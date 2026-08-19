Capital de Honduras enfrenta escasez de agua en medio de fortalecimiento de El Niño

FOTO ARCHIVO--Se observa barro seco durante un periodo de bajo nivel de agua en el embalse de Concepción, a las afueras de Tegucigalpa

Los habitantes ​de la capital de Honduras se enfrentan a una creciente escasez de agua, ya que la prolongada sequía, vinculada al fenómeno de El Niño, ha reducido drásticamente ‌los niveles de los principales embalses ‌que abastecen a Tegucigalpa, obligando a las autoridades a intensificar el racionamiento.

Las autoridades han descrito la situación como una de las más graves en décadas, agravada por un El Niño con cada vez más probabilidades de alcanzar una intensidad no vista en 76 años de registros, según el Centro de Predicción Climática (CPC, por su sigla en inglés) de Estados Unidos.

Imágenes de dron tomadas por Reuters el 6 de agosto mostraron niveles visiblemente bajos en los ​embalses de Los Laureles ⁠y Concepción, dos de las principales fuentes de agua de la ciudad. En algunos ‌barrios, los residentes hacían fila con baldes y palanganas mientras los camiones ⁠cisterna municipales distribuían agua de emergencia.

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"En muchas colonias no ⁠hay agua, y es preocupante porque recuerdo que hace seis o siete años así estuvo la situación. Andábamos corriendo detrás de los tanques y nunca podíamos localizar el agua, y ⁠parece que este año vamos por el mismo camino", dijo Daysi Sánchez, residente ​de la zona.

El Niño, un evento climático natural que provoca el ‌calentamiento anómalo de las aguas superficiales en ‌el océano Pacífico central y oriental, representa además una amenaza creciente para la seguridad ⁠alimentaria en Centroamérica, sobre todo, en el Corredor Seco, un área geográfica que abarca el estado sureño mexicano Chiapas, zonas de Costa Rica, El Salvador, Honduras y Nicaragua, englobando a una población de unos 10.5 millones de personas, donde cerca del 60% vive en ​la pobreza.

Otra residente ‌de Tegucigalpa, Kensy Banegas, afirmó que su comunidad es particularmente vulnerable durante los períodos de sequía porque la disminución de los niveles de los embalses limita el acceso al agua que distribuyen los camiones cisterna. Por su parte, María Oliva comentó que ha tenido que pagar por el suministro privado de agua, ⁠y agregó que los precios han subido debido a la escasez.

La sequía es producto de un inicio inusualmente seco de la temporada de lluvias, dijo Julio César Quiñones, jefe de gestión de riesgos del gobierno municipal de Tegucigalpa. La autoridad indicó que la ciudad, cuya área metropolitana alberga a más de 1.7 millones de habitantes, experimentó 24 días consecutivos sin lluvia en mayo, un período sin precedentes que contribuyó a un importante déficit hídrico y a la reducción de la ‌capacidad de los embalses.

"El fenómeno de El Niño nos está pasando una factura bastante cara", dijo Quiñones en entrevista con Reuters al agregar que aproximadamente la mitad de la población capitalina se vio afectada y que las autoridades estaban proporcionando camiones cisterna adicionales a los barrios más perjudicados.

Los racionamientos en la ciudad se han vuelto cada vez más estrictos para preservar las reservas ‌restantes hasta que mejoren las lluvias. Francisco Argeñal, director del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceánicos y Sísmicos (CENAOS) de Honduras, advirtió que se espera que las condiciones de El Niño persistan hasta ‌principios del próximo año, ⁠y posiblemente hasta mediados de 2027, por lo que la conservación del agua es esencial incluso después del regreso de las lluvias.

"No es que ​empieza a llover y nos tenemos que olvidar del racionamiento", dijo el funcionario. "Tenemos que guardar agua para la próxima temporada seca", agregó.

Con información de Reuters