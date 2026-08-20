Vuelve el frío polar a Buenos Aires: se esperan mínimas cercanas a cero e intensas ráfagas

El cielo del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tuvo un respiro este miércoles tras la salida del sol, pero la alegría duró poco. Este jueves volvió a desaparecer de manera abrupta, dando lugar a una jornada con marcada nubosidad y la presencia de neblina en las primeras horas de la mañana.

Al retorno de aire más húmedo y más templado, vinculado con la ciclogénesis que se desarrolla sobre el Litoral de la Argentina, también se le sumará la vuelta del frío polar que cambiará radicalmente el escenario. Si bien en el AMBA no se esperan precipitaciones, la región recibió un manto cerrado de nubosidad acompañado de densas nieblas, que redujeron notoriamente la visibilidad durante las primeras horas del día.

Se espera que en lo que queda del jueves se quiebre lentamente la nubosidad, se disipen las nieblas y neblinas, y el cielo permanezca mayormente nublado durante la tarde. La temperatura máxima podría llegar a los 17 grados con vientos del sudoeste.

Hacia la noche aumentará la intensidad del viento del sur en respuesta al ingreso de aire frío de origen polar a todo el centro del país. En el AMBA podrían presentarse ráfagas del orden de 40 kilómetros por hora cerrando el día, con nubosidad parcial.

¿Hasta cuándo se queda el frío polar?

El viernes se acentuará el ingreso de aire frío en el AMBA, pero no se sentirán demasiado en las temperaturas matinales, sino en las vespertinas. Para la Ciudad de Buenos Aires se espera una mínima de 7 y una máxima de solo 13, reduciéndose la amplitud térmica. Mientras que el viento sur soplará de manera regular y rafagosa al menos hasta el mediodía o inicios de la tarde.

Hacia el tramo final de la jornada, el viento irá perdiendo intensidad. Además, se espera un cielo parcialmente nublado, con mayor cuota de sol en comparación con el jueves. Por otro lado, el Río de la Plata tendrá una leve crecida producto del cambio de circulación de aire en la región, por lo que los pleamares podrían superar los 2,5 metros cerca del mediodía en los puertos del AMBA.

¿Qué pasará el fin de semana?

El frío polar se sentirá con intensidad durante los amaneceres del fin de semana, con mínimas por debajo de los cinco grados. El sábado volverá el sol con fuerza nuevamente, lo que propiciará un amanecer gélido con mínimas en torno a los tres grados.

En cuanto al viento, soplará moderadamente del sudoeste, aumentando la sensación de frío durante las primeras horas del día. Por la tarde, se espera ambiente soleado y fresco con máximas de 14 grados.

Para el domingo no se prevé un panorama muy distinto, pero lentamente el viento del sur irá rotando al cuadrante este durante el día.

También se espera un amanecer similarmente frío con marcas de tres a cinco grados en la Ciudad, pero podría llegar a bajo cero en sectores puntuales del Gran Buenos Aires. La tarde se presentará parcialmente nublada y con máximas en torno a los 13 grados.