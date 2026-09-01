Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Martes, 1 de septiembre

En la madrugada de este martes, Capital Federal registra una temperatura de 13°C, con cielo parcialmente nuboso y una sensación térmica idéntica de 13°C. Según el Servicio Meteorológico Nacional, la humedad alcanza el 91%, por lo que el ambiente se siente húmedo y fresco.

La probabilidad de lluvia es del 0% y no se esperan precipitaciones en las próximas horas. El viento sopla a 10 km/h con ráfagas de 19 km/h, mientras que la visibilidad es de 30 km. La presión atmosférica se ubica en 1018 hPa y el punto de rocío en 12°C.

Con una nubosidad del 79%, la ciudad amanece con un cielo parcialmente nuboso y alta cobertura de nubes, pero sin niebla. La cota de nieve está en 2700 metros, un dato útil para quienes circulan hacia zonas más altas. En resumen: una madrugada estable y sin sobresaltos para comenzar el día.