Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Jueves, 20 de agosto

El clima en Capital Federal de este jueves 20 de agosto arranca con una madrugada fresca y mayormente estable. Según el parte de las 03:00 del Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura actual es de 9° y la sensación térmica también marca 9 grados.

El cielo se presenta con nubes y claros y una nubosidad del 50%, mientras que la probabilidad de lluvia es del 0%. La humedad alcanza el 90%, por lo que el ambiente se siente húmedo a pesar del frío moderado.

En cuanto al viento, sopla a 5 km/h con ráfagas de 9 km/h. La visibilidad es de 20 kilómetros y la presión atmosférica se mantiene en 1017 hPa. No se registra niebla y la cota de nieve está en 3500 metros.

Seguí minuto a minuto el pronóstico del tiempo en la Ciudad para saber cómo evoluciona el resto de la jornada.