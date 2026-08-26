Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te contamos cómo está el tiempo hoy, la temperatura actual, las alertas meteorológicas y el pronóstico extendido para que planifiques tu día.
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Miércoles, 26 de agosto
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
Hace 15 minutos
Madrugada porteña con nubes y claros: 10° y sin lluvia en Capital Federal
La madrugada de este miércoles en Capital Federal arranca con nubes y claros: según el Servicio Meteorológico Nacional, a las 03:00 el termómetro registra 10° de temperatura y una sensación térmica de 10°, con una humedad del 82%.
El cielo se mantiene con una nubosidad del 40% y una buena visibilidad de 40 kilómetros. La probabilidad de lluvia es del 0%, así que por ahora no se esperan precipitaciones. Tampoco hay niebla en la Ciudad.
El viento medio sopla a 15 km/h y se registran ráfagas de hasta 29 km/h. La presión atmosférica es de 1015 hPa y el punto de rocío se ubica en 7 grados. En altura, la cota de nieve alcanza los 3600 metros. Seguí acá el minuto a minuto del clima porteño.
Hace 30 minutos
Madrugada con nubes y claros en Capital Federal: 10° y sin lluvia
La madrugada de este miércoles arrancó en Capital Federal con nubes y claros y una temperatura de 10°. A las 03:00, la sensación térmica también es de 10°C y la humedad llega al 82%, con una nubosidad del 40%.
Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional, la probabilidad de lluvia es del 0%. El viento sopla a 15 km/h con ráfagas de 29 km/h, la presión atmosférica se ubica en 1015 hPa y la visibilidad alcanza los 40 kilómetros.
No se registra niebla y la cota de nieve se mantiene en 3600 metros. Una madrugada tranquila, sin lluvia, para arrancar el día con un panorama de nubes y claros y frío moderado.
Hace 1 hora
Noche con nubes y claros y sin lluvia en Capital Federal: clima en vivo
El clima en Capital Federal durante la madrugada de este miércoles se presenta con nubes y claros y una temperatura de 10 grados. Según el Servicio Meteorológico Nacional, el registro oficial de las 03:00 marca una sensación térmica de 10°C y una humedad del 82%.
La probabilidad de lluvia es del 0%, por lo que no se esperan precipitaciones para esta hora. El cielo tiene una nubosidad del 40%, la visibilidad alcanza los 40 kilómetros y no hay niebla.
El viento medio es de 15 km/h con ráfagas de 29 km/h, mientras que la presión atmosférica se ubica en 1015 hPa. Con un punto de rocío de 7°C y una cota de nieve en los 3600 metros, la noche transcurre estable en la Ciudad.
Así sigue el pronóstico del tiempo en Capital Federal: sin lluvia, con frescura y presencia de nubes y claros. Continuá en este liveblog para conocer cada detalle de la jornada.
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Oceáno.
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Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo hoy
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Cambia el pronóstico: se vienen temperaturas de 20 grados y nuevas tormentas
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09:00 | 23/08/2026
La Rioja activa un plan de prevención ante la posible llegada de El Niño
Desde el Gobierno provincial crearon un plan de acción para proteger la región mientras elaboran un informe que será analizado por el gobernador Ricardo Quintela.
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Sábado, 22 de agosto
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15:55 | 20/08/2026
Vuelve el frío polar: se esperan mínimas cercanas a cero e intensas ráfagas
El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se prepara para un nuevo ingreso de aire polar que cambiará el escenario meteorológico. ¿Saldrá el sol?