Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te contamos cómo está el tiempo hoy, la temperatura actual, las alertas meteorológicas y el pronóstico extendido para que planifiques tu día.
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Martes, 1 de septiembre
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
Hace 13 minutos
Madrugada fresca y con nubes: así arranca el martes en Capital Federal
En la madrugada de este martes, Capital Federal registra una temperatura de 13°C, con cielo parcialmente nuboso y una sensación térmica idéntica de 13°C. Según el Servicio Meteorológico Nacional, la humedad alcanza el 91%, por lo que el ambiente se siente húmedo y fresco.
La probabilidad de lluvia es del 0% y no se esperan precipitaciones en las próximas horas. El viento sopla a 10 km/h con ráfagas de 19 km/h, mientras que la visibilidad es de 30 km. La presión atmosférica se ubica en 1018 hPa y el punto de rocío en 12°C.
Con una nubosidad del 79%, la ciudad amanece con un cielo parcialmente nuboso y alta cobertura de nubes, pero sin niebla. La cota de nieve está en 2700 metros, un dato útil para quienes circulan hacia zonas más altas. En resumen: una madrugada estable y sin sobresaltos para comenzar el día.
Hace 28 minutos
Madrugada fresca en Capital Federal: 13°, parcialmente nuboso y sin lluvia
El clima en Capital Federal se mantiene estable durante la madrugada. A las 03:00, la temperatura es de 13° y el cielo está parcialmente nuboso, con una sensación térmica de 13°C, según los datos del Servicio Meteorológico Nacional.
La humedad alcanza el 91%, mientras que la probabilidad de lluvia es del 0%. El punto de rocío se ubica en 12°C, la nubosidad es del 79% y la visibilidad llega a 30 km, por lo que las condiciones son favorables para circular.
El viento promedio es de 10 km/h, con ráfagas de 19 km/h. La presión atmosférica marca 1018 hPa, no se registra niebla y la cota de nieve se mantiene en 2700 metros, datos clave para quienes transitan la ciudad o planifican actividades al aire libre.
Hace 1 hora
Madrugada con cielo parcialmente nuboso, 13°C y sin lluvia en Capital Federal
La madrugada en Capital Federal se presenta con cielo parcialmente nuboso y una temperatura de 13°C, según el registro oficial de las 03:00. La sensación térmica coincide con la temperatura, mientras que la humedad alcanza el 91%, por lo que se percibe un ambiente fresco y húmedo.
El Servicio Meteorológico Nacional indica que la probabilidad de lluvia es del 0% para esta hora, con una nubosidad del 79% y una visibilidad de 30 km. El viento sopla a 10 km/h con ráfagas de 19 km/h, y la presión atmosférica es de 1018 hPa.
En cuanto a las condiciones de altura, la cota de nieve se ubica en 2700 metros. No se registra niebla en la ciudad. Seguí el pronóstico del tiempo en vivo para saber cómo evoluciona el clima durante la jornada.
Hace 1 hora
Madrugada fresca y cielo parcialmente nuboso: así arranca el clima en Capital Federal
Ahora, a las 03:00, la Capital Federal transita una madrugada fresca y estable: el registro oficial marca 13°C de temperatura y una sensación térmica de 13°C, con el cielo parcialmente nuboso.
La humedad es del 91% y la probabilidad de lluvia es del 0%, mientras la visibilidad llega a 30 kilómetros. El viento sopla a 10 km/h con ráfagas de 19 km/h y el punto de rocío se ubica en 12°C.
El cielo presenta 79% de nubosidad, la presión atmosférica se mantiene en 1018 hPa y no se registra niebla. La cota de nieve está en 2700 metros, ideal para una madrugada estable.
Hace 11 horas
Agosto cierra con un frente frío que reactivará lluvias y ráfagas intensas
Este lunes arrancó con una mañana fresca, húmeda y con nubosidad. El inicio de semana en Buenos Aires se vive con un ambiente húmedo, sin lluvias y con una temperatura que invita a abrigarse antes de salir. Pero las condiciones cambiarán a partir del martes.
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Lunes, 31 de agosto
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
16:55 | 30/08/2026
Fenómeno El Niño: advierten por el impacto sobre los suelos saturados en Santa Fe
El Instituto Nacional del Agua (INA) advirtió que el inicio de un período húmedo en el Litoral traerá severas complicaciones para la región y alertó sobre los riesgos asociados al incremento del caudal de los ríos.
16:52 | 30/08/2026
Frío polar: el invierno sigue y vuelven las bajas temperaturas en casi todo el país
La primera semana de septiembre mantendrá cierta estabilidad meteorológica, pero el ingreso de una masa de aire frío de origen polar cambiará las condiciones en los próximos días.
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Domingo, 30 de agosto
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Sábado, 29 de agosto
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
19:28 | 28/08/2026
Cómo es el plan de la Ciudad para enfrentar el fenómeno de "El Niño"
El esquema contempla 177 puntos estratégicos distribuidos por el territorio porteño. “Tenemos la capacidad para anticiparnos", enfatizó el jefe de Gobierno, Jorge Macri.
15:50 | 28/08/2026
Chau diluvio y vuelve el frío polar al AMBA: a cuánto baja la temperatura
El SMN anticipó una jornada de lluvias en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, pero advirtió que el tiempo empezará a mejorar pronto. El viernes, podrían llegar temperaturas más bajas y la estabilidad.
15:58 | 27/08/2026
Santa Rosa se aleja para darle paso al eclipse lunar: cómo seguirá el tiempo
El jueves comenzó con cierta inestabilidad, pero con el correr de las horas las condiciones tenderán a mejorar. El cielo estará despejado para observar el fenómeno astronómico.
13:25 | 27/08/2026
Tormenta "Santa Rosa": por qué se llama así y todo lo que hay que saber
La tradicional tormenta de fines de agosto vuelve a instalarse en el imaginario argentino. Pero detrás del nombre hay una historia religiosa y un fenómeno meteorológico que no ocurre necesariamente todos los años ni tiene una fecha exacta.
Tormenta Santa Rosa.
06:51 | 27/08/2026
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
17:34 | 26/08/2026
Kicillof anunció un plan de contingencia para El Niño: "Hay que estar preparados"
El gobernador bonaerense Axel Kicillof anunció un plan de contingencia ante el avance del fenómeno El Niño y advirtió que podría afectar a buena parte del territorio provincial. El mandatario adelantó que reclamará el dinero de los ATNs, Fondos Hídricos y Viales a Nación.
07:00 | 26/08/2026
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
20:52 | 25/08/2026
La temperatura del océano alcanzó su máximo histórico en plena intensificación de El Niño
La anomalía responde a la combinación del cambio climático provocado por la quema de combustibles fósiles, que ya elevó la temperatura base del agua en 0,8 °C.