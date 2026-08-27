Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Jueves, 27 de agosto

Capital Federal arrancó el jueves 27 de agosto con lluvia débil y una temperatura de 12 grados. Según el Servicio Meteorológico Nacional, la sensación térmica también es de 12 °C, con una humedad del 95% y el cielo 100% cubierto.

A las 04:00, la probabilidad de lluvia es del 70%, el punto de rocío se ubica en 11°C y la visibilidad baja a 6 kilómetros. El viento medio es de 12 km/h con ráfagas de 24 km/h.

La presión atmosférica es de 1007 hPa, no se registra niebla y la cota de nieve se mantiene en 3400 metros. Con este panorama, el paraguas sigue siendo protagonista en la Ciudad.