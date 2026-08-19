El final de la semana presentará escenarios muy distintos, dando lugar a una ciclogénesis que se extenderá por tres días.

Las condiciones meteorológicas marcaron fuerte el ritmo de agosto: lluvias, nubosidad, escasez de sol y bajas temperaturas. El final de la semana presentará escenarios muy distintos, dando lugar a una ciclogénesis que se extenderá por tres días.

Diversos modelos meteorológicos anticipan lluvias intensas sobre el Litoral y sectores del noreste del país. A su vez, un nuevo ingreso de aire frío provocará un descenso significativo de las temperaturas en buena parte del territorio nacional. Además, se esperan precipitaciones abundantes sobre el este y noreste del país.

Todas las zonas afectadas por la ciclogénesis de tres días

La ciclogénesis afectará a gran parte del nordeste argentino hasta el jueves. Un sistema frontal que ondula sobre la zona generó un centro de baja presión que potenciará eventos como lluvias, tormentas y viento. Esta situación afectará desde el este de Salta hasta Entre Ríos, Santa Fe, Chaco y Corrientes, detalló el sitio Meteored.

Este miércoles por la tarde comenzó a intensificarse el sistema y se extenderá hacia la noche del jueves, desencadenando precipitaciones que podrían acumular hasta 70 mm en zonas de Entre Ríos y Corrientes, provincias que también contarán con la presencia de ráfagas de 50 kilómetros por hora, provenientes del suroeste.

La vuelta del sol en el AMBA

Tras el inicio de una semana con condiciones variables y temperaturas frescas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Este miércoles el tiempo mejoró y se espera que se mantenga estable, dado que el sol se asomó en las primeras horas del día.

El jueves será una de las jornadas más templadas de la semana, con una máxima de 17 grados y una mínima de 8, mientras que el viernes las temperaturas se ubicarán entre los 7 y 12.

Las condiciones estables seguirán durante el fin de semana, aunque con un ambiente fresco. El sábado 22 la mínima será de 4 y la máxima de 12, pero el domingo subirán un grado más respectivamente.

¿Cómo funciona una ciclogénesis?

La ciclogénesis es la formación (génesis) de un ciclón, un sistema de baja presión alrededor del cual los vientos circulan en sentido horario (en dirección a las agujas del reloj) en el hemisferio sur. Suelen estar asociados a condiciones de "mal tiempo"; es decir, viento, lluvias y tormentas.

Desde la meteorología se distinguen distintos tipos de ciclones, pero lo que más destacan son los tropicales y extra-tropicales. Los tropicales son los conocidos como huracanes o tifones, y se forman sobre regiones oceánicas de aguas cálidas y tienen una extensión horizontal de entre 200 y 1000 kilómetros.

Por el contrario, los extra-tropicales son los sistemas que se desarrollan en la denominadas "latitudes medias", entre 30º y 60º de latitud, y pueden ocurrir en nuestro país.