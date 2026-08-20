Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te contamos cómo está el tiempo hoy, la temperatura actual, las alertas meteorológicas y el pronóstico extendido para que planifiques tu día.
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Jueves, 20 de agosto
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
Hace 10 minutos
La madrugada porteña arranca con 9 grados y un cielo partido entre nubes y claros
El clima en Capital Federal de este jueves 20 de agosto arranca con una madrugada fresca y mayormente estable. Según el parte de las 03:00 del Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura actual es de 9° y la sensación térmica también marca 9 grados.
El cielo se presenta con nubes y claros y una nubosidad del 50%, mientras que la probabilidad de lluvia es del 0%. La humedad alcanza el 90%, por lo que el ambiente se siente húmedo a pesar del frío moderado.
En cuanto al viento, sopla a 5 km/h con ráfagas de 9 km/h. La visibilidad es de 20 kilómetros y la presión atmosférica se mantiene en 1017 hPa. No se registra niebla y la cota de nieve está en 3500 metros.
Seguí minuto a minuto el pronóstico del tiempo en la Ciudad para saber cómo evoluciona el resto de la jornada.
Hace 24 minutos
Nubes y claros y 9°: así arranca la madrugada fresca en Capital Federal
La Capital Federal arranca la madrugada con nubes y claros y una temperatura de 9° a las 03:00, según los datos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional. La sensación térmica es de 9 °C, la humedad llega al 90% y el pronóstico del tiempo no anuncia lluvia: la probabilidad de lluvia es del 0%.
El cielo porteño muestra un 50% de nubosidad, con una visibilidad de 20 km y sin niebla. El viento medio es de 5 km/h, con ráfagas de 9 km/h, mientras la presión atmosférica se mantiene en 1017 hPa.
El punto de rocío alcanza los 8 °C y la cota de nieve está en 3500 metros. Seguí minuto a minuto cómo sigue el clima en Buenos Aires en este liveblog.
Hace 7 horas
Se viene una ciclogénesis de tres días: todas las zonas afectadas
El SMN anticipó la llegada de otro contraste climático durante los próximos días; el Litoral y parte del noreste del país concentrarán las mayores probabilidades de precipitaciones; el fenómeno traerá un marcado descenso térmico.
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Francia registró 1.243 muertes en exceso durante las olas de calor de julio
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Tras el histórico cierre de 34 días, reabre el Paso Cristo Redentor
Después de más de un mes de clausura por intensas nevadas, el paso fronterizo entre Argentina y Chile permitirá nuevamente el tránsito de camiones.
Vialidad Nacional informó que el cruce estará habilitado para transporte de carga desde Argentina hacia Chile durante tres días, de martes a jueves, en el horario de 9 a 21 horas. (NA:Gonzalo Calvelo)
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Lunes, 17 de agosto
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Sigue la inestabilidad: lluvias, ráfagas con vientos y nieve
Tras un fin de semana largo con nubosidad, las condiciones meteorológicas se volverán inestables en un sector del país. Se esperan más de 100 mm de lluvias, viento con ráfagas de 130 kilómetros por hora y hasta 1 metro de nieve.
11:37 | 16/08/2026
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Domingo, 16 de agosto
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El mayor incendio registrado en Bélgica se dirige hacia Alemania
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UE envía aviones, se inician evacuaciones mientras Bélgica lucha contra un incendio forestal sin precedentes
FOTO DE ARCHIVO REFERENCIAL: Incendios forestales en el suroeste de Francia
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Sábado, 15 de agosto
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