"Su único objetivo es la reelección": la fuerte advertencia de Kicillof sobre Milei

En una entrevista concedida a Gustavo Sylvestre en el programa Mañana Sylvestre por Radio 10, el gobernador bonaerense Axel Kicillof analizó las prioridades políticas de la administración que encabeza Javier Milei y alertó sobre las reformas que impulsa el oficialismo a nivel institucional.

Durante la conversación, el mandatario provincial puso el foco en la necesidad de articular un espacio amplio de debate que trascienda la coyuntura de los sondeos de opinión. Según planteó Kicillof, existe una urgencia por consolidar una alternativa frente a las medidas que implementa la gestión nacional. "Más allá de las encuestas, hay un factor clave, importante, que es que nosotros podamos generar con todo el campo popular y con todos los sectores que no están de acuerdo con estas políticas, y menos ahora, una perspectiva distinta", sostuvo el dirigente en el aire radial.

Las reformas electorales en la mira

Al referirse al rumbo de la Casa Rosada y a las declaraciones públicas del Ejecutivo tras los anuncios del vocero Manuel Adorni, Kicillof consideró que las iniciativas del gobierno libertario no responden a criterios de ahorro económico ni a mejoras institucionales, sino a un cálculo de conveniencia partidaria. "Vimos que Milei relanza su gobierno y dice que el principal objetivo es legislativo y sacar las PASO. ¿Para qué? Porque hacen los cálculos, contratan a sus especialistas, hacen sus encuestas y dicen: la forma que tiene Milei de reelegir es sacar las PASO", argumentó el gobernador de la provincia de Buenos Aires.

En esa misma línea, remarcó que las discusiones sobre los diferentes formatos de votación siguen el mismo patrón: "Dicen: el objetivo del gobierno es la reelección, para eso vamos a adecuar el sistema electoral a lo que le conviene a Milei. No por un tema de ahorro de dinero. Lo que le conviene a Milei, sea lo que sea, boleta única, boleta electrónica, boleta, lo que sea que le convenga a Milei para lograr la reelección".

La situación de las provincias y el conflicto financiero

Kicillof también hizo mención a un artículo de su autoría publicado recientemente en un medio de la provincia de Córdoba, donde abordó los métodos y el despliegue territorial de la gestión libertaria en el interior del país. "¿Qué hace Milei? ¿De qué trabaja? De conseguir su reelección. Y hace lo que vimos y observamos, que es recorrer las provincias", cuestionó el mandatario provincial durante el reportaje.

Para finalizar, advirtió sobre el impacto del recorte de fondos que sufren los distintos distritos del territorio argentino y sentenció: "En las provincias, ¿qué ha hecho? Las ha estado queriendo fundir, las asfixia, no solo a Buenos Aires".