Miércoles 26 de Agosto del 2026 Mie 26 Ago
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Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Miércoles, 26 de agosto

En VIVO - Actualizado hace 10 minutos

Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.

Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Miércoles, 26 de agosto

Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te contamos cómo está el tiempo hoy, la temperatura actual, las alertas meteorológicas y el pronóstico extendido para que planifiques tu día.

Hace 15 minutos

Madrugada porteña con nubes y claros: 10° y sin lluvia en Capital Federal

La madrugada de este miércoles en Capital Federal arranca con nubes y claros: según el Servicio Meteorológico Nacional, a las 03:00 el termómetro registra 10° de temperatura y una sensación térmica de 10°, con una humedad del 82%.

El cielo se mantiene con una nubosidad del 40% y una buena visibilidad de 40 kilómetros. La probabilidad de lluvia es del 0%, así que por ahora no se esperan precipitaciones. Tampoco hay niebla en la Ciudad.

El viento medio sopla a 15 km/h y se registran ráfagas de hasta 29 km/h. La presión atmosférica es de 1015 hPa y el punto de rocío se ubica en 7 grados. En altura, la cota de nieve alcanza los 3600 metros. Seguí acá el minuto a minuto del clima porteño.

Hace 30 minutos

Madrugada con nubes y claros en Capital Federal: 10° y sin lluvia

La madrugada de este miércoles arrancó en Capital Federal con nubes y claros y una temperatura de 10°. A las 03:00, la sensación térmica también es de 10°C y la humedad llega al 82%, con una nubosidad del 40%.

Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional, la probabilidad de lluvia es del 0%. El viento sopla a 15 km/h con ráfagas de 29 km/h, la presión atmosférica se ubica en 1015 hPa y la visibilidad alcanza los 40 kilómetros.

No se registra niebla y la cota de nieve se mantiene en 3600 metros. Una madrugada tranquila, sin lluvia, para arrancar el día con un panorama de nubes y claros y frío moderado.

Hace 1 hora

Noche con nubes y claros y sin lluvia en Capital Federal: clima en vivo

El clima en Capital Federal durante la madrugada de este miércoles se presenta con nubes y claros y una temperatura de 10 grados. Según el Servicio Meteorológico Nacional, el registro oficial de las 03:00 marca una sensación térmica de 10°C y una humedad del 82%.

La probabilidad de lluvia es del 0%, por lo que no se esperan precipitaciones para esta hora. El cielo tiene una nubosidad del 40%, la visibilidad alcanza los 40 kilómetros y no hay niebla.

El viento medio es de 15 km/h con ráfagas de 29 km/h, mientras que la presión atmosférica se ubica en 1015 hPa. Con un punto de rocío de 7°C y una cota de nieve en los 3600 metros, la noche transcurre estable en la Ciudad.

Así sigue el pronóstico del tiempo en Capital Federal: sin lluvia, con frescura y presencia de nubes y claros. Continuá en este liveblog para conocer cada detalle de la jornada.

Hace 7 horas

La temperatura del océano alcanzó su máximo histórico en plena intensificación de El Niño

La anomalía responde a la combinación del cambio climático provocado por la quema de combustibles fósiles, que ya elevó la temperatura base del agua en 0,8 °C.

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Hace 10 horas

Cuál es la temperatura de la superficie del mar, según Copernicus

La superficie de los océanos llegó a una temperatura media global de 21,1° el 22 de agosto, el valor más alto desde que existen registros satelitales. El récord, confirmado por Copernicus, ocurre en pleno desarrollo de El Niño y suma una nueva señal de alerta sobre el calentamiento del planeta.

Oceáno.

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Hace 13 horas

Cambio rotundo en el clima: la advertencia por la llegada de la Tormenta de Santa Rosa

Las bajas temperaturas del lunes y martes comienzan a disiparse con el correr de la semana, según indica el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Las lluvias volverán el jueves con temperaturas de hasta 18 °C. Hay alertas por nevadas y lluvias fuertes.

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Hace 21 horas

Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo

Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.

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17:01 | 24/08/2026

Se viene Santa Rosa: este es el día con más chance de tormentas

El frío polar quedará atrás en los próximos días para dar lugar a un aumento gradual de las temperaturas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La última semana de agosto tendrá jornadas inestables y probabilidad de lluvias.

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15:39 | 24/08/2026

Vuelven a cerrar el paso a Chile por mal tiempo: ¿hasta qué hora estará abierto?

A una semana de su reapertura, el paso internacional volvió a cerrar. Había estado inhabilitado durante más de 30 días producto de las malas condiciones meteorológicas.

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03:00 | 24/08/2026

Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo hoy

Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.

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16:28 | 23/08/2026

Cambia el pronóstico: se vienen temperaturas de 20 grados y nuevas tormentas

El frío intenso que dominó este fin de semana se extenderá hasta el lunes. Pero la estabilidad no se mantendrá por mucho tiempo más, ya que vuelven las lluvias y tormentas.

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12:56 | 23/08/2026

Temperaturas bajo cero para cinco provincias: qué pasa en el AMBA

Se vienen jornadas de frío extremo en el AMBA y el SMN emitió una alerta amarilla. Se conoció cuáles serán las temperaturas mínimas de los próximos días y qué cuidados habrá que tomar.

Varias provincias argentinas serán afectadas por temperaturas bajo cero.

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11:05 | 23/08/2026

Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo

Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.

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09:00 | 23/08/2026

La Rioja activa un plan de prevención ante la posible llegada de El Niño

Desde el Gobierno provincial crearon un plan de acción para proteger la región mientras elaboran un informe que será analizado por el gobernador Ricardo Quintela.

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Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Sábado, 22 de agosto

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07:25 | 21/08/2026

Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo

Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.

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15:55 | 20/08/2026

Vuelve el frío polar: se esperan mínimas cercanas a cero e intensas ráfagas

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se prepara para un nuevo ingreso de aire polar que cambiará el  escenario meteorológico. ¿Saldrá el sol?

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