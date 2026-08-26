Axel Kicillof anunció un plan de contingencia contra el fenómeno El Niño: "Hay que estar preparados para el peor escenario"

El gobernador bonaerense Axel Kicillof anunció un refuerzo del plan de contingencia de la Provincia ante la llegada del fenómeno El Niño, que podría generar un escenario de lluvias superiores a lo normal durante los próximos meses. Lo hizo durante una conferencia de prensa desde la Casa de Gobierno provincial en La Plata, donde señaló que "hay que estar preparados para el peor escenario", por lo que ordenó la creación de una mesa interministerial por decreto para coordinar las acciones de las distintas áreas del Estado bonaerense y articularlas con los municipios.

"Estamos con estas políticas reforzando líneas de trabajo", sostuvo el mandatario provincial, quien advirtió que el fenómeno "será masivo y afectaría a buena parte del territorio". Además, cuestionó al Gobierno de Javier Milei al señalar que "gobierna un presidente, equipo, ideología que piensa que no hace falta Estado", en medio de los reclamos bonaerenses por la falta de recursos nacionales para obras hídricas. "Vamos a reclamarle al Gobierno nacional que devuelva la plata de los ATNs, del fondo hídirico y del fondo vial que se robó de la PBA y las 23 provincias argentinas", aseguró, luego de explicar todas las obras que está llevando adelante la provincia, sin asistencia extra.

En línea con esa crítica al Gobierno Nacional, el mandatario bonaerense afirmó que hoy la Argentina tiene "un gobierno negacionista que dice que no hay cambio climático" y advirtió que ante los "fenómenos climáticos extraordinarios" que atraviesa el país la única respuesta del Estado nacional es "cortar toda la obra pública".

"No es que no planifican qué hacer por si ocurre algo, cortan obras que incluso tienen que ver con el mantenimiento o con ampliaciones previstas", agregó Kicillof.

Kicillof denuncia recorte y "apropiación ilegítima" de los fondos provinciales de parte del Estado nacional

El gobernador bonaerense insistió durante toda su intervención en la presentación la irresponsabilidad del Ejecutivo nacional. Declaró que la situación para la provincia es "escandalosa" porque "no hemos recibido del gobierno nacional ningún ofrecimiento ni tampoco ningún acompañamiento en materia financiera. Todo lo contrario". En esa línea, remató: "Todos los días nos enteramos de la caída de fondos y apropiación ilegítima de fondos provinciales".

"Cada día que alguien carga nafta aporta al fondo hídrico. Hoy tenemos sin ejecutar 293 mil millones de pesos que ya los aportamos, se lo robaron y lo colocaron en títulos públicos. Va a hacer falta y nos vamos a dar cuenta", explicó Kicillof al final de su intervención.

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