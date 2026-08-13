Cuándo es la tormenta de Santa Rosa 2026 en Argentina: ¿por qué cae cada agosto?

La tormenta de Santa Rosa es uno de los eventos meteorológicos de alta intensidad que es recurrente cada agosto, el cual se sumaría a las precipitaciones que restan en este invierno 2026, que estuvo caracterizado por los excesivos días nublados, las lluvias y la ausencia de sol.

Con agosto avanzando y las condiciones meteorológicas inestables cada semana, muchos se preguntan cuándo cae la tormenta de Santa Rosa en 2026. Este fenómeno meteorológico no está definido con precisión científica, sino que corresponde a una denominación tradicional para las lluvias y tormentas que suceden en los días previos o posteriores a la festividad de Santa Rosa de Lima.

La celebración es el 23 de agosto y en nuestro país la creencia indica que la tormenta afecta a gran parte del territorio argentino. La historia de la vinculación entre ambos es que Santa Rosa, patrona de la capital peruana y de América, impidió el desembarco de una misión pirata en su ciudad natal, cuando desencadenó una tormenta a fuerza de plegarias realizadas en la Iglesia Nuestra Señora del Rosario de Lima.

Si bien se conmemora a la santa el 23 de agosto, en algunos lugares se la celebra el 30. Esto se debe a un cambio en el calendario que llevó adelante la iglesia, ya que murió el 24 de agosto de 1617, fecha que coincide con las fiestas de San Bartolomé. Por lo tanto, en ese entonces se decidió otorgarle como fecha conmemorativa el 30 de agosto tras ser canonizada por el papa Clemente X en 1671.

Recién en 1969 se reordenó el calendario litúrgico tras el Concilio Vaticano II, donde se definió correr la celebración de Santa Rosa al 23 de agosto, fecha más cercana al aniversario de su muerte.

¿Por qué la tormenta de Santa Rosa ocurre cada agosto?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) aportó una explicación sobre el fenómeno: desde mediados y finales de agosto, la atmósfera experimenta cambios en su circulación. Como la primavera se aproxima, la presencia de aire cálido se ve favorecida, además de haber más humedad y condiciones propicias para el desarrollo de tormentas.

En 2024, el organismo elaboró un estudio en el que analizó los datos de las precipitaciones entre 1906 y 2023. Hallaron que en los 118 años de registro, solo en 67 oportunidades las tormentas se dieron en estas fechas, lo que representa un 57% de los casos, aunque no siempre fueron intensas.

¿Quién fue Santa Rosa de Lima?

Santa Rosa nació bajo el nombre secular de Isabel Flores de Oliva en la ciudad peruana de Lima. Se la recuerda por ser la primera santa de América y es considerada un faro de espiritualidad en la historia de la Iglesia Católica. Desde que era una niña, mostró una inclinación hacia la oración y el sacrificio, rechazando las comodidades y los lujos de la vida virreinal limeña para entregarse a Dios.

Su nombre Rosa surgió cuando, siendo niño todavía, su madre y su nodriza la vieron dormir con una belleza tan serena que les recordaba a una flor. Pero para la santa, la verdadera belleza no se encontraba en los aspectos físicos, sino en su alma entregada a Dios. Mientras crecía, adoptó una vida de oración intensa y penitencia rigurosa hasta tomar la decisión de consagrarse a Cristo a través de un voto de castidad.

A medida que crecía, adoptó una vida de oración intensa y penitencia rigurosa, tomando la firme decisión de consagrarse a Cristo mediante un voto de castidad, rompiendo el sueño de verla casada que tenía su familia. Su vocación permaneció inquebrantable al inspirarse en el ejemplo de la italiana Santa Catalina de Siena.

Rosa también estaba dotada de habilidades excepcionales para las tareas manuales: cultivaba flores, bordaba y cosía, destinando sus ingresos al sustento de su familia y a la ayuda de los más necesitados. Conmovida por el sufrimiento de los pobres, los indígenas y los esclavos, convirtió su hogar en un refugio para brindar cuidado y consuelo.

Mientras que en el jardín de su casa construyó una pequeña ermita donde podía meditar y orar en silencio, dedicando así su vida a una espiritualidad activa y comprometida.

Su paso por la Orden Dominicana

Rosa no ingresó de manera formal a un convento, sino que se unió como terciaria dominica (Orden de los Predicadores), una decisión que le permitió vivir su fe plenamente sin dejar el mundo que la rodeaban. Según el sitio oficial de la Basílica Santa Rosa de Lima, también experimentó visiones místicas en las que aseguraba haber sentido la presencia de Cristo.

Estas experiencias no la alejaron de la realidad, sino que la llevaron a integrar la santidad en los actos cotidianos. "Su vida fue un testimonio de que el amor divino se manifiesta tanto en la oración como en el servicio humilde y constante a los demás", indica la web.

Finalmente, la santa murió a los 31 años dejando un legado de amor, humildad y servicio. Su funeral reunió a una multitud que ya la veneraba como santa. El papa Clemente IX la beatificó en 1668 y tres años después fue canonizada por el papa Clemente X.

Hoy Santa Rosa de Lima es reconocida como la patrona de Perú, América Latina y Filipinas. En 1816, el Congreso de Tucumán la había proclamado como patrona de la Independencia Argentina, un acto que reflejó la profunda devoción de los americanos a la santa, su simbolismo de fe y unidad para la nación que estaba naciendo.