Jueves 20 de Agosto del 2026 Jue 20 Ago
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Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Jueves, 20 de agosto

En VIVO - Actualizado hace 10 minutos

Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.

Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Jueves, 20 de agosto

Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te contamos cómo está el tiempo hoy, la temperatura actual, las alertas meteorológicas y el pronóstico extendido para que planifiques tu día.

Hace 10 minutos

La madrugada porteña arranca con 9 grados y un cielo partido entre nubes y claros

El clima en Capital Federal de este jueves 20 de agosto arranca con una madrugada fresca y mayormente estable. Según el parte de las 03:00 del Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura actual es de 9° y la sensación térmica también marca 9 grados.

El cielo se presenta con nubes y claros y una nubosidad del 50%, mientras que la probabilidad de lluvia es del 0%. La humedad alcanza el 90%, por lo que el ambiente se siente húmedo a pesar del frío moderado.

En cuanto al viento, sopla a 5 km/h con ráfagas de 9 km/h. La visibilidad es de 20 kilómetros y la presión atmosférica se mantiene en 1017 hPa. No se registra niebla y la cota de nieve está en 3500 metros.

Seguí minuto a minuto el pronóstico del tiempo en la Ciudad para saber cómo evoluciona el resto de la jornada.

Hace 24 minutos

Nubes y claros y 9°: así arranca la madrugada fresca en Capital Federal

La Capital Federal arranca la madrugada con nubes y claros y una temperatura de a las 03:00, según los datos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional. La sensación térmica es de 9 °C, la humedad llega al 90% y el pronóstico del tiempo no anuncia lluvia: la probabilidad de lluvia es del 0%.

El cielo porteño muestra un 50% de nubosidad, con una visibilidad de 20 km y sin niebla. El viento medio es de 5 km/h, con ráfagas de 9 km/h, mientras la presión atmosférica se mantiene en 1017 hPa.

El punto de rocío alcanza los 8 °C y la cota de nieve está en 3500 metros. Seguí minuto a minuto cómo sigue el clima en Buenos Aires en este liveblog.

Hace 7 horas

Se viene una ciclogénesis de tres días: todas las zonas afectadas

El SMN anticipó la llegada de otro contraste climático durante los próximos días; el Litoral y parte del noreste del país concentrarán las mayores probabilidades de precipitaciones; el fenómeno traerá un marcado descenso térmico.

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Francia registró 1.243 muertes en exceso durante las olas de calor de julio

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FOTO ARCHIVO--Se observa barro seco durante un periodo de bajo nivel de agua en el embalse de Concepción, a las afueras de Tegucigalpa

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Confirman que saldrá el sol en Buenos Aires: ¿Hasta cuándo se queda?

La falta de sol empieza a pesar en el ánimo de los habitantes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Se espera una breve aparición. ¿Qué dice el pronóstico del tiempo?

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06:35 | 18/08/2026

Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo

Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.

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17:30 | 17/08/2026

Tras el histórico cierre de 34 días, reabre el Paso Cristo Redentor

Después de más de un mes de clausura por intensas nevadas, el paso fronterizo entre Argentina y Chile permitirá nuevamente el tránsito de camiones.

Vialidad Nacional informó que el cruce estará habilitado para transporte de carga desde Argentina hacia Chile durante tres días, de martes a jueves, en el horario de 9 a 21 horas. (NA:Gonzalo Calvelo)

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Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Lunes, 17 de agosto

Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.

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16:32 | 16/08/2026

Sigue la inestabilidad: lluvias, ráfagas con vientos y nieve

Tras un fin de semana largo con nubosidad, las condiciones meteorológicas se volverán inestables en un sector del país. Se esperan más de 100 mm de lluvias, viento con ráfagas de 130 kilómetros por hora y hasta 1 metro de nieve.

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11:37 | 16/08/2026

Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Domingo, 16 de agosto

Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.

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Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.

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