad durará poco por el acercamiento de una sudestada que también favorecerá el regreso del frío.
12:38 | 07/09/2026
Hasta cuándo es el fenómeno climático de "El Niño", según la ONU
La Organización Meteorológica Mundial advirtió que El Niño seguirá fortaleciéndose durante los próximos meses y alcanzará una intensidad muy fuerte. Todos los detalles a tener en cuenta.
El Niño.
08:52 | 07/09/2026
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este lunes
Cómo está el tiempo hoy, la temperatura actual, las alertas meteorológicas y el pronóstico extendido para hoy. Seguí el minuto a minuto.
16:07 | 06/09/2026
Se termina el buen tiempo en el AMBA: llegan los días más templados
Las bajas temperaturas de esta fin de semana quedarán atrás con la llegada de la nubosidad. El tiempo templado y seco es ideal para ventilar espacios.
12:32 | 05/09/2026
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Sábado, 5 de septiembre
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
06:41 | 04/09/2026
Clima en Buenos Aires hoy: amanecer despejado y frío en el AMBA
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
11:54 | 03/09/2026
"El evento de El Niño se está volviendo gigantesco": la dura advertencia de la ONU
La Organización Meteorológica Mundial advirtió que el fenómeno climático se intensificará durante los próximos meses y alcanzará su mayor intensidad hacia fin de año.
06:28 | 03/09/2026
Clima en Buenos Aires hoy: cómo sigue el pronóstico del tiempo en AMBA
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
19:58 | 02/09/2026
Tormentas en Buenos Aires: a qué hora empieza a llover y dónde rigen las alertas amarillas
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó que habrá fuertes vientos y nevadas en varias provincias. Se esperan fuertes precipitaciones para la madrugada de este miércoles.
15:44 | 02/09/2026
El Conicet creó una nueva herramienta para saber cómo El Niño afectará al campo argentino
Se trata de una plataforma gratuita que permite conocer cómo respondió históricamente El Niño y la Niña en cada región productiva de la Argentina.
07:05 | 02/09/2026
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo
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