A pocas horas de iniciar el fin de semana largo de agosto, las condiciones climáticas se volverán cada vez más inestables, dando lugar a un ambiente cada vez más inestable y húmedo en la mayor parte del país. Habrá momentos de abundante nubosidad, frío, lluvias, tormentas y nevadas.

El último miércoles se registraron nevadas en la cordillera del NOA, bajo alerta meteorológica del SMN (amarilla y naranja) por acumulados de hasta 1 metro, con presencia de viento blanco. También avanzó un aire más cálido sobre el NEA y Litoral, con suficiente humedad disponible, lo que dio lugar a un escenario más inestable.

Se espera otra capa de nieve para este viernes en la cordillera mendocina; se espera que el temporal se extienda al fin de semana en la cordillera de Cuyo con acumulados importantes, que se sumarán a la complicada situación que atraviesan los pasos fronterizos que se encuentran cerrados desde hace varios días.

En tanto, continúa la probabilidad de lluvias aisladas en el Litoral y NEA; aumentará la inestabilidad y humedad en la región, dejando abundante nubosidad y posibilidad de algunas precipitaciones, por lo que la población deberá estar alerta. Para las primeras horas de este jueves se había pronosticado la persistencia de nevadas en la cordillera del NOA y alerta en el sector cordillerano de Salta y Catamarca.

El viernes 14 cobrará protagonismo en las zonas más altas de la cordillera del NOA y norte de San Juan, el viento del oeste con alerta por velocidades entre 60 y 80 kilómetros por hora y ráfagas que pueden superar los 100 kilómetros por hora, por lo que habrá una importante reducción de la visibilidad.

Nubes y lluvias este fin de semana

Para este jueves se pronosticó un aumento en la probabilidad de lluvias aisladas sobre el NEA, sur de: Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe y el norte bonaerense, incluido el AMBA. Las mismas serán sin características propias de una alerta, pero la jornada será fresca y algo ventosa del este-sudeste.

El viernes 14 persistirá el cielo mayormente gris en todo el centro-este de la Argentina, con tiempo inestable y húmedo, sin descartar algunas lluvias o lloviznas dispersas. En el NEA, este escenario se combina con un aire más cálido llegando a temperaturas de 26 en la provincia de Misiones, donde las precipitaciones podrían transformarse en tormentas.

Según el sitio de Meteored, en el AMBA. la madrugada de este viernes podría haber una pequeña y breve disminución de la nubosidad. Pero durante el día seguirá inestable, con abundante nubosidad y probabilidad de lluvias débiles y aisladas. La mínima será de 10 grados y la máxima de 13, con viento leve a moderado del este y algunas ráfagas.

Para el sábado 15 tampoco se prevé una mejora, ya que predominarán las nubes y existe la probabilidad de lluvias débiles y aisladas con 11 de mínima y 15 de máxima con vientos moderados a leves del este.

Siguen las nevadas y el frío intenso

Al sur del país, el ambiente frío a gélido se sintió con fuerza en la Patagonia, con mañanas heladas en la mayor parte de la región. Santa Cruz fue una de las más afectadas por las temperaturas frías extremas, ya que el termómetro llegó a registrar -15 grados.

Para este viernes, un nuevo sistema de baja presión se aproxima desde el Pacífico, dejando precipitaciones en la cordillera y en las zonas más bajas de la Patagonia mientras avanza hacia el este durante el fin de semana.