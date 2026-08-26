Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Miércoles, 26 de agosto

La madrugada de este miércoles en Capital Federal arranca con nubes y claros: según el Servicio Meteorológico Nacional, a las 03:00 el termómetro registra 10° de temperatura y una sensación térmica de 10°, con una humedad del 82%.

El cielo se mantiene con una nubosidad del 40% y una buena visibilidad de 40 kilómetros. La probabilidad de lluvia es del 0%, así que por ahora no se esperan precipitaciones. Tampoco hay niebla en la Ciudad.

El viento medio sopla a 15 km/h y se registran ráfagas de hasta 29 km/h. La presión atmosférica es de 1015 hPa y el punto de rocío se ubica en 7 grados. En altura, la cota de nieve alcanza los 3600 metros. Seguí acá el minuto a minuto del clima porteño.