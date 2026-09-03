Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Jueves, 3 de septiembre

Arrancamos el jueves 3 de septiembre con lluvia débil sobre Capital Federal. A las 04:00, el termómetro marcaba 14 grados, con una sensación térmica de 14°C y una humedad del 72%. La probabilidad de lluvia es del 70% y el cielo permanece completamente cubierto.

El viento sopla a 15 km/h con ráfagas de hasta 33 km/h, la presión atmosférica es de 1010 hPa y el punto de rocío alcanza los 9°C. La visibilidad es de 40 kilómetros, no se registra niebla y la cota de nieve está en 3100 metros.

Para los que salen temprano, la recomendación es llevar paraguas, porque la lluvia débil podría estar presente durante toda la mañana. Seguí el pronóstico del tiempo en vivo desde El Destape.