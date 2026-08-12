Central hidroeléctrica del Danubio muestra reto que enfrenta Austria en materia de recursos hídricos

Una persona observa la central hidroeléctrica Greifenstein de Verbund durante un período de niveles de agua históricamente bajos en el río Danubio cerca de St. Andrae-Woerdern, Austria.

Por Francois Murphy ​y Leonhard Foeger

GREIFENSTEIN, Austria, 12 ago (Reuters) - Los niveles de agua en Austria están en su punto ‌más bajo desde ‌que comenzaron los registros hace cerca de un siglo, informó la compañía de servicios públicos Verbund, ya que un verano boreal excepcionalmente caluroso y seco ha reducido de forma drástica el caudal en tramos del Danubio, limitando la producción hidroeléctrica.

En la central hidroeléctrica ​de Greifenstein, situada ⁠aguas arriba de Viena, una marca blanca a ‌más de un metro por encima ⁠del nivel actual del agua ⁠muestra hasta qué altura solía llegar el río, mientras que un antiguo restaurante flotante yace abandonado en un ⁠lecho fangoso.

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La empresa, que cotiza en bolsa, es ​mayoritariamente de propiedad estatal y se ‌dedica sobre todo a la ‌producción hidroeléctrica, señaló que la falta de precipitaciones ⁠y de deshielo pone de manifiesto que incluso un país de abundantes recursos hídricos como Austria se está acercando a sus límites tras varios años ​consecutivos de ‌sequía.

"Se trata de una situación sin precedentes", declaró el portavoz de Verbund, Florian Seidl, durante una visita a la central.

En un verano normal, por esta zona discurren por el Danubio ⁠unos 2.000 metros cúbicos de agua por segundo. Actualmente, la cifra ronda los 700, señaló.

Austria es un país rico en agua y la primera línea de su himno nacional reza: "Tierra de montañas, tierra de ríos". Sin embargo, este verano está demostrando que el recurso no ‌es infinito, lo que tiene importantes implicaciones para un país en el que la energía hidroeléctrica suele representar la mayor parte de su producción eléctrica.

La producción hidroeléctrica total de Verbund en el primer semestre de 2026 ‌se situó 32 puntos porcentuales por debajo de la media a largo plazo.

"El invierno de 2025-2026 prácticamente no trajo ‌nieve. Las precipitaciones ⁠que hubo cayeron en forma de lluvia. Eso significó que nuestra producción en ​la primavera de 2026 siguió siendo satisfactoria, pero todos tenían claro que esta situación no duraría", afirmó Seidl.

(Escrito por François Murphy; editado en español por Natalia Ramos)