Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te contamos cómo está el tiempo hoy, la temperatura actual, las alertas meteorológicas y el pronóstico extendido para que planifiques tu día.
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Jueves, 27 de agosto
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
Hace 8 minutos
Jueves fresco y cubierto en Capital Federal: 12 grados y 70% de probabilidad de lluvia
Capital Federal arrancó el jueves 27 de agosto con lluvia débil y una temperatura de 12 grados. Según el Servicio Meteorológico Nacional, la sensación térmica también es de 12 °C, con una humedad del 95% y el cielo 100% cubierto.
A las 04:00, la probabilidad de lluvia es del 70%, el punto de rocío se ubica en 11°C y la visibilidad baja a 6 kilómetros. El viento medio es de 12 km/h con ráfagas de 24 km/h.
La presión atmosférica es de 1007 hPa, no se registra niebla y la cota de nieve se mantiene en 3400 metros. Con este panorama, el paraguas sigue siendo protagonista en la Ciudad.
Hace 23 minutos
Clima en Capital Federal: madrugada con lluvia débil, 12°C y visibilidad reducida
La Capital Federal atraviesa una madrugada con lluvia débil: el registro de las 03:00 marca 12°C de temperatura y una sensación térmica de 12°C. Con el cielo casi cubierto, la nubosidad llega al 95% y la probabilidad de lluvia se mantiene en 70%.
La humedad es protagonista: 94%, con un punto de rocío de 11°C y una visibilidad reducida a 6 kilómetros. No se registra niebla, aunque las ráfagas de viento de 27 km/h y el viento medio de 13 km/h mantienen el ambiente inestable.
La presión atmosférica es de 1007 hPa y la cota de nieve se ubica en 3600 metros. Para quien sale en la madrugada, el piso mojado y la poca visibilidad exigen moderar la velocidad y aumentar la distancia de frenado.
Hace 1 hora
Lluvia débil y 12°C: así arranca la madrugada en la Ciudad
Esta madrugada, la lluvia débil es la protagonista en Capital Federal. El Servicio Meteorológico Nacional registró a las 03:00 una temperatura de 12°C, con una sensación térmica de 12°C y una humedad del 94%.
La probabilidad de lluvia es del 70% y el cielo está 95% cubierto. La visibilidad alcanza los 6 kilómetros, mientras que el viento sopla a 13 km/h con ráfagas de 27 km/h. El punto de rocío se ubica en 11°C y la presión atmosférica es de 1007 hPa.
No se registra niebla y la cota de nieve está en 3600 metros. Con este panorama, el pronóstico del tiempo mantiene la alerta por lluvias débiles durante la madrugada. Si salís, andá con precaución y seguí este liveblog.
Hace 1 hora
Lluvia débil y 12°C en Capital Federal: la madrugada arranca con el paraguas a mano
La madrugada porteña amanece bajo una lluvia débil y con el termómetro marcando 12°C a las 03:00 en Capital Federal. La sensación térmica es de 12 grados y la humedad alcanza el 94%, un combo que invita a resguardarse al salir.
El Servicio Meteorológico Nacional indica que la probabilidad de lluvia es del 70% durante esta hora. El cielo está cubierto con un 95% de nubosidad, el punto de rocío se ubica en 11°C y la visibilidad baja a 6 kilómetros.
En cuanto al viento, sopla a 13 km/h con ráfagas de hasta 27 km/h. La presión atmosférica es de 1007 hPa y la cota de nieve se mantiene en 3600 metros. No se registra niebla.
Hace 1 hora
Jueves arranca con lluvia débil y 12 grados: cómo sigue el clima en Capital Federal
El jueves 27 de agosto arranca en Capital Federal con lluvia débil y una temperatura de 12°C. Según el registro oficial de las 03:00, la sensación térmica es de 12°C y la humedad alcanza el 94%, por lo que el ambiente se siente cargado y típico de una mañana de invierno.
La probabilidad de lluvia es del 70% y el cielo permanece casi cubierto, con 95% de nubosidad. La visibilidad está reducida a 6 kilómetros y se registran ráfagas de 27 km/h que acompañan al viento medio de 13 km/h. La presión atmosférica es de 1007 hPa.
Para quienes circulen temprano por la Ciudad, conviene llevar paraguas y abrigo: la lluvia débil puede mantenerse durante la madrugada y la mañana. Seguí el pronóstico del tiempo en vivo en El Destape para conocer todos los detalles.
Hace 11 horas
Kicillof anunció un plan de contingencia para El Niño: "Hay que estar preparados"
El gobernador bonaerense Axel Kicillof anunció un plan de contingencia ante el avance del fenómeno El Niño y advirtió que podría afectar a buena parte del territorio provincial. El mandatario adelantó que reclamará el dinero de los ATNs, Fondos Hídricos y Viales a Nación.
Hace 21 horas
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
20:52 | 25/08/2026
La temperatura del océano alcanzó su máximo histórico en plena intensificación de El Niño
La anomalía responde a la combinación del cambio climático provocado por la quema de combustibles fósiles, que ya elevó la temperatura base del agua en 0,8 °C.
17:23 | 25/08/2026
Cuál es la temperatura de la superficie del mar, según Copernicus
La superficie de los océanos llegó a una temperatura media global de 21,1° el 22 de agosto, el valor más alto desde que existen registros satelitales. El récord, confirmado por Copernicus, ocurre en pleno desarrollo de El Niño y suma una nueva señal de alerta sobre el calentamiento del planeta.
Oceáno.
14:22 | 25/08/2026
Cambio rotundo en el clima: la advertencia por la llegada de la Tormenta de Santa Rosa
Las bajas temperaturas del lunes y martes comienzan a disiparse con el correr de la semana, según indica el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Las lluvias volverán el jueves con temperaturas de hasta 18 °C. Hay alertas por nevadas y lluvias fuertes.
06:55 | 25/08/2026
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
17:01 | 24/08/2026
Se viene Santa Rosa: este es el día con más chance de tormentas
El frío polar quedará atrás en los próximos días para dar lugar a un aumento gradual de las temperaturas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La última semana de agosto tendrá jornadas inestables y probabilidad de lluvias.
15:39 | 24/08/2026
Vuelven a cerrar el paso a Chile por mal tiempo: ¿hasta qué hora estará abierto?
A una semana de su reapertura, el paso internacional volvió a cerrar. Había estado inhabilitado durante más de 30 días producto de las malas condiciones meteorológicas.
03:00 | 24/08/2026
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo hoy
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
16:28 | 23/08/2026
Cambia el pronóstico: se vienen temperaturas de 20 grados y nuevas tormentas
El frío intenso que dominó este fin de semana se extenderá hasta el lunes. Pero la estabilidad no se mantendrá por mucho tiempo más, ya que vuelven las lluvias y tormentas.
12:56 | 23/08/2026
Temperaturas bajo cero para cinco provincias: qué pasa en el AMBA
Se vienen jornadas de frío extremo en el AMBA y el SMN emitió una alerta amarilla. Se conoció cuáles serán las temperaturas mínimas de los próximos días y qué cuidados habrá que tomar.
Varias provincias argentinas serán afectadas por temperaturas bajo cero.
11:05 | 23/08/2026
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
09:00 | 23/08/2026
La Rioja activa un plan de prevención ante la posible llegada de El Niño
Desde el Gobierno provincial crearon un plan de acción para proteger la región mientras elaboran un informe que será analizado por el gobernador Ricardo Quintela.
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Sábado, 22 de agosto
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.