PSG se ve obligado a reubicar partido por ola de calor que daña el campo del Parque de los Príncipes

El Paris Saint-Germain dijo el jueves que se vio ‌obligado a reubicar su ‌primer partido de la Ligue 1 contra el Stade Rennais, previsto para este domingo, después de que el calor abrasador del verano dejó el terreno de ​juego del ⁠Parque de los Príncipes en ‌condiciones inseguras.

El vigente campeón del ⁠torneo francés alertó ⁠el lunes a la Liga Francesa de Fútbol Profesional (LFP) sobre el mal ⁠estado del terreno de juego. ​Un equipo de especialistas ‌inspeccionó el campo ‌y lo declaró no apto ⁠para el juego, según informó la LFP.

El partido se disputará, en su lugar, en el ​Roazhon Park ‌de Rennes.

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El calor extremo impidió que el césped —que el PSG cultiva a partir de semillas en lugar de instalarlo ⁠en rollos— se desarrollara de forma adecuada, explicó a Reuters una persona conocedora del asunto. La estructura de hormigón del estadio agravó las condiciones, añadió esta persona.

Francia ha sufrido ‌temperaturas excepcionalmente altas este verano, con incendios forestales en varias partes del país. Julio fue el mes más caluroso en los registros ‌franceses y uno de los más secos, según la agencia meteorológica nacional.

El PSG, ‌respaldado ⁠por inversores qataríes, es el gran favorito para revalidar ​su título de la Ligue 1.

Con información de Reuters