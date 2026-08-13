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Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Jueves, 13 de agosto
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
Hace 4 minutos
Jueves gris en Buenos Aires: cielo cubierto y 8 grados con sensación de 5
El cielo cubierto es el gran protagonista de la mañana en Capital Federal. A las 05:00, el termómetro marcó 8°, con una sensación térmica de solo 5°C. El registro oficial marca un 77% de humedad y una presión atmosférica de 1022 hPa, lo que confirma una jornada de aire frío y estable.
La probabilidad de lluvia es del 0% y no se registra niebla, aunque la nubosidad alcanza el 100%. El viento sopla a 15 km/h con ráfagas de 31 km/h, así que el abrigo va a ser clave durante las primeras horas del jueves.
La visibilidad es de 40 km y el punto de rocío se ubica en 4°C, mientras que la cota de nieve está en 3100 metros. Un comienzo gris y frío, pero sin precipitaciones a la vista en la Ciudad.
Hace 19 minutos
Capital Federal amanece cubierto y fresco: el clima marca 7° y no hay lluvia
A las 04:00, el clima en Capital Federal se presenta con el cielo cubierto y una temperatura de 7°. Según el Servicio Meteorológico Nacional, la sensación térmica es de 5°C y la humedad alcanza el 79%, un combo de frío que marca la madrugada de este jueves 13 de agosto.
El viento medio sopla a 13 km/h con ráfagas de 28 km/h y la visibilidad llega a 40 km. La probabilidad de lluvia es del 0% y no hay niebla, aunque la nubosidad alcanza el 100%. La presión atmosférica se mantiene en 1023 hPa, con punto de rocío en 4°C y cota de nieve en 3100 metros.
Así, el pronóstico del tiempo en la Ciudad anticipa una mañana estable, sin precipitaciones y con el frío como gran protagonista.
Hace 1 hora
Cielo completamente cubierto y 7°: así arranca el jueves en Capital Federal
La Capital Federal arranca este jueves con cielo completamente cubierto y una temperatura de 7° a las 04:00, según el Servicio Meteorológico Nacional. La sensación térmica es de 5°, por lo que el frío se hace sentir en plena madrugada.
La humedad alcanza el 79% y el punto de rocío se ubica en 4°C, con una presión atmosférica de 1023 hPa. Aunque la nubosidad es total, la probabilidad de lluvia es del 0% y no se registra niebla. La visibilidad es de 40 km y la cota de nieve se mantiene en 3100 metros.
El viento sopla a 13 km/h con ráfagas de 28 km/h, lo que refuerza el frío matinal. En el inicio de la jornada, el abrigo sigue siendo el mejor aliado: el día arranca frío y cubierto en la ciudad.
Hace 1 hora
El cielo cubierto es el protagonista: 7° y térmica de 5° en la madrugada porteña
El Servicio Meteorológico Nacional registró a las 04:00 un cielo cubierto como protagonista en Capital Federal: la temperatura es de 7° y la sensación térmica de 5°C. La humedad alcanza el 79% y la presión atmosférica se mantiene en 1023 hPa.
La probabilidad de lluvia es del 0%, pero la nubosidad llega al 100%. El viento medio sopla a 13 km/h con ráfagas de 28 km/h, la visibilidad es de 40 km y no se registra niebla. El punto de rocío está en 4°C y la cota de nieve, en 3100 metros.
Con este panorama, el pronóstico del tiempo indica que el cielo cubierto seguirá dominando la madrugada porteña, con un arranque de jornada frío y estable.
Hace 1 hora
Cielo cubierto y 7 grados: así arranca la mañana en Capital Federal
El Servicio Meteorológico Nacional registró a las 04:00 un cielo cubierto en Capital Federal, con una temperatura de 7° y una sensación térmica de 5°. La humedad alcanza el 79% y, por ahora, no se espera lluvia.
En este inicio de jornada, el pronóstico del tiempo indica 0% de probabilidad de precipitaciones, aunque la nubosidad es total. El viento medio sopla a 13 km/h con ráfagas de 28 km/h, mientras que la visibilidad es de 40 km y no se registra niebla.
Con una presión atmosférica de 1023 hPa y una cota de nieve de 3100 metros, el clima en Buenos Aires se mantiene estable y frío para esta madrugada. El punto de rocío de 4° refuerza la sensación de frescura en el ambiente.
Hace 1 hora
Ojo, arrancá abrigado: madrugada cubierta y fría en Capital Federal, 7° y ráfagas de viento
Actualización de las 03:00: el clima en Capital Federal presenta una madrugada cubierta, con 7° de temperatura y una sensación térmica de 5°C. La nubosidad alcanza el 100% y no hay probabilidad de lluvia.
La humedad es del 80%, el punto de rocío se ubica en 4°C y la visibilidad llega a los 40 kilómetros. El viento medio es de 12 km/h, con ráfagas de 27 km/h, y la presión atmosférica se mantiene en 1023 hPa.
No se registra niebla y la cota de nieve está en 3100 metros. Para esta hora, el pronóstico del tiempo indica condiciones estables, aunque con amanecer frío.
Hace 2 horas
Cielo cubierto y 7°C: la madrugada del jueves arranca fría en Capital Federal
Este jueves 13 de agosto, la Capital Federal arrancó con una madrugada de cielo cubierto. A las 3, el termómetro marcó 7° y la sensación térmica descendió a 5°C, con una humedad del 80%.
La probabilidad de lluvia es del 0%, pero la nubosidad alcanza el 100%. El viento medio es de 12 km/h, con ráfagas de hasta 27 km/h, y la presión atmosférica llega a 1023 hPa. La visibilidad se mantiene en 40 km y no se registra niebla.
Con un punto de rocío de 4°C, la cota de nieve se ubica en 3100 metros, lo que marca una jornada fría en la Ciudad.
Hace 2 horas
Madrugada fría y cielo cubierto: así arranca el clima en Capital Federal
La madrugada de este jueves arrancó con cielo cubierto y 7 grados en la Ciudad de Buenos Aires. Según el registro oficial de las 03:00, la sensación térmica es de 5°C, con una humedad del 80% y viento medio de 12 km/h.
El Servicio Meteorológico Nacional mantiene la probabilidad de lluvia en 0% para esta hora. La nubosidad es del 100%, pero la visibilidad llega a 40 km y no se registra niebla.
Las ráfagas de viento alcanzan los 27 km/h, la presión atmosférica es de 1023 hPa y el punto de rocío se ubica en 4°C. La cota de nieve, por su parte, se mantiene en 3100 metros.
Hace 2 horas
Jueves cubierto y frío: 7° con sensación térmica de 5° en la Ciudad
La Capital Federal arranca esta madrugada con cielo cubierto y una temperatura de 7°, según el registro oficial de las 03:00. La sensación térmica es de 5°C, por lo que la jornada se presenta fría y con una humedad del 80%.
El viento medio sopla a 12 km/h con ráfagas de hasta 27 km/h, mientras que la presión atmosférica marca 1023 hPa. La visibilidad es de 40 km y la nubosidad alcanza el 100%, aunque la probabilidad de lluvia es del 0% para esta hora.
El punto de rocío se ubica en 4°C y no se registra niebla. La cota de nieve está en 3100 metros, un dato clave para quienes circulan por rutas de altura. Seguí el pronóstico del tiempo en vivo desde El Destape.
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Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
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