"Estupidez": el durísimo cruce de Axel Kicillof a Javier Milei por el endeudamiento de las familias

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, calificó este martes como una "estupidez" la explicación del presidente Javier Milei sobre el endeudamiento de las familias, y afirmó que habrá morosidad en los créditos "mientras tengamos una política de salarios bajos y tasas altas".

"Es la estupidez que dicen que no tiene nada que ver con la política del Gobierno y que son asuntos entre privados; el otro día, como hubo presión sobre el dólar, subió la tasa de interés. Qué creen que va a pasar con la gente que está endeudada, obviamente no va a poder pagar”, aseguró.

El mandatario bonaerense dijo en diálogo con Radio 10 que el problema de la morosidad y el endeudamiento "no es la gente, es Milei, con su política económica de desregulación, tasas altas, desempleo y salarios bajos". "Milei con todo desparpajo le echa la culpa a la gente; si fundiste tu comercio, es culpa tuya, que hiciste mal las cuentas o no te esforzás. Si 30.000 comercios cerraron, no es problema de cada comerciante", señaló.

Kicillof sostuvo que la situación "no es problema de los 330.000 trabajadores que vienen perdiendo empleos formales, ni de los millones de endeudados", sino que es problema de una situación económica "que en muchos casos no le da salida" a la gente. Expresó que "ante ese cinismo" se necesita "avanzar con la construcción de una alternativa para mostrar que hay otro camino", al tiempo que cuestiono la "crueldad que es un factor de la ultraderecha, que se burla y que insulta a los que tienen algún problema".

"A la gente no le alcanza la guita y se gastaron los ahorros para vivir con las cosas básicas, como alquiler, remedios y comida, y todo por las nubes, todo desregulado gracias a (Federico) Sturzenegger y compañía. A la gente no le alcanza y utiliza instrumentos de crédito", subrayó.

Morosidad récord: la frase letal con la que Kicillof desmontó la explicación de Milei.

El impacto de las desregulaciones

Además, el gobernador dijo que, a partir de las desregulaciones, "las Fintech se han convertido en bancos sin regulación". "Si vos haces pagos, prestás plata y colocás ahorros sos un banco y no están sometidos a las regulaciones que tienen los bancos", explicó.

"Este tema del endeudamiento de las familias, el que tendría que estar regulándolo es Milei, pero hace exactamente lo contrario, porque desde el DNU 70/23 vienen desregulando todo en favor de las empresas y para desgracia de las familias", agregó.