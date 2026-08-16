Otra semana de inestabilidad: importante acumulación de lluvias, ráfagas con vientos y fuerte nevada

Este domingo el clima se presenta en la Ciudad de Buenos Aires con un cielo parcialmente nuboso y una temperatura que no supera los 20 grados. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que la humedad alcanzó el 70% y la probabilidad de lluvia es nula.

En tanto, los vientos soplan del sector este a 9 kilómetros por hora con ráfagas que pueden llegar a los 23 kilómetros por hora, ideales para una tarde al aire libre. Sin embargo, en el resto del país las condiciones cambiarán en las próximas horas, tanto de manera favorable como desfavorable.

Sobre la mayor parte del oeste argentino, la nubosidad seguirá dominando con lluvias y nevadas ampliamente dispersas, por lo que el SMN emitió alertas por nevadas y por viento.

Hasta el momento, la región patagónica es la única que mejores condiciones tiene en comparación al resto del país: sin alertas por 72 horas, pero con algunas lluvias y nevadas en el oeste y en el extremo sur.

Según el sitio Meteored, el lunes 17 se afianzarán las lluvias en el norte y al finalizar la semana llegará un nuevo pulso de aire frío con posibles heladas.

Las zonas afectadas por fuertes tormentas y el calor

El centro del Litoral seguirá durante varios días bajo alerta por tormentas con granizo y ráfagas intensas. Los acumulados podrían llegar a superar los 100 milímetros en la semana, especialmente en el este de Entre Ríos.

También se esperan precipitaciones en el resto de la región, pero no tan intensas. Pero en el Nordeste se esperan altas temperaturas, con la probabilidad de hasta 32 grados para este lunes. Pero en la provincia de Buenos Aires, especialmente las localidades de la costa, el lunes 17 tendrá buen tiempo, pero con frío.

Nieve y Zonda en camino

Las provincias de Mendoza y San Juan continúan con alerta por nevadas. En la alta montaña los acumulados podrían superar el metro. En Mendoza también nevará el martes en sectores bajos del centro y sur provincial, con más de 30 centímetros, extendiéndose el evento al noroeste de Neuquén.

En el oeste de la región noroeste se mantiene la previsión del viento Zonda de hasta 70 kilómetros por hora con ráfagas de hasta 130 kilómetros por hora, situación que se mantendrá al menos hasta el martes inclusive, en tanto que todo el oeste de Santa Cruz continúa en alerta por frío extremos cercano a los -7.

¿Vuelven las heladas?

De cara al próximo fin de semana se aproxima se aproxima un pulso de aire frío que aumentará el riesgo de heladas agronómicas en parte de la región centro y sur de la zona núcleo, pero también se hará sentir en el centro y norte del país.

Aunque las condiciones se estabilizan sobre el centro argentino durante la semana, recién hacia el jueves mejora el tiempo sobre el litoral, y la mayor parte del centro y norte de la Argentina estará sin lluvias y con más sol.