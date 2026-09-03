Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te contamos cómo está el tiempo hoy, la temperatura actual, las alertas meteorológicas y el pronóstico extendido para que planifiques tu día.
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Jueves, 3 de septiembre
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
Hace 18 minutos
Lluvia débil y 14°C en Capital Federal: así arrancó el jueves
Arrancamos el jueves 3 de septiembre con lluvia débil sobre Capital Federal. A las 04:00, el termómetro marcaba 14 grados, con una sensación térmica de 14°C y una humedad del 72%. La probabilidad de lluvia es del 70% y el cielo permanece completamente cubierto.
El viento sopla a 15 km/h con ráfagas de hasta 33 km/h, la presión atmosférica es de 1010 hPa y el punto de rocío alcanza los 9°C. La visibilidad es de 40 kilómetros, no se registra niebla y la cota de nieve está en 3100 metros.
Para los que salen temprano, la recomendación es llevar paraguas, porque la lluvia débil podría estar presente durante toda la mañana. Seguí el pronóstico del tiempo en vivo desde El Destape.
Hace 1 hora
Lluvia débil y 14 grados: así arranca el jueves en Capital Federal
El jueves arrancó con lluvia débil en la Ciudad de Buenos Aires: el registro de las 04:00 marcó una temperatura de 14 °C y una sensación térmica de 14 °C. La humedad es del 72% y el cielo se presenta completamente cubierto, con una visibilidad de 40 km.
Según el parte, la probabilidad de lluvia alcanza el 70%, lo que mantiene en vilo a quienes transitan por la Ciudad. El viento medio sopla a 15 km/h con ráfagas de 33 km/h, mientras que la presión atmosférica es de 1010 hPa.
El punto de rocío se ubica en 9 °C y la cota de nieve asciende a 3100 metros. No se registra niebla y la visibilidad horizontal es amplia. Para esta hora, la lluvia débil se mantiene como protagonista en Capital Federal; seguí el minuto a minuto del clima en El Destape.
Hace 1 hora
Capital Federal con lluvia débil y 14°C: el cielo está 100% nublado
El clima en Capital Federal de este jueves tiene a la lluvia débil como protagonista. El registro oficial de las 04:00 marcó una temperatura de 14°C, con sensación térmica de 14°C y una humedad del 72%.
El cielo está completamente cubierto, con 100% de nubosidad, y la probabilidad de lluvia alcanza el 70%. El viento medio sopla a 15 km/h y presenta ráfagas de 33 km/h, mientras que la visibilidad llega a 40 km y la presión atmosférica se ubica en 1010 hPa. No se registra niebla.
El punto de rocío es de 9°C y la cota de nieve se ubica en 3100 metros, dos datos que completan el pronóstico del tiempo de esta madrugada en la Ciudad.
Hace 1 hora
Lluvia débil y 14 grados: así arranca el jueves en Capital Federal
La Ciudad de Buenos Aires se despierta con lluvia débil y una temperatura de 14°: a las 4 de la madrugada la sensación térmica también es de 14 grados. El cielo está cubierto al 100%, mientras que la humedad llega al 72% y la probabilidad de precipitaciones alcanza el 70%.
En este inicio de jueves, el viento medio sopla a 15 km/h con ráfagas de hasta 33 km/h. La visibilidad se mantiene en 40 km, la presión atmosférica es de 1010 hPa y la cota de nieve se ubica en los 3100 metros. No se registra niebla.
El paraguas sigue siendo protagonista para las próximas horas cerca del pronóstico del tiempo en vivo en Capital Federal. Seguí acá todos los detalles.
Hace 1 hora
Cielo cubierto y 15°C: así arranca el clima en Capital Federal
La Capital Federal registra a las 03:00 una temperatura de 15°C con el cielo cubierto. La sensación térmica es de 15 grados y la humedad alcanza el 81%, según el registro oficial de esta madrugada.
El clima en Capital Federal se presenta con un 100% de nubosidad y una probabilidad de lluvia del 20%. El viento medio sopla a 10 km/h con ráfagas de 20 km/h, la visibilidad es de 40 kilómetros y la presión atmosférica está en 1010 hPa. No hay niebla.
Para seguir el pronóstico del tiempo, el dato de las 03:00 marca un punto de rocío de 12°C y una cota de nieve en 3100 metros. El parte continuará actualizándose en el liveblog de El Destape.
Hace 2 horas
Cielo cubierto y 15°C: el clima de esta madrugada en Capital Federal, minuto a minuto
La Capital Federal transita la madrugada de este jueves con cielo cubierto y una temperatura de 15°C. La sensación térmica es la misma y la humedad alcanza el 81%.
De acuerdo con la última actualización del pronóstico del tiempo, la probabilidad de lluvia es del 20% y el viento medio es de 10 km/h con ráfagas de 20 km/h. La visibilidad se mantiene en 40 km y no se registra niebla.
El Servicio Meteorológico Nacional reporta nubosidad total en la ciudad, con presión atmosférica de 1010 hPa, punto de rocío de 12°C y cota de nieve en 3100 metros.
Hace 2 horas
Cielo cubierto y 15°C a las 3:00: así sigue el clima en Capital Federal
En plena madrugada, el clima en Capital Federal se mantiene con cielo cubierto y una temperatura de 15°C. El registro de las 3:00 indica una sensación térmica de 15°C, con una humedad del 81% y una probabilidad de lluvia del 20%.
La nubosidad es total: el cielo está 100% cubierto, aunque no se registra niebla en la Ciudad. El viento medio corre a 10 km/h, con ráfagas de 20 km/h, la visibilidad alcanza 40 km y la presión atmosférica es de 1010 hPa.
Para esta hora, el pronóstico del tiempo mantiene el punto de rocío en 12°C y una cota de nieve de 3100 metros. Así sigue el minuto a minuto del clima porteño en el liveblog de El Destape.
Hace 2 horas
Cielo cubierto y 15° en plena madrugada: así arranca el jueves en Buenos Aires
En plena madrugada de este jueves, la Capital Federal se presenta con el cielo cubierto y una temperatura de 15°C, según el Servicio Meteorológico Nacional. El registro de las 03:00 también marca una sensación térmica de 15°C, una humedad del 81% y una probabilidad de lluvia del 20%.
La nubosidad alcanza el 100%, por lo que el cielo porteño está completamente tapado. La visibilidad es de 40 kilómetros, mientras que el viento medio corre a 10 km/h con ráfagas de 20 km/h. La presión atmosférica es de 1010 hPa y no se registra niebla en la ciudad.
El parte oficial se completa con un punto de rocío de 12°C y una cota de nieve en 3100 metros. El pronóstico del tiempo para la Capital Federal en este momento indica cielo cubierto y apenas un 20% de probabilidad de lluvia.
Hace 9 horas
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Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo
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