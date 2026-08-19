"Súper" El Niño amenaza Perú con lluvias que golpean Machu Picchu

Las fuertes ​precipitaciones que el miércoles continuaban en Perú generaron inundaciones y golpearon el acceso a la ciudadela arqueológica Machu Picchu, en una manifestación de ‌la intensidad que El Niño podría ‌alcanzar en los próximos meses.

En medio del temor a los efectos del fenómeno climático -que sería particularmente fuerte esta temporada-, las autoridades peruanas informaron también que las lluvias abundantes en el centro y sur del país provocaron esta semana cortes de carreteras por deslizamientos de tierra.

Según la agencia estatal de noticias Andina, el Camino del Inca, una de las rutas que usan los turistas para llegar ​a Machu Picchu, permanecerá ⁠cerrado hasta el sábado por disposición de las autoridades de Cusco, en ‌el sudeste de la nación andina.

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"Esta decisión responde al incremento y ⁠desborde de algunos cursos de agua, así ⁠como a la presencia de material de arrastre en determinados sectores, debido a condiciones meteorológicas", dijeron por su parte los ministerios de Ambiente y de Cultura.

El Niño ⁠consiste en una desaceleración de los vientos alisios que impulsa el calentamiento ​de la superficie del océano Pacífico oriental, lo que ‌genera intensas lluvias y sequías en varias ‌zonas de Latinoamérica. Este año ya golpeó a sectores económicos claves de ⁠Perú, como la pesca y la agricultura.

El actual temporal, generado por una masa atmósferica fría que ha ingresado a la costa de Sudamérica, se ha potenciado al chocar con la condición cálida de El Niño que ya esta afectando ​a Perú, ‌provocando intensas lluvias y vientos, dijo Yury Escajadillo, del área de predicción en la oficina local del clima SENAMHI. "El Niño está en desarrollo desde marzo", indicó.

El canciller peruano, Carlos Espa, dijo que está realizando coordinaciones con diferentes agencias de Estados Unidos para tener la ayuda oportuna ⁠frente a posibles daños por el Niño. "Vamos hacer una hoja de ruta para que la ayuda llegue en el momento preciso", dijo Espá, en una confrencia de prensa junto al embajador estadounidense en Perú, Bernie Navarro.

Las precipitaciones de los últimos días generaron el colapso del servicio de agua y alcantarillado, que anegó decenas de casas y vías en tres distritos del sur de la capital Lima, donde se suspendieron las ‌clases como medida de prevención.

"Todo hemos perdido, mis muebles (...) mi refrigeradora que recién mis hijos me han regalado por el día de la madre, esta todo malogrado. La cocina, todos mis artefactos que recién me los han regalado, todo malogrado", dijo Flor Gonzáles dentro de su casa inundada, en el distrito limeño Villa El Salvador.

En ‌las regiones de Arequipa y Moquegua, en el sur del país, las lluvias provocaron el desborde de ríos o deslizamiento de tierras que obligaron al cierre de algunos tramos ‌de carreteras en ⁠la costa del país, donde operan algunas grandes minas.

Una fuente de Southern Copper, una de las mayores productores de cobre local, ​dijo que no había ocurrido "ninguna afectación" a sus operaciones mientras se recupera el tránsito en la zona. Perú es el tercer mayor productor mundial de cobre.

Con información de Reuters