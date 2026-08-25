Cuál es la temperatura de la superficie del mar, según Copernicus: el récord que preocupa a los expertos

La temperatura de la superficie del mar alcanzó un nuevo récord absoluto: el 22 de agosto llegó a una media global de 21,1°, según el Servicio de Cambio Climático de Copernicus (C3S). El dato supera el récord anterior de 21,09°, registrado en marzo de 2024, y resulta especialmente llamativo porque los océanos suelen alcanzar sus valores máximos en marzo y abril.

El registro no aparece como un fenómeno aislado. Durante 2026 se acumularon récords mensuales de temperatura de la superficie del mar, en un contexto marcado por el calentamiento global provocado por la actividad humana y por el desarrollo de un nuevo episodio de El Niño en el Pacífico tropical. Para los especialistas, la combinación de ambos factores coloca a los océanos bajo una presión cada vez mayor.

¿Cuál es la temperatura de la superficie del mar?

La temperatura media global de la superficie del mar llegó a 21,1° el 22 de agosto de 2026, el valor diario más elevado registrado por Copernicus desde el comienzo de su serie de datos, que se remonta a 1979. El récord anterior era de 21,09° y se había producido en marzo de 2024.

El dato adquiere todavía mayor relevancia por el momento del año en que se produjo. Según Copernicus, el océano suele alcanzar su máxima temperatura media global durante marzo y abril, después del verano austral. En agosto de 2023, el máximo registrado para ese mes había sido de 20,98°.

Además, el nuevo récord llega después de un julio que ya había marcado un máximo histórico mensual: la temperatura media de la superficie del océano extrapolar fue de 20,96°, por encima del récord de julio de 2023. A fines de ese mes, la temperatura diaria había alcanzado 21,05°, apenas 0,04° por debajo del récord absoluto que finalmente fue superado en agosto.

El Niño se suma a un océano que ya se está calentando

El fenómeno de El Niño es uno de los factores que ayudan a explicar el salto térmico actual. Se desarrolla en el Pacífico tropical y modifica la distribución del calor en el sistema climático. La Organización Meteorológica Mundial prevé que el episodio se fortalezca durante los próximos meses, mientras que los modelos estacionales de Copernicus plantean que podría alcanzar niveles que no se observan desde hace varias décadas.

Pero los científicos advierten que no alcanza con atribuir el récord exclusivamente a El Niño. El fenómeno se superpone con una tendencia de calentamiento oceánico de largo plazo vinculada a las emisiones de gases de efecto invernadero. De hecho, Copernicus ya había registrado en junio temperaturas récord para esa época del año y había señalado que el océano global fuera de las regiones polares llevaba tres años entre 0,35° y 0,73° por encima del promedio de largo plazo.

Oceáno.

La diferencia es importante: El Niño puede impulsar temporalmente las temperaturas, pero el calentamiento de fondo permanece. Por eso, el récord actual funciona también como un indicador de una transformación climática que se viene acumulando durante décadas.

Por qué preocupa el récord de temperatura del océano

El océano cumple un papel fundamental en la regulación del clima y absorbe una enorme cantidad de calor del sistema terrestre. Cuando sus aguas se calientan, las consecuencias alcanzan tanto a los ecosistemas marinos como a las poblaciones que dependen de ellos.

Uno de los efectos más visibles es el aumento de las olas de calor marinas. De acuerdo a la información difundida por Copernicus, la cantidad de días con olas de calor marinas a nivel mundial se multiplicó por más de tres desde comienzos de la década de 1990. Estos episodios pueden afectar arrecifes de coral, praderas marinas, poblaciones de peces y las cadenas alimentarias de las que dependen actividades como la pesca y la acuicultura.

El calentamiento también puede favorecer el aumento del nivel del mar por expansión térmica y elevar el riesgo para comunidades costeras. A la vez, un océano más caliente puede transferir más calor y humedad a la atmósfera, lo que aumenta el potencial de precipitaciones intensas y de determinados fenómenos meteorológicos extremos.

Hay otro problema menos visible pero central: las aguas más cálidas son menos eficientes para absorber dióxido de carbono de la atmósfera, lo que puede debilitar uno de los mecanismos naturales que ayudan a amortiguar el cambio climático.