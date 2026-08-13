Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Jueves, 13 de agosto

El cielo cubierto es el gran protagonista de la mañana en Capital Federal. A las 05:00, el termómetro marcó 8°, con una sensación térmica de solo 5°C. El registro oficial marca un 77% de humedad y una presión atmosférica de 1022 hPa, lo que confirma una jornada de aire frío y estable.

La probabilidad de lluvia es del 0% y no se registra niebla, aunque la nubosidad alcanza el 100%. El viento sopla a 15 km/h con ráfagas de 31 km/h, así que el abrigo va a ser clave durante las primeras horas del jueves.

La visibilidad es de 40 km y el punto de rocío se ubica en 4°C, mientras que la cota de nieve está en 3100 metros. Un comienzo gris y frío, pero sin precipitaciones a la vista en la Ciudad.