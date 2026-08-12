FOTO DE ARCHIVO REFERENCIAL: Un avión de extinción de incendios Dash 8 de la Seguridad Civil francesa lanza retardante de fuego

Unas 1.200 personas fueron evacuadas de un camping ‌debido a ‌dos incendios cerca de la playa, en el norte de Francia, informaron el miércoles las autoridades locales.

La prefectura del departamento administrativo de Pas-de-Calais, ​situado en ⁠el norte del país y ‌junto al estrecho de ⁠Dover, indicó ⁠que uno de los incendios estaba bajo control, pero que las ⁠condiciones eran "desfavorables" para el ​otro. El acceso resultaba ‌difícil y el ‌fuego se extendía sin obstáculos ⁠hacia el sur.

Los campistas afectados estaban siendo trasladados a un refugio, según el ​comunicado.

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Francia ‌y el continente europeo en general, la región del mundo que se calienta más rápidamente, han ⁠estado luchando frente una temporada de incendios inusualmente activa, ya que un invierno boreal relativamente húmedo favoreció el crecimiento de la vegetación, que luego se secó ‌durante las sucesivas olas de calor.

La ministra francesa de Medio Ambiente, Monique Barbut, dijo el miércoles que las olas de ‌calor podrían suponer hasta 15.000 millones de euros (17.000 millones de dólares) ‌en ⁠costos directos e indirectos.

(1 dólar = 0,8674 euros)

Con información de Reuters