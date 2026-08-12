Piden apagar los electrodomésticos durante dos horas por el eclipse y ofrecen una hora de electricidad gratis

Una empresa británica realizó un pedido insólito a millones de usuarios: evitar usar electrodomésticos durante el eclipse solar total de este miércoles 12 de agosto. La iniciativa apunta a reducir la presión sobre la red eléctrica.

La compañía Octopus Energy recomendó la postergación de tareas como usar el lavarropas o el lavavajillas durante las horas de mayor impacto del fenómeno astronómico que recorrerá una estrecha franja del hemisferio norte:

A cambio de cumplir con la medida, los clientes de Octopus Energý podrán acceder a una hora de electricidad gratis durante el fin de semana si es que participan de sus programas de recompensas.

Según estimaciones de las agencias espaciales, el eclipse solar podría reducir hasta un 95% la luz solar en algunas zonas de Gran Bretaña y disminuir fuertemente la generación de energía solar, mientras que podría haber un aumento de las altas temperaturas, lo que incrementaría el consumo por el uso de ventiladores y aires acondicionados.

¿A qué hora se apagan los electrodomésticos?

El consumo por el uso de electrodomésticos debe reducirse entre las 18 y las 20 horas. Esto se debe a que el eclipse solar total provocará una caída abrupta de la generación de energía solar justo cuando la demanda eléctrica suele aumentar.

Desde hace un año que el operador del sistema eléctrico, Neso, prepara la red para los fenómenos. La compañía tiene como desafío compensar la pérdida de entre 700 megavatios y 1,3 gigavatios de generación solar en el Reino Unido.

Para acceder al beneficio de la hora de electricidad gratis, los clientes deben estar registrados en programas de recompensas. El objetivo es reducir la demanda durante el período crítico y evitar el funcionamiento de centrales eléctricas de gas adicionales para compensar la energía renovable durante un lapso de tiempo.

También se espera que el pico de consumo ocurra más tarde de lo habitual. Millones de personas podrían salir a observar el eclipse y regresar luego a sus hogares y prender aparatos eléctricos. El impacto del evento no sólo se sentirá en Gran Bretaña, sino que en el resto del continente la generación de electricidad podría alcanzar los 9,7 gigavatios entre las 19:15 y las 21:30.

Uno de los países más afectados sería España, ya que la reducción podría llegar a los 5 gigavatios de generación solar. Cabe recordar que por el verano extremo que azota a Europa, aumentó el uso de equipos de refrigeración y, a la vez, algunas centrales nucleares y de carbón se vieron obligadas a reducir su producción o detener operaciones dado los bajos niveles de agua de los ríos usados para la refrigeración de las instalaciones.