La temperatura del océano alcanzó su máximo histórico en plena intensificación de El Niño

De acuerdo al informe de Copernicus, el valor de 21,1 °C del 22 de agosto eclipsó el récord anterior de 21,09 °C

La superficie oceánica del planeta alcanzó 21,1 °C de temperatura media diaria global, según el Servicio de Cambio Climático de Copernicus (C3S). Esta cifra superó todos los valores históricos y prendió nuevas alertas sobre la aceleración del cambio climático.

La situación se suma a una cadena de máximos mensuales observados durante 2026, que también fueron impulsados por el fenómeno de El Niño como por el calentamiento global. El dato es todavía más alarmante, ya que los océanos globales marcan su punto máximo en marzo o abril, luego de un verano austral, pero esta vez se dio en agosto.

De acuerdo al informe de Copernicus, el valor de 21,1 °C del 22 de agosto eclipsó el récord anterior de 21,09 °C, que se había registrado apenas en marzo de este mismo año. Además, el Niño se encuentra en una fase de gran intensidad, según la Oficina de Meteorología británica y la Organización Meteorológica Mundial (OMM), y podría fortalecerse todavía más en los próximos meses y llegar a niveles "no vistos en varias décadas".

La anomalía responde a la combinación del cambio climático provocado por la quema de combustibles fósiles, que ya elevó la temperatura base del agua en 0,8 °C, y la aceleración de un fenómeno natural de El Niño de magnitud extraordinaria.

Cómo afecta el cambio del océano al planeta

La temperatura del océano es un parámetro central en la regulación del clima global, ya que un mar más cálido modifica tanto la circulación atmosférica y la intensidad de las precipitaciones, además de que contribuye al aumento del nivel del mar, generando condiciones extremas y afectando la vida marina.

Samantha Burgess, responsable estratégica de Clima del ECMWF, aseguró que este récord es "otra clara señal de que el océano está sometido a una presión creciente”. Explicó que El Niño también añade calor al sistema, pero no se trata de un valor aislado.

Copernicus precisó que los océanos llevan meses encadenando máximos históricos, lo que refuerza la tendencia de calentamiento sostenido a lo largo de los años, y afirman que "ningún ser humano vivo ha presenciado antes una situación semejante".

Un océano más cálido conduce a la expansión térmica del agua, lo que incrementa el nivel del mar y aumenta los riesgos de inundaciones en comunidades costeras y naciones insulares de baja altitud. También incrementa la probabilidad y la intensidad de olas de calor marinas, las cuales pueden dañar gravemente los arrecifes de coral.

Más calor sobre el mar

Por otro lado, el Niño funciona como un acelerador en un sistema marino que venía calentándose a paso sostenido por el efecto de gases de efecto invernadero. La presencia de este fenómeno se declara cuando las temperaturas del mar en el Pacífico tropical oriental aumentan 0,5 grados Celsius por encima de la media a largo plazo, afectando a las precipitaciones y las temperaturas a escala mundial.

Un océano más cálido transfiere más calor y humedad a la atmósfera, lo que puede intensificar las lluvias y algunos sistemas de tormentas. El Niño también aumenta la frecuencia e intensidad de fenómenos como huracanes, tifones y lluvias torrenciales.

El aumento de la temperatura también reduce la eficiencia del océano para absorber dióxido de carbono de la atmósfera, por lo que se debilita uno de los mecanismos naturales más importantes para mitigar el cambio climático. Cuando se reduce esta capacidad, parte del CO₂ permanece en la atmósfera, amplificando el calentamiento global y retroalimentando el ciclo de extremos térmicos y meteorológicos.